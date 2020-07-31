Верховна Рада проведе ребрендинг

Парламент планує оновити свій бренд до 30-річчя незалежності України.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради, нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт парламенту.

"Хочемо впорядкувати різнотипну візуалізацію, яка є сьогодні. До 30-ї річниці незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради України", - сказала Кондратюк.

Робоча група з розробки брендингової стратегії парламенту сьогодні обговорила бачення бренду з представниками креативних агентств.

"Важливо виробити ідеологічну та візуальну частину брендингу. Адже бренд виконує функцію донесення меседжів, які повинні бути не з минулого, а з майбутнього. Сам дизайн має бути побудований на ключових сенсах", - зазначив Євген Зінгерман, засновник креативного агентства, представляючи концепцію ребрендингу.

Дивіться також: Через прорив трубопроводу під проїжджою частиною біля Ради провалився асфальт. ФОТОрепортаж

У серпні-вересні 2020 заплановано провести фокус-групи серед працівників Апарату ВР, народних депутатів, цільових аудиторій і сформувати ідеологічну складову бренду парламенту.