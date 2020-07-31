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Верховна Рада проведе ребрендинг

Верховна Рада проведе ребрендинг

Парламент планує оновити свій бренд до 30-річчя незалежності України.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради, нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт парламенту.

"Хочемо впорядкувати різнотипну візуалізацію, яка є сьогодні. До 30-ї річниці незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради України", - сказала Кондратюк.

Робоча група з розробки брендингової стратегії парламенту сьогодні обговорила бачення бренду з представниками креативних агентств.

"Важливо виробити ідеологічну та візуальну частину брендингу. Адже бренд виконує функцію донесення меседжів, які повинні бути не з минулого, а з майбутнього. Сам дизайн має бути побудований на ключових сенсах", - зазначив Євген Зінгерман, засновник креативного агентства, представляючи концепцію ребрендингу.

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У серпні-вересні 2020 заплановано провести фокус-групи серед працівників Апарату ВР, народних депутатів, цільових аудиторій і сформувати ідеологічну складову бренду парламенту.

Автор: 

бренд (91) ВР (15045) ребрендинг (18) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+24
Верховная Рада проведет ребрендинг - Цензор.НЕТ 5428
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31.07.2020 19:45 Відповісти
+18
Україною
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31.07.2020 19:37 Відповісти
+14
Пацієнти лікарні ім.Павлова зразок нормальності у порівнянні з депутанами ВР.
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31.07.2020 19:36 Відповісти
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это правильно...нех небожителей обзывать депутатами.
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31.07.2020 19:32 Відповісти
А депутанами краще?
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31.07.2020 19:34 Відповісти
дупутани вже ліпше
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31.07.2020 19:35 Відповісти
Трохи фотошопу і наглі морди слуг народу будуть схожі на ...
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31.07.2020 19:38 Відповісти
років 10-12 потому "ребредінг" вже робили - розширивші крісла дУпатат на 15 см...
цікаво, а цей "ребредінг" якось пов'язан з тим, що юзик та стефанчук не влазять в крісла?))
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31.07.2020 20:08 Відповісти
"ребредінг" від слуг урода:
https://www.rbc.ua/rus/styler/eto-koshmar-novye-nardepy-pozhalovalis-neudobnye-1567075349.html

Депутаты от партии "Слуга Народа" жалуются на неудобства в новой Раде.
В зале Верховной Рады очень неудобные кресла и мало места. Об этом говорят народные депутаты от партии "Слуга Народа" в день первого заседания нового парламента - 29 августа.
Так, один из нардепов, которые сидит в середине ряда, пожаловался на то, что в Раде кресла "маленькие и неудобные".
"Это какой-то кошмар... Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", - сказал парламентарий в комментарии "Вестям".

Представитель "Слуги Народа" также добавил, что он "не представляет", как на таких сидениях украинские политики будут сидеть "целых пять лет".
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31.07.2020 20:11 Відповісти
Ну да, такое разместить тяжело

Верховна Рада проведе ребрендинг - Цензор.НЕТ 9622
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31.07.2020 20:15 Відповісти
Не вдасця "5років"відсидити в залі... СПОДІВАЮСЬ що ДЕЯКІ досидять в буцеґарні
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01.08.2020 06:11 Відповісти
ребредінг-2 слуг урода:
Верховна Рада проведе ребрендинг - Цензор.НЕТ 1570
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31.07.2020 20:14 Відповісти
поц зінгершулєр нарембрендируЄ..
Воно і ДЕРЖАВНОЮ мовою не володіє.. і материнську мову свою-ідіш не знає..проте активно по- Орвелу1984 впарює "новомову"
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31.07.2020 19:58 Відповісти
воно навіть не розуміє ,що "бренд" слівце торгашів...
круговорот гендель-мендель...
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31.07.2020 20:03 Відповісти
вот бл больше нет работы и забот - надо логотип заказать деЗЕйнеру какоум нибудь из приближенных з пару лямов
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31.07.2020 19:32 Відповісти
ту тут кагбэ ваще идиотизм считать высший законодательный орган страны брендом
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31.07.2020 19:45 Відповісти
У шутов от телетусовки других мыслей не возникает.
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31.07.2020 19:51 Відповісти
У них в голове примерно так

