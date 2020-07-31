Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента

Офіс президента заперечує, що кортеж глави держави систематично порушує правила дорожнього руху.

Про це йдеться в коментарі Офісу президента, наданому УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Безсумнівно, немає жодних систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій", - заявили в Офісі президента.

В Офісі переконують, що будь-яке порушення ПДР, якщо воно мало місце, фіксується і карається в установленому законом порядку спеціально уповноваженими представниками патрульної поліції.

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Зазначається, що "жодних винятків для автомобілів співробітників Офісу президента немає і бути не може".

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" показали, як упродовж двох літніх місяців фіксували порушення ПДР кортежем Зеленського: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує "правила рядності" при повороті тощо.