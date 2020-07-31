Опікуни прикували 75-річного пенсіонера залізним ланцюгом на подвір’ї на Миколаївщині, - Нацполіція

На Миколаївщині 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла під опіку подружня пара, прикували залізним ланцюгом на подвір’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

До поліції надійшло повідомлення від голови однієї із сільрад про те, що в соціальній мережі вона побачила відеоролик, на кадрах якого чоловік із ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла під опіку подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває слідство.

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