Апарат спотворення результатів відпрацьовано в деталях, - Шушкевич про президентські вибори в Білорусі

Популярність чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка надзвичайно низька, стверджує Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі (1991-1994).

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на Радіо Свобода.

За словами Шушкевича, офіційні служби, які здійснюють опитування, стверджують, що Лукашенко здатний отримати ледь не 82% на виборах президента. Але такі цифри не відповідають дійсності, говорить Шушкевич.

"Це брехня. Коли збирали підписи, то до столиків, де мали ставити підпис за Лукашенка, ніхто навіть не підходив. І те саме буде на голосуванні. Фальсифікація відпрацьована блискуче. Цього разу підуть найжорстокішим шляхом. Жоден представник жодної опозиційної партіїї не увійшов до виборчої комісії. Це сміх. Абсолютно однозначно, що Лукашенко програє, але це не буде зафіксовано. Апарат спотворення результатів і апарат фальсифікації відпрацьовано в деталях", - заявив Шушкевич в ефірі програми Свобода LIVE.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначено на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною майже 26 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), крім перших (у 1994 році), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

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