Верховная Рада проведет ребрендинг
Парламент планирует обновить свой бренд к 30-летию независимости Украины.
Об этом сообщила зампредседателя Верховной Рады, нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.
"Хотим упорядочить разнотипную визуализацию, которая есть сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины", - сказала Кондратюк.
Рабочая группа по разработке брендинговой стратегии парламента сегодня обсудила видение бренда с представителями креативных агентств.
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"Важно выработать идеологическую и визуальную часть брендинга. Ведь бренд выполняет функцию донесения месседжей, которые должны быть не из прошлого, а из будущего. Сам дизайн должен быть построен на ключевых смыслах", - отметил Евгений Зингерман, основатель креативного агентства, представляя концепцию ребрединга.
В августе-сентябре 2020 запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата ВР, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента.
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цікаво, а цей "ребредінг" якось пов'язан з тим, що юзик та стефанчук не влазять в крісла?))
https://www.rbc.ua/rus/styler/eto-koshmar-novye-nardepy-pozhalovalