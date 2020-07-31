Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента

Офис Президента отрицает, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Об этом говорится в комментарии Офиса Президента, предоставленном УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - заявили в Офисе Президента.

В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

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Напомним, ранее журналисты "Схем" показали, как в течение двух летних месяцев фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.