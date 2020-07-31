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Апарат спотворення результатів відпрацьовано в деталях, - Шушкевич про президентські вибори в Білорусі

Популярність чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка надзвичайно низька, стверджує Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі (1991-1994).

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на Радіо Свобода.

За словами Шушкевича, офіційні служби, які здійснюють опитування, стверджують, що Лукашенко здатний отримати ледь не 82% на виборах президента. Але такі цифри не відповідають дійсності, говорить Шушкевич.

"Це брехня. Коли збирали підписи, то до столиків, де мали ставити підпис за Лукашенка, ніхто навіть не підходив. І те саме буде на голосуванні. Фальсифікація відпрацьована блискуче. Цього разу підуть найжорстокішим шляхом. Жоден представник жодної опозиційної партіїї не увійшов до виборчої комісії. Це сміх. Абсолютно однозначно, що Лукашенко програє, але це не буде зафіксовано. Апарат спотворення результатів і апарат фальсифікації відпрацьовано в деталях", - заявив Шушкевич в ефірі програми Свобода LIVE.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначено на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною майже 26 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), крім перших (у 1994 році), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Читайте також: Лукашенкові показали, як будуть розганяти протестувальників водометами: Щоб не панькатися, як у дитсадку. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) Шушкевич (6)


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Топ коментарі
+7
Станислав Станиславович видный политический деятель, академик, профессор, доктор физико математических наук. Яркий представитель беларуской национальной интеллигенции.
А мудак ты...
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31.07.2020 20:03 Відповісти
+5
У нас зебільна влада мабуть теж готує фальсифікації.
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31.07.2020 19:29 Відповісти
+4
Пора менять лысую резину.
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31.07.2020 19:37 Відповісти
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хтось знає, те що відбувається зараз у Білорусі то є кацапський сценарій чи якійсь інший..? Дяки..
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31.07.2020 19:27 Відповісти
Схоже, що там усі сценарії **********.
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31.07.2020 21:22 Відповісти
У нас зебільна влада мабуть теж готує фальсифікації.
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31.07.2020 19:29 Відповісти
Безперечно. Електроннi бюлетнi простіше сфальсифікувати, ніж паперові.
Дото гож прийняті хитрі зміни в процедуру ("привідкриті списки") ,щоб люди частіше плутались і псували бюлетні
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31.07.2020 23:29 Відповісти
почему украинцам нужно болеть на выборах за Лукашенко, а в Хабаровске за путина..

Протести в Білорусі, Хабаровськ - кому співчувати в Україні. Арешт бойовиків Вагнера. Рейтинг Зе

https://youtu.be/Un1jdxB6678

Аппарат искажения результатов отработан в деталях, - Шушкевич о президентских выборах в Беларуси - Цензор.НЕТ 364




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31.07.2020 19:29 Відповісти
А що з цього приводу думає експерт №2?
Аппарат искажения результатов отработан в деталях, - Шушкевич о президентских выборах в Беларуси - Цензор.НЕТ 1309
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31.07.2020 19:32 Відповісти
Шушкевич предложил ввести в Беларусь российские войска
Бывший председатель Верховного совета Беларуси, один из "ликвидаторов" СССР Станислав Шушкевич предложил ввести в Беларусь российские войска для защиты жизней и здоровья людей.

