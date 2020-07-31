УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10050 відвідувачів онлайн
Новини
5 805 22

Опікуни прикували 75-річного пенсіонера залізним ланцюгом на подвір’ї на Миколаївщині, - Нацполіція

Опікуни прикували 75-річного пенсіонера залізним ланцюгом на подвір’ї на Миколаївщині, - Нацполіція

На Миколаївщині 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла під опіку подружня пара, прикували залізним ланцюгом на подвір’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

До поліції надійшло повідомлення від голови однієї із сільрад про те, що в соціальній мережі вона побачила відеоролик, на кадрах якого чоловік із ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла під опіку подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За напад на синагогу в Маріуполі розшукують Юлія Цезаря, - поліція. ФОТО

Автор: 

Миколаївська область (2297) пенсіонери (892) Нацполіція (15276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
А тебе и не нужна, ты и без того...
показати весь коментар
31.07.2020 10:45 Відповісти
+6
возможно у этой пары просто поехала крыша - Это беда Украины - отсутствие паллиативного присмотра людям, которые нуждаются в этом! именно сейчас, минимум в 10 многоэтажках какая-то бабушка поставила чайник на газ и.....не смогла дойти выключить - ноги заболели или чего хуже..., Именно сейчас какой-нибудь старичек открыл газ и забыл зажечь спичуц... а через какие то пол часа опомнится и придет еще раз откроет другую конфорку.. и попробует зажечь.... Огромное количество людей, которым нужна помощь, присмотр, и внимание в том числе и медицинское... и этого у нас нет!
показати весь коментар
31.07.2020 10:41 Відповісти
+6
надо бы 86 летнего пенсионера приковать чтоб на компромисы всякие не ходил...
показати весь коментар
31.07.2020 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Возможно, дедушка был неадекватный, мог уйти и потеряться. Конечно, за кандалы "супружескую пару" надо бы самих в кайданки - и по этапу. Не можете справиться - не беритесь.
показати весь коментар
31.07.2020 10:36 Відповісти
возможно у этой пары просто поехала крыша - Это беда Украины - отсутствие паллиативного присмотра людям, которые нуждаются в этом! именно сейчас, минимум в 10 многоэтажках какая-то бабушка поставила чайник на газ и.....не смогла дойти выключить - ноги заболели или чего хуже..., Именно сейчас какой-нибудь старичек открыл газ и забыл зажечь спичуц... а через какие то пол часа опомнится и придет еще раз откроет другую конфорку.. и попробует зажечь.... Огромное количество людей, которым нужна помощь, присмотр, и внимание в том числе и медицинское... и этого у нас нет!
показати весь коментар
31.07.2020 10:41 Відповісти
Но есть же дома престарелых, еще не все развалили
показати весь коментар
31.07.2020 10:45 Відповісти
думаюб что если престарелому в здравом уме и трезвой памяти сказать о таком доме - "вы что, меня в душегубку загоняете" и в чем-то будет прав. Государственных почти нет, все частное в основном!
показати весь коментар
31.07.2020 10:49 Відповісти
В здравом уме и твердой памяти - обычно сам за собой смотреть может, если не парализованный.Такого не стали бы приковывать. Тут 99% была неадекватность.
показати весь коментар
31.07.2020 13:10 Відповісти
не все . просто дома престарелых для всяких отбросов которые всю жизнь по тюрьмам и лагерям закрыли и они сейчас живут в домах в которых раньше плата была больше чем минимальная пенсия . ну и представь как там живут теперь .
показати весь коментар
31.07.2020 11:19 Відповісти
Представляю. Но одинокому пенсионеру с маленькой пенсией, или даже с большой пенсией, но он по старости и из-за болезней не в состоянии за собой смотреть - для него такой приют - единственный выход.
показати весь коментар
31.07.2020 13:07 Відповісти
они все платные.....около 3000 в месяц.....
показати весь коментар
31.07.2020 12:41 Відповісти
Дед/баба живут на свою пенсию - их могут определить в дом престарелых, но заберут пенсию.
показати весь коментар
31.07.2020 13:03 Відповісти
Присматривал. чуть зазевался, подопечный половину упаковки очень непростых лекарств сжевал. Хорошо, то выжил.
показати весь коментар
31.07.2020 11:16 Відповісти
Знаю такой же случай. Тоже насильно запирали.
Белка хватает и оно идёт в любом направлении. Не смотря на то что на улице мороз, транспорт и прочие угрозы. Оно всё равно потом нашло свою смерть. Хорошо что при этом никто не пострадал.
Здесь тоже нужно разобраться. Если его привязывали, то с высокой вероятностью - неадекват. Или сами им занимайтесь или не насилуйте мозг опекунам. Им и без того может быть непросто.
показати весь коментар
31.07.2020 10:57 Відповісти
запереть и приковать цепью - как бы далеко не одно и тоже, правда ж?
показати весь коментар
31.07.2020 11:09 Відповісти
Опекунство - дело добровольное, никто им "мозги не насиловал". Не можете - не беритесь. Не получилось - откажитесь, это всегда возможно. А за кандалы придется отвечать, и это правильно.
показати весь коментар
31.07.2020 13:09 Відповісти
Такое может быть оправдано в 2 случаях - 1) он шел голосовать за Зе, 2) он шел голосовать за ЖОПуЗ
показати весь коментар
31.07.2020 10:37 Відповісти
Выборы прошли давно, смени методичку)))
показати весь коментар
31.07.2020 10:41 Відповісти
Водки у меня нет, проходите дальше
показати весь коментар
31.07.2020 10:45 Відповісти
А тебе и не нужна, ты и без того...
показати весь коментар
31.07.2020 10:45 Відповісти
И 3) он всетаки проголосовал за Зэ.
показати весь коментар
31.07.2020 10:45 Відповісти
Опека закончилась, теперь они сами будут под опекой надзирателей, твари.
показати весь коментар
31.07.2020 10:48 Відповісти
надо бы 86 летнего пенсионера приковать чтоб на компромисы всякие не ходил...
показати весь коментар
31.07.2020 10:53 Відповісти
Удачно!
показати весь коментар
31.07.2020 11:35 Відповісти
Доопекались
показати весь коментар
01.08.2020 06:45 Відповісти
 
 