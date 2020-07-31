Верховная Рада проведет ребрендинг

Парламент планирует обновить свой бренд к 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщила зампредседателя Верховной Рады, нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.

"Хотим упорядочить разнотипную визуализацию, которая есть сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины", - сказала Кондратюк.

Рабочая группа по разработке брендинговой стратегии парламента сегодня обсудила видение бренда с представителями креативных агентств.

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"Важно выработать идеологическую и визуальную часть брендинга. Ведь бренд выполняет функцию донесения месседжей, которые должны быть не из прошлого, а из будущего. Сам дизайн должен быть построен на ключевых смыслах", - отметил Евгений Зингерман, основатель креативного агентства, представляя концепцию ребрединга.

В августе-сентябре 2020 запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата ВР, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента.

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