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Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента

Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента

Офіс президента заперечує, що кортеж глави держави систематично порушує правила дорожнього руху.

Про це йдеться в коментарі Офісу президента, наданому УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Безсумнівно, немає жодних систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій", - заявили в Офісі президента.

В Офісі переконують, що будь-яке порушення ПДР, якщо воно мало місце, фіксується і карається в установленому законом порядку спеціально уповноваженими представниками патрульної поліції.

Читайте також: Кортеж Зеленського: швидкість - понад 140 км/год, ігнорування правил дорожнього руху в місті, прикриття порушень поліцією і співробітниками УДО. ВIДЕО

Зазначається, що "жодних винятків для автомобілів співробітників Офісу президента немає і бути не може".

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" показали, як упродовж двох літніх місяців фіксували порушення ПДР кортежем Зеленського: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує "правила рядності" при повороті тощо.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) кортеж (32) ПДР (478) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+60
да-да, 148 км/ч - это нормальная скорость обычного велосипеда))
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31.07.2020 19:04 Відповісти
+53
Звісно...
Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6819
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31.07.2020 18:59 Відповісти
+50
нарушает через раз?)) зеленое мерзкое мудачь*е
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31.07.2020 18:59 Відповісти
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Я теж іноді не потрапляю))) но я ж не Презідент(засянець) із кріважопіляя..ги)
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31.07.2020 20:34 Відповісти
Вывсёврёте !
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31.07.2020 20:37 Відповісти
На велосипедах і 150 км/год.?! І то не порушення? А якщо впаде?
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31.07.2020 21:13 Відповісти
Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5751

https://youtu.be/tBu_wstCfmQ https://youtu.be/tBu_wstCfmQ
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31.07.2020 21:31 Відповісти
Пам'ятаю, як пан Арестович обпльовував Порошенка і агітував за зеленського. Хіба він не розумів, що це буде для України як держави? От до таких в мене найбіпьше претензій.
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31.07.2020 23:51 Відповісти
Ага, высеры офиса президента уже слушаешь как рассказали МИДа РФ, доверия столько же
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31.07.2020 22:07 Відповісти
"Как рассказки", зале.ал т9, ****
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31.07.2020 22:08 Відповісти
Це ж за яке бидло блазень людей тримає? Не всі ж в країні зебіли.
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31.07.2020 22:18 Відповісти
>нет никаких систематических нарушений ПДД

где-то я это уже слышал, про неприцельные несистемные обстрелы
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31.07.2020 22:37 Відповісти
ну это же несистемные нарушения, значит никто неувиноват
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31.07.2020 22:38 Відповісти
вот когда будут систематические, во тогда и приходите...
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31.07.2020 22:43 Відповісти
Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3057https://expres.online/spetstema-2/volodimir-zelenskiy-prostiy-khlopets-z-narodu-kha-kha ось тут в подробицях як ЗЕскот шанує українців
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31.07.2020 23:21 Відповісти
Народ у нас усе-таки дурнуватий. Включно з журналістами. Хрипатий демонтує державу, збираючись піднести Україну на блюдечку путіну, а журналісти відстежують... з якою швидкістю рухався його кортеж. Отямтеся! Про що ви пишете? Чи вам памороки забило г+г разом з 95-им кварталом? Та хай він хоч на мітлі літає, аби тільки не руйнував державу і не капітулював!
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31.07.2020 23:30 Відповісти
аби тільки не руйнував державу і не капітулював!

Це - не можливо.
Воно саме для цього і полізло туди, а біомаса - обрала. Теж саме для цього.
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01.08.2020 02:52 Відповісти
ПДД очень хитрый предмет,
он как бы есть...
и его как бы нет 🙂
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31.07.2020 23:51 Відповісти
Это лживые,зеленые ************ у власти, а не спекуляция.
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01.08.2020 01:15 Відповісти
Не наговаривайте на хорошего мальчика. Он из интеллигентной семьи.
Криворожской.
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01.08.2020 12:44 Відповісти
а цирковым овцам какая разница.
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01.08.2020 13:41 Відповісти
Віслюк не президент це просто систематичні спекуляції.
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01.08.2020 15:11 Відповісти
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