Кортеж Зеленского не нарушает ПДД, это спекуляции, - Офис Президента
Офис Президента отрицает, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.
Об этом говорится в комментарии Офиса Президента, предоставленном УП, информирует Цензор.НЕТ.
"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", - заявили в Офисе Президента.
В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.
Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".
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Напомним, ранее журналисты "Схем" показали, как в течение двух летних месяцев фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.
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https://youtu.be/tBu_wstCfmQ https://youtu.be/tBu_wstCfmQ
где-то я это уже слышал, про неприцельные несистемные обстрелы
Це - не можливо.
Воно саме для цього і полізло туди, а біомаса - обрала. Теж саме для цього.
он как бы есть...
и его как бы нет 🙂
Криворожской.