Об этом он заявил в эфиреhttp://www.svobodanews.ru/ "Радио Свобода" , комментируя беспорядки, которые возникли в Минске после выборов Президента. https://censor.net/news/147988/shushkevich_predlojil_vvesti_v_belarus_rossiyiskie_voyiska Заметьте-это Цензор нет декабря 2010 года.Этот старый мудак давно с ума сошел
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31.07.2020 19:35 Відповісти
Станислав Станиславович видный политический деятель, академик, профессор, доктор физико математических наук. Яркий представитель беларуской национальной интеллигенции.
А мудак ты...
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31.07.2020 20:03 Відповісти
Так что же этот видный политический деятель предлагал ввести российские войска в РБ?Может,дедушка еще в то время умом двинулся? И потерять власть за пару ящиков гвоздей-не признак видного политического..
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31.07.2020 20:07 Відповісти
Это эмоциональное заявление на избиение и аресты "Плошчы".
Он тут же обвинил РФ в поддержке узурпатора - Лукашенко, в признании фальсифицированных выборов. Так что это заявление следовало рассматривать как укор РФ - сошедшей с демократического пути развития.
Твои попытки обелить черного кобеля - Лукашенко тщетны.
У Шушкевича за плечами многолетний политический богаж демократа, либерала, морального авторитета.
А у твоего цыгана что?! Тьфу - мерзость одна...
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31.07.2020 20:18 Відповісти
https://censor.net/user/384224, он имеет на это право, если ты обеляешь Зелемойского и Ермака.
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31.07.2020 20:22 Відповісти
Ты, валенок, если влезаешь в разговор - тогда уже хоть по существу вопроса. На что нибудь умное от тебя - я уже и не надеюсь.
Вы тут на форуме "двое из ларца" - полных дебила.
Тот выкакал бы про картошку...
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31.07.2020 20:30 Відповісти
https://censor.net/user/384224, спасибо за аргументированный ответ. Не удивительно, что ты в восторге от Зелемойского и Ермака.
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31.07.2020 20:32 Відповісти
И это подтверждаю,только пол часа назад написал,что один из них дебил.Короче Биба и Боба два дол...а
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31.07.2020 20:58 Відповісти
У Шушкевича за плечами опыт подонка , труса и конторской гниды кторая расколола дем движение и способствовало появлению в Беларуси проросийского режима Лукашенко . Шушкевич единственный кто из политиков никогда не подвергался гонениям со стороны режима Лукашенко . Все остаъные либо убиты , либо в политической иммиграции . Будь он проклят , сын Иуды , тварь Шушкевич!

..
..
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01.08.2020 00:08 Відповісти
Шушкевич предатель по определению, безоговорочно, как Ельцын и Кравчук, Лукашенко же не смотря на его вихляния не преступил этой границы не возврата.
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01.08.2020 13:29 Відповісти
Этот яркий политический деятель курировал в совецкие времена Ли Харви Освальда когда тот находился в Минске . Принимая во внимание что отец Шушкевича репресирован , то без его сотрудничества с КГБ вряд ли ему доверили бы такую работу . Кроме того Шушкевич избранный депутатом Верховного совета СССР отказался на знаменитом заседании поддержать межрегиональную депутацкую группу и проскулил что поддерживает Горбачева и перестройку . Мало того эта интеллигентная скотина выдвинув свою кандидатуру на первых президенцких выборах в Беларуси расколола дем движение и способствовала избранию Лукашенко . Трусливый подлый человечешко этот Шушкевич не забывал повторять что не поддерживает экстремизм народного фронта Адрадженне Беларуси , но при этом избирался в депутаты и на все должности исключительно благодаря поддержке БНФ . И последнее его дело - Шушкевич официально продал свою политическую партию одному из теперешних кандидатов в президенты на выборах в Беларуси Череченю . А Черечень , активный агент конторы выступает как спойлер Лукашенко .
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01.08.2020 23:30 Відповісти
Ты упоротый баран - "кураторство" Шушкевичем Освальда заключалось в обучении русскому языку (не из винтовки стрелять - это его в морской пехоте США учили. И не марксизму - тоже в США сам подсел). В силу того интересного (и не более того) факта, что Шушкевич тогда работал на этом радио заводе инженером. Если бы Шушкевич сам не рассказал про это американцам - ты бы хер знал. В КГБ "никчемного интелегентишку" в документах не упоминали.
Про выборы 1994 - ты упоротый баран (повторяюсь) Это ты сейчас про "об'еденяться" запел - когда Лукашенко монстром стал. А тогда он декларировал борьбу с коррупцией, свободу СМИ. В команде А Лебедько и впоследствии убиенный В Гончар. Шушкевич на выборах был самодостаточен - занимал свою политическую нишу наравне с Позняком, коммунистами, технократами.
Про слив партий - ты упоротый баран (извини за тавтологию). За 26 лет сменились все лидеры партий. Многие политические движения попали под кураторство КГБ. В диктаторской модели правления - удивительно, если бы это было не так. Где-то внедрили Гапона, кое-где шантажом, угрозами посадок сломали лидеров и подмяли под себя замов. И я не могу обвинять например Некляева - "говори правду" под спойлером Дмитриевым. Да и БНФ - тоже не занимает должных политических позиций.
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02.08.2020 09:33 Відповісти
витек - упоротый баран из оац . в ссср обучать языку иностранца никогда бы не поставили безконтрольного кгб человека . ты хоть усцысь тварь , а не поставили бы . перед поездкой в ГДР или Венгрию на 10 дней каждый проходил собеседование с особистом и парторгом . а уж обучать американца ..... клоун витек фсбшный хмырь . и партейку слил стасик такому же укгбшному стукачу как и он сам . ты лично подохнешь под своим лукашенко . Шушкевич подонок трус и конторский стукач и другим он не был никогда . пузатый убогий клоун . Нишу он занимал подлизывая сраки комунистам и дискредитирую БНФ .
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03.08.2020 01:57 Відповісти
Ты полный дятел - Освальд уже немного знал язык, работал слесарем и общался с рабочими. Так что, придурок - весь минский радио завод из сотрудников КГБ состоял?!
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03.08.2020 07:39 Відповісти
Подтверждаю,что мудак.Еще не обтек от нашего с ним диспута по поводу "несменяемого",как максик ввязался в другую тему.
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31.07.2020 20:52 Відповісти
Люди меняются. Замечу, что это было уже после Чеченских войн и агрессии России против Грузии, аннексии Абхазии и Южной Осетии.
Приглашение рос. войск - для меня тот рубикон, когда никакие уже былые заслуги в зачет не идут.
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31.07.2020 21:13 Відповісти
Базирование ЧФ РФ в Крыму, надо полагать вы "приглашением" не считали.
Парады участников агрессии против Грузии в Севастополе тоже.
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31.07.2020 21:20 Відповісти
Это Вы к чему? Тоже самое. Хотя парады, то видимо при Януковиче. Дело не в том, кто больше из нас друг на друга дерьма кинет. Дело в том, чтобы чужие ошибки не повторять
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31.07.2020 21:28 Відповісти
Взять например гитлеровскую Германию - судили нацистов, членов партии, а не весь народ. Сегодня Германия - флагман демократии и экономический локомотив. Шушкевич (да и я - галантерейщик и кардинал) хотели бы демократического курса РФ. Я (и Шушкевич) не оставляем надежд, что народы РФ свернут шею фашиствующему путинизму.
Шушкевич в том заявлении сетует - России в идеале должна была помочь демократическим устремлениям беларусов. Свернуть бы шею обезумевшему диктатору. Вот как следует то заявление понимать.
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31.07.2020 22:04 Відповісти
Ой, надежда на то, что "народы РФ свернут шею фашиствующему путинизму" такая призрачная, что и думать не хочется. Точно так же как не смог или не хотел свернуть шею нацизму немецкий народ. Только извне, как с Германией или как с СССР в конце 80-х
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31.07.2020 22:25 Відповісти
Не пишите глупостей - Мир меняется и интернет становится самым убойным оружием. Ядерную державу нельзя победить извне - осиновый кол в коллективную жопу путинизма вставит именно россиянин Ваня.
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31.07.2020 22:36 Відповісти
Россиянин Ваня давно "импотент", вставлять не способен. Пока его не загонят в нищету не пошевелится. Добить его нужно, как ядерный совдеп. Тогда и россиянин Ваня может вспомнит, что он калмык или башкир и т.п. И пока это уродливое имперское создание существует, никому покоя не будет, и в первую очередь соседям. И, вообще, для этого нужно десятилетия, как минимум.
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31.07.2020 22:48 Відповісти
Сегодня Германия флагман беженской помойки и корумпированных чиновников типа Меркель и Шередера которые сосут у вовы путина газовую соску . Иди купи мозги , клоун .

..
..
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01.08.2020 00:10 Відповісти
о чем Шушкевич сетует ? росия должна помочь свергнуть лукашенко ? идиот , росия поставила лукашенко на этот пост не без помощи Шушкевича . Все что она делает подстегивает лукаша на подписание 31 карты и ты пригожинский тролль об этом знаешь .