Верховна Рада проведе ребрендинг - Цензор.НЕТ 7448
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31.07.2020 19:53 Відповісти
Там є майстер манікюру і бровіст. Саме те, що треба.
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31.07.2020 19:51 Відповісти
Краще: ВР проведе черговий БРЕДінг.
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31.07.2020 19:33 Відповісти
С больницей имени Павлова гербом поменяйтесь: дешево, сердито и правдиво!
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31.07.2020 19:34 Відповісти
Пацієнти лікарні ім.Павлова зразок нормальності у порівнянні з депутанами ВР.
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31.07.2020 19:36 Відповісти
Евгений Зингерман, основатель креативного агентстваИсточник: https://censor.net/n3211341

основал он его наверное неделю назад для дерибана бюджетного бабла
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31.07.2020 19:35 Відповісти
"Рабочая группа по разработке брендинговой стратегии парламента сегодня обсудила видение бренда с представителями креативных агентств."
----------
Что-то я опасаюсь - креативщик Зеленского Тимошенко, приехал в Луцк ещё до "захвата" автобуса (так злые языки говорят). Так вот, как бы снова накладочка не вышла, или не перекреативили снова что-нибудь...
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31.07.2020 19:35 Відповісти
"Бренд" означає торгова марка. Чим торгуєте?
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31.07.2020 19:36 Відповісти
Совістю.
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31.07.2020 19:37 Відповісти
Україною
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31.07.2020 19:37 Відповісти
Україною,звісно.(((Як бісить вся ця *******.
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31.07.2020 20:27 Відповісти
А разрешите поинтересоваться, какой бюджет на этот ребрендинг?
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31.07.2020 19:36 Відповісти
На сколько прибарахлится собираетесь?? Внукам хватит??
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31.07.2020 19:36 Відповісти
А они и не собираются... Они уже год как барахлятся! Проклятые твари!
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31.07.2020 19:47 Відповісти
Верховная Рада проведет ребрендинг - Цензор.НЕТ 6485
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31.07.2020 19:36 Відповісти
Очень своевременно. Покрасить всех зеленкой, а еще переезд нужен в мусорный бак.
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31.07.2020 19:38 Відповісти
На ум приходят только фразы типа "стая шакалов", "воровская шайка", "публичный дом"...
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31.07.2020 19:39 Відповісти
Про слуг руцкого урода вспомнился стих Губермана
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник.
Убийца.
Растлитель. И воры, и воры, и воры
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01.08.2020 09:48 Відповісти
И депутатам бы ФИО поменять. Эти уже вызывают либо смех, либо блевоту.
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31.07.2020 19:39 Відповісти
и фракциям ребрендинг обов'язатєльно...
будет лехаим 1,лехаим 2,лехаим 3,лехаим 4...
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31.07.2020 19:44 Відповісти
Все ясно!сцуки народа решили закупиться бренди за наши деньги😞
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31.07.2020 19:44 Відповісти
Верховная Рада проведет ребрендинг - Цензор.НЕТ 5428
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31.07.2020 19:45 Відповісти
Або 95-й Портал
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31.07.2020 19:50 Відповісти
Самый классный "ребрендинг ВР" должна была провести Надюха Савченко с миномета на барже. Остальное - имитация бурной деятельности.
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31.07.2020 19:47 Відповісти
Двуглаю курицу на герб готовят.
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31.07.2020 19:48 Відповісти
Вы, мля законы нужные стране принимайте, количество сократите в 4-ре раза, наркоманов и дрочунов уберите! А они крЄатівный ребрендинг мля впаривают! Верховная Рада проведет ребрендинг - Цензор.НЕТ 1879
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31.07.2020 19:49 Відповісти
Верховная Рада проведет ребрендинг - Цензор.НЕТ 3516
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31.07.2020 19:49 Відповісти
бюджет ребрендинга огласи разумков?
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31.07.2020 19:50 Відповісти
Це якесь знущання. Що сама "ідея", що виконавець. У нас іудейського населеня точно 0,2%? Бо складається враження, що це українців в Україні 0,2%.
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31.07.2020 19:50 Відповісти
слуги будуть мультилехаим,ну як мультиликарни почти..
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31.07.2020 19:55 Відповісти
Потужна реформа.
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31.07.2020 19:52 Відповісти
Глядя на теперешних "депутатов" можно отобразить шприц,бутылку,куст конопли и смирительную рубашку. Хотя и прошлые недалеко ускакали.
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31.07.2020 19:52 Відповісти
Про сосну забули!
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31.07.2020 19:55 Відповісти
ділдо (резиновий член на батарейках) і пару гандонів зверху, щоб дрочунів і озабоченних не образити
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31.07.2020 22:47 Відповісти
"Важно выработать идеологическую и визуальную часть брендинга. Ведь бренд выполняет функцию донесения месседжей, которые должны быть не из прошлого, а из будущего." Источник: https://censor.net/n3211341

