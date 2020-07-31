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Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента

Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента

Офис Президента отрицает, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Об этом говорится в комментарии Офиса Президента, предоставленном УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - заявили в Офисе Президента.

В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Кортеж Зеленского: скорость - более 140 км/час, игнорирование правил ПДД в городе, прикрытие нарушений полицией и сотрудниками УГО. ВИДЕО

Напомним, ранее журналисты "Схем" показали, как в течение двух летних месяцев фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) кортеж (194) ПДД (532) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+60
да-да, 148 км/ч - это нормальная скорость обычного велосипеда))
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31.07.2020 19:04 Ответить
+53
Звісно...
Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6819
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31.07.2020 18:59 Ответить
+50
нарушает через раз?)) зеленое мерзкое мудачь*е
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31.07.2020 18:59 Ответить
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Я теж іноді не потрапляю))) но я ж не Презідент(засянець) із кріважопіляя..ги)
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31.07.2020 20:34 Ответить
Вывсёврёте !
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31.07.2020 20:37 Ответить
На велосипедах і 150 км/год.?! І то не порушення? А якщо впаде?
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31.07.2020 21:13 Ответить
Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5751

https://youtu.be/tBu_wstCfmQ https://youtu.be/tBu_wstCfmQ
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31.07.2020 21:31 Ответить
Пам'ятаю, як пан Арестович обпльовував Порошенка і агітував за зеленського. Хіба він не розумів, що це буде для України як держави? От до таких в мене найбіпьше претензій.
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31.07.2020 23:51 Ответить
Ага, высеры офиса президента уже слушаешь как рассказали МИДа РФ, доверия столько же
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31.07.2020 22:07 Ответить
"Как рассказки", зале.ал т9, ****
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31.07.2020 22:08 Ответить
Це ж за яке бидло блазень людей тримає? Не всі ж в країні зебіли.
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31.07.2020 22:18 Ответить
>нет никаких систематических нарушений ПДД

где-то я это уже слышал, про неприцельные несистемные обстрелы
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31.07.2020 22:37 Ответить
ну это же несистемные нарушения, значит никто неувиноват
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31.07.2020 22:38 Ответить
вот когда будут систематические, во тогда и приходите...
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31.07.2020 22:43 Ответить
Кортеж Зеленського не порушує ПДР, це спекуляції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3057https://expres.online/spetstema-2/volodimir-zelenskiy-prostiy-khlopets-z-narodu-kha-kha ось тут в подробицях як ЗЕскот шанує українців
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31.07.2020 23:21 Ответить
Народ у нас усе-таки дурнуватий. Включно з журналістами. Хрипатий демонтує державу, збираючись піднести Україну на блюдечку путіну, а журналісти відстежують... з якою швидкістю рухався його кортеж. Отямтеся! Про що ви пишете? Чи вам памороки забило г+г разом з 95-им кварталом? Та хай він хоч на мітлі літає, аби тільки не руйнував державу і не капітулював!
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31.07.2020 23:30 Ответить
аби тільки не руйнував державу і не капітулював!

Це - не можливо.
Воно саме для цього і полізло туди, а біомаса - обрала. Теж саме для цього.
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01.08.2020 02:52 Ответить
ПДД очень хитрый предмет,
он как бы есть...
и его как бы нет 🙂
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31.07.2020 23:51 Ответить
Это лживые,зеленые ************ у власти, а не спекуляция.
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01.08.2020 01:15 Ответить
Не наговаривайте на хорошего мальчика. Он из интеллигентной семьи.
Криворожской.
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01.08.2020 12:44 Ответить
а цирковым овцам какая разница.
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01.08.2020 13:41 Ответить
Віслюк не президент це просто систематичні спекуляції.
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01.08.2020 15:11 Ответить
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