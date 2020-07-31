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Старший сержант Володимир Перекрестов помер на Донбасі унаслідок гострої серцево-судинної недостатності, - Міноборони
У Міноборони повідомили про причини смерті українського воїна 30 липня на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Міноборони полковник Максим Праута.
"Втрат унаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил не було. Водночас із сумом змушений повідомити про смерть з причини гострої серцево-судинної недостатності старшого сержанта Володимира Перекрестова, 1975 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця! Світла пам’ять!" - повідомив речник міністерства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку тижня троє військовослужбовців померли "внаслідок різкого погіршення стану здоров'я".
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