"В августе-сентябре 2020 запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата ВР, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента" Источник: https://censor.net/n3211341

Вони хоч самі розуміють, що кажуть? Чи то вже наші проблеми? А вони, як завше, скажуть "Нас нє правільно понялі", "Фраза вьірвана із контєкста" і т.ін....
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31.07.2020 19:54 Відповісти
как говно не назови оно все равно ГОВНО.
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31.07.2020 19:56 Відповісти
"Сам дизайн должен быть построен на ключевых смыслах"...символ бакса будет в тютельку ?
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31.07.2020 20:08 Відповісти
Ребредингом окажется рекацапинг, разумеется.
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31.07.2020 20:14 Відповісти
навіяло..

Верховна Рада проведе ребрендинг - Цензор.НЕТ 7254
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31.07.2020 20:17 Відповісти
та там не ребрендинг.... а экзорцист нужен
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31.07.2020 20:18 Відповісти
Невже наша мова така бідна?
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31.07.2020 20:30 Відповісти
Та вже набрид нескінчений ребрендінг. Просто депутани ненормальні. У прямому сенсі - безмозглі. Руки-ноги є - а звилин - ніц.
Усі динозаври думали задницею. Бо спинного мозку було більше, ніж головного. Тому чим більша срака в динозавра була - тим розумніший динозавр був. А у динозаврів-геніїв срака була більша за всіх. Так і у українських депутанів. Особливим розумом, як тоді, так і тепер, серед зелених динозаврів виділялися жінки, бо внаслідок природних особливостей жопа в них була найбільша.
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31.07.2020 20:57 Відповісти
Ребрендингом по креатуре,
Уриной снова пофейсим,
Визуализируем, в натуре,
Не на рояль же полить сим...
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31.07.2020 21:08 Відповісти
Лучше введите пожизненное за нарушение главным велосипедистом и его сопровождения ПДД
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31.07.2020 21:21 Відповісти
опа! а я-то думав, що Верховна Рада - це перш за все одна з головних ІНСТИТУЦІЙ ВЛАДИ! а це виявляється - БРЕНД! ще й прізвище яке кошерне в головного ребрендатора... "ЗІНГЕРМАН"!!! зінгерман фікні не скаже!
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31.07.2020 21:33 Відповісти
Це саме той?
Гугл дає таке: "Евгений Зингерман - Специалист по коммуникациям и digital. Соавтор Telegram-канала Digital masons."
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31.07.2020 21:50 Відповісти
Бренд? Кто владеет маркой, товарным знаком? Кто может заниматся стратегией и продвижением? Какой товар, услуга или пакет будет на рассмотрении и что именно, с позиции маркетинга, будет включать в себя ребрединг и зачем?
КАроче.....
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31.07.2020 22:16 Відповісти
нормальний такий бренд ... хто ним володіє і які послуги надаються - і так всім відомо ...
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31.07.2020 22:19 Відповісти
самая лучшая корабельная древесина от бабушки и КО
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31.07.2020 22:24 Відповісти
А може почнуть вказувати іншу країну у назві... більш відповідну думкам та діям багатьох депутанів?
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31.07.2020 22:21 Відповісти
других забот сейчас нет, чем проводить ребрендинг
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31.07.2020 22:28 Відповісти
Звучить дорого, цікаво скільки вкрадуть під приводом ребрендінгу. От Маріїнський палац "ремонтували" довше ніж будували і "ремонт" обійшовся ВР на порядок дорожче за побудову нового палацу.
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31.07.2020 22:39 Відповісти
Що, усе в зелений колір перефарбують?
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31.07.2020 23:41 Відповісти
Совершенно случайно не озвучена результаты конкурса на участие "креативных агентств" и стоимость их услуг. Впрочем, это не помешало Евгению Зингерману взяться за дело.
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01.08.2020 00:04 Відповісти
про мафіозну мішпуху "ватманів-ресфедерів-кульманів з зінгершулєрами"УСІМ ВІДОМО це у них спочатку виграють творчі конкурси і отримують ГРОШІ і лише через рік показують що "натворили"
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01.08.2020 06:14 Відповісти
Вообще-то уважаемые вещи дорожат традицией.
Это зубная паста, млять, каждый месяц лепит новую этикетку "Новая, улучшеная рецертура!"
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01.08.2020 10:51 Відповісти
 
 