..
...
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01.08.2020 00:15 Відповісти
Этот яркий политический деятель курировал в совецкие времена Ли Харви Освальда когда тот находился в Минске . Принимая во внимание что отец Шушкевича репресирован , то без его сотрудничества с КГБ вряд ли ему доверили бы такую работу . Кроме того Шушкевич избранный депутатом Верховного совета СССР отказался на знаменитом заседании поддержать межрегиональную депутацкую группу и проскулил что поддерживает Горбачева и перестройку . Мало того эта интеллигентная скотина выдвинув свою кандидатуру на первых президенцких выборах в Беларуси расколола дем движение и способствовала избранию Лукашенко . Трусливый подлый человечешко этот Шушкевич не забывал повторять что не поддерживает экстремизм народного фронта Адрадженне Беларуси , но при этом избирался в депутаты и на все должности исключительно благодаря поддержке БНФ . И последнее его дело - Шушкевич официально продал свою политическую партию одному из теперешних кандидатов в президенты на выборах в Беларуси Череченю . А Черечень , активный агент конторы выступает как спойлер Лукашенко .

..
..
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01.08.2020 00:04 Відповісти
Пора менять лысую резину.
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31.07.2020 19:37 Відповісти
Публікуємо ТОП 9 цікавих фактів, які дозволяють зрозуміти, що насправді робила група російських найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі. Аналіз опублікували активісти групи https://www.facebook.com/ihtamnet.m0209/posts/698483250736730 "Ихтамнет_м0209" , з якими волонтери https://informnapalm.org/ua/about-us/ InformNapalm плідно співпрацювали у питаннях пошуку, ідентифікації та виявлення російських найманців так званої "ПВК Вагнера" (проксі-формування ГУ ГШ ЗС РФ, яке активно використовувалось Російською Федерацією у війні в Україні, Сирії, Лівії та інших військових конфліктах).Факт 1
У ЗМІ https://informnapalm.org/ua/u-bilorusi-zatrymaly-hrupu-gru/ повідомляли , що у Білорусь заїхала група чисельністю до 200 чоловік. Це як раз одна ротація - повноцінна рота, посилена снайперськими групами і, як для міських операцій, відділеннями візуального спостереження та інформаційної підтримки.Факт 2
Затримано поки тільки 32 бойовика, які були разом у одній групі + ще 1 окремо. Ця чисельність відповідає одному взводу. Серед затриманих був як мінімум 1 командир снайперської групи (https://myrotvorets.center/criminal/bakunovich-andrej-petrovich/ Андрій Бакунович ), що додатково підтверджує перший факт. Ймовірно, до кожного з їх 4-х взводів було придано по одній снайперській групі. Разом це не менше 12 снайперів.Факт 3
Група зайшла на територію Білорусі за кілька тижнів до початку активних електоральних процесів в Мінську. Точно так само як в кінці лютого 2014 року, особи, які перебувають в списках кадрового складу "групи Вагнера", організовано по 5-15 чоловік за раз заходили в АР Крим через поромну переправу «Кавказ-Керч» і спокійно так само компактно селилися в місцевих готелях.Факт 4
Російські дипломати та ЗМІ намагаються виставити нібито найманці перебували у Білорусі транзитом. Проте підрозділи "ПВК Вагнера" (проксі-формування ГУ ГШ ЗС РФ) ще задовго до карантину через COVID-19, при відкритих аеропортах в Росії, для того щоб добиратися до військових таборів на Близькому Сході та у Африці ніколи не користувалися регулярними авіарейсами. Всі перельоти здійснювалися бортами "223-го льотного загону" МО РФ, або спеціальними чартерами без проходження прикордонного контролю РФ. Це https://sbu.gov.ua/ua/news/1/category/304/view/5625 задокументовано українськими спецслужбами .
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31.07.2020 19:38 Відповісти
Факт 5
У https://sbu.gov.ua/ua/news/1/category/304/view/5632 матеріалах СБУ також містяться докази того, що саме група "Вагнера" брала участь у придушенні демократичних протестів у Судані (операція в міських умовах). Були опубліковані списки тих, хто там був безпосередньо. І серед тих «вагнеровців», які були затримані зараз в Мінську, як мінімум двоє (https://myrotvorets.center/criminal/volgin-aleksej-vladimirovich/ Олексій Волгін та https://myrotvorets.center/criminal/li-vladimir-aleksandrovich/ Володимир Лі ) були в Судані під час розгону протестів.
Факт 6
У кадр на https://www.youtube.com/watch?v=oAOQwhadb-4 відео затримання , потрапив не тільки листок з написами арабською молитви прощення, а й скетч-карта для поповнення мобільного телефону суданського оператора зв'язку. На ній зображена мечеть Хатмія в місті Кассала (Судан). Купити «поповняшки» суданських мобільних операторів в РФ і в Білорусі дуже складно, щоб з ними потім, припустимо, летіти у Судан. Це може означати тільки одне, що в Білорусь прибули не для того, щоб полетіти в умовний Судан, а навпаки - прибули з Судану ті, хто раніше там був (якраз з минулого відрядження у Волгіна і Лі могли завалятися в сумках папірці на арабському і суданська картка для поповнення мобільного).
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31.07.2020 19:39 Відповісти
І найвеселіше

Редактор беларуской языковой версии сайта InformNapalm Денис Ивашин на https://www.facebook.com/denys.ivashyn/posts/10223140258445325 своей странице в Facebook выложил интересную карту, где прокомментировал, что санаторий «Белорусочка», где были задержаны российские диверсанты, находится на берегу водохранилища Дрозды, на расстоянии всего 5200 м от резиденции президента Беларуси. Несогласованное размещение практически возле жилища Лукашенко российских наемников и снайперов могло напугать президента Беларуси, вызвать его жесткую реакцию на действия русских и повлечь вынесение этих событий в публичную плоскость.
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31.07.2020 19:40 Відповісти
Аппарат искажения результатов отработан в деталях, - Шушкевич о президентских выборах в Беларуси - Цензор.НЕТ 9584
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31.07.2020 19:40 Відповісти
Факт 7
Українські спецслужби останні 6 років тісно співпрацюють з розвідками країн-членів НАТО. Вочевидь, що у кожної країни НАТО, в тому числі і Туреччини, якій особливо цікаві російські найманці, бо вони воюють проти їх солдат в Лівії, в розпорядженні є повні списки кадрового складу групи "Вагнера", не кажучи вже про таких осіб, як Олексій Волгін, дані якого взагалі вказані на офіційному сайті СБУ. Тому версія, що російські бойовики нібито могли планувати переліт у Туреччину зовсім не витримує критики.Факт 8
У затриманих бойовиків були знайдені персональні армійські жетони з особистими номерами, як раз тієї серії «М», яка і використовується в групі "Вагнера". Детальніше про це можна https://www.facebook.com/watch/?v=423641501938402 прочитати тут .
Факт 9
Всі підконтрольні російським спецслужбам телеграм-канали та російські нібито опозиційні експерти, пропагандистські канали (RT) та інші підконтрольні ЗМІ, в тому числі і українського сегмента (Страна.ua), а так само офіційні особи (посол РФ в Білорусі) у властивій їм істеричній манері почали пропихати фейкові версії та робити заяви, які повинні виправдовувати затриманих громадян РФ, мовляв це "страйкболісти", або взагалі прості охоронці, які легально летіли через Туреччину.Висновки
Спецслужби Білорусі, можливо завдяки західним колегам, затримали одну з декількох груп, що працюють на російську військову розвідку, яка ймовірно планувала спровокувати ескалацію під час прогнозованих протестів на тлі електоральних процесів, в тому числі з використання снайперського вогню по мирному населенню (як в Києві в лютому 2014 року). Це були плани РФ дестабілізувати ситуацію в Білорусі до тієї міри, щоб у диктатора Путіна були підстави ввести "миротворчий" контингент для "наведення ладу", а по суті - зробити аншлюс Білорусі. Значний суспільний розголос, можливо, змусить РФ відкласти цей план та відкликати інших членів групи, хоча не виключені і інші сценарії дестабілізації, коли Путін вирішить йти ва-банк.
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31.07.2020 19:42 Відповісти
Лука конечно ещё тот перец ,но оппозиция уж больно мутная, и начинать она собирается с того, с чего и начинал Лука, .... он хотя-бы знает чего делать нельзя, потому как накушался дружбы от пуза
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31.07.2020 19:43 Відповісти
Последние честные выборы в Беларуси были в 1994. На них Лукашенко выиграл. Потом фальсификации с целью остаться у власти.
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31.07.2020 19:44 Відповісти
В стране 75% ваты,желающей Союза с РФ,или вообще войти в состав.Ты точно хочешь свободные выборы,воен?
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31.07.2020 19:59 Відповісти
Брсмовский тролль, а давай ты со своей методичкой "Лукашенко защитник независимости" пойдёшь на... Твой хозяин Лукашенко это главная угроза независимости Беларуси. Это он поставил её под угрозу, пойдя на все союзы с Россией, и военный и экономический.
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31.07.2020 20:35 Відповісти
И вы еще тут Лукашенке льстите - "пошел на союзы".
Наделяете его мышлением политика.
Я бы сказал жестче - поставил страну в полную экономическую и политическую зависимость. Что бы сладко с разными "мисс" спать, что бы вкусно жрать, что бы четверть века на троне сидеть этот хам распродавал по частям суверенитет, предавал народ, мову.
Это не политик - это чмо.
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31.07.2020 20:51 Відповісти
То же самое писал этому пролукашенковкому дурачку,а он все уймется.
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31.07.2020 21:05 Відповісти
Увы,независимостью на сегодняшний день имеют всего несеолько государств: Америка северная, Китай, Швейцария, Ватикан.
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01.08.2020 13:35 Відповісти
нет туфта как твердение российских пропагандистов что у РФ выше уровень жизни .
https://www.youtube.com/watch?v=R4rk0kQ3KgI Граница РБ и РФ
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31.07.2020 20:38 Відповісти
Как я вижу нынешнею ситуацию у вас, то вы все заложники этих "свободных выборов", как в Австрии в 1938 г. свободно проголосуете за аншлюс.
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31.07.2020 21:23 Відповісти
Глупость. 80-85% беларусов за независимость.
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31.07.2020 23:45 Відповісти
Да о чем говорить, впервые Батька запретил приезжать международным наблюдателям.
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31.07.2020 19:46 Відповісти
батька то хто?
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31.07.2020 19:55 Відповісти
Как все идет https://www.youtube.com/watch?v=yhc0aYActW0 война РБ и РФ
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31.07.2020 20:41 Відповісти
Я так вижу ситуацию в РБ. Есть три условных неидеальных направления:
1. Лукашенко
2. Русская весна
3. Майдан
И, как я вижу сейчас Русская весна с Майданом объединились против Лукашенко.
Скинут Лукашенко, потом дадут пинок Майдану и получите Русскую весну под БЧБ флагом.
И, откровенно, меня это не радует
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31.07.2020 21:36 Відповісти
Патом рузкий сасна путет факать и плакать, кушамц ватрушек на мехесрань мудяни.
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01.08.2020 00:18 Відповісти
Так уж получается, что часто лично я голосую за "меньшее зло" . Многие критикуют такую позицию, но тогда можно вообще перестать иметь возможность чего-то выбирать в своей стране, потому как ее не станет. Вот, именно, к этому совету я прошу прислушаться наших уважаемых гостей под красно-зелеными флажками.
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31.07.2020 21:42 Відповісти
У вас своя война, а у нас своя. За свободу. И свобода означает независимость, а Лукашенко означает продолжение опасных игр в интеграцию. Всё просто. Поэтому главная цель это свержение диктатора Лукашенко.
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31.07.2020 23:48 Відповісти
Это-то и страшно, что "главная цель это свержение беларуского диктатора". А дальше что? Кремлевский диктатор? Не было рядом Мордора, я бы с Вами был солидарен.
Как бы вы вместо свободы не получили "русский мир".
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01.08.2020 00:07 Відповісти
А дальше свобода, демократия, подальше от россии. Вы свои страхи на нас переносите. Но русский мир это и есть Лукашенко. Он уже в Беларуси есть, частично, но есть. Так что вы за своё воюете, а мы за своё.
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01.08.2020 00:12 Відповісти
Удачи! У нас все по-прежнему. Грабли одни и те же.
Посмотрим. Я думаю, что Лукашенко проиграет выборы. А, в итоге выиграет вата.
Буду рад ошибиться.
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01.08.2020 00:18 Відповісти
Братів-то де Ви побачили?
А, взагалі, білоруси дивні. Самі голосували за Лукашенка, за його референдуми, а тепер і національно налаштовані, і проросійська вата об"єдналися проти Батьки.
І це єднання довгим не буде.
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01.08.2020 15:00 Відповісти
Свобода, демократия это всё лозунги для лохов, под которыми суть всегда намного сложнее и всегда чьи то шкурные интересы. А часто и интересы кого-то соседних государств.
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02.08.2020 22:39 Відповісти
как вы его свергните ? ни партии ни массовго движения у вас нет . росийские политетхнологи и их спойлеры типа Бабарыки и Цепкало . или ты веришь что у тихановской столько денег на организацию митингов и встреч ?
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01.08.2020 23:47 Відповісти
Какие деньги на митинги? Люди приходят массово потому что им опротивела одна рожа за 26 лет. Тихановская там по сути ведущая и способ легально собрать митинг. Всё.
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03.08.2020 04:52 Відповісти
А ти хто. Лалита шоли.
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01.08.2020 00:19 Відповісти
Где реакция Тихановской на вагнеровцев? Почему нет осуждения?
Вам это не открывает глаза?
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01.08.2020 00:11 Відповісти
Падымите мине веки не магу ржать.
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01.08.2020 00:20 Відповісти
Тихановская коснулась версии о том, что боевики были посланы Россией, на помощь оппозиции. "Мне говорят, что российские боевики бывают у нас часто, и что они используют Беларусь как какую-то перевалочную базу. Ну с этим же нужно разбираться, - сказала Тихановская. - Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди, и мы хотим мирных перемен в нашей стране".
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01.08.2020 00:50 Відповісти
Если кто не помнит, Шушкевич, Кравчук, Ельцин за незначительную взятку и обещание быть назначенными гауляйтерами состряпали бумагу, незаконную со всех сторон, о расчленении Родины на сувенирные образования предназначенные для перманентной междуусобной войны. И вот теперь этот предатель что-там балакает про фальсификации!
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01.08.2020 13:14 Відповісти
Шушкевич курировал в совецкие времена Ли Харви Освальда когда тот находился в Минске . Принимая во внимание что отец Шушкевича репресирован , то без его сотрудничества с КГБ вряд ли ему доверили бы такую работу . Кроме того Шушкевич избранный депутатом Верховного совета СССР отказался на знаменитом заседании поддержать межрегиональную депутацкую группу и проскулил что поддерживает Горбачева и перестройку . Мало того этот стукач выдвинув свою кандидатуру на первых президенцких выборах в Беларуси расколол дем движение и способствовала избранию Лукашенко . Трусливый подлый человек этот Шушкевич не забывал повторять что не поддерживает экстремизм народного фронта Адрадженне Беларуси , но при этом избирался в депутаты и на все должности исключительно благодаря поддержке БНФ . И последнее его дело - Шушкевич официально продал свою политическую партию одному из теперешних кандидатов в президенты на выборах в Беларуси Череченю . А Черечень , активный агент конторы выступает как спойлер Лукашенко .
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01.08.2020 23:34 Відповісти
Шушкевич очень образованный человек. Его интересно послушать. Но во время своего президентства он собирался организовать дерибан Беларуси, в результате Беларусь стала бы олигархически-криминальной, какой к сожалению стала Украина. Но объявился Лукашенко, который все объяснил народу и народ проголосовал за Лукашенко.
В 1994 году президентами стали Кучма и Лукашенко. Кучма запустил дерибан и имеем морды олигархов, которые обворовывают народ и деньги выводят в офшоры, все суды выигрывают и т.д. Лукашенко же не допустил этого и те кто намеревались раздерибанить, очень злые на него.
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02.08.2020 22:50 Відповісти
И в Беларуси ВВП на одного человека более в два раза больше чем в Украине. Это притом, что в Беларуси почти нет природных ресурсов.
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03.08.2020 00:19 Відповісти
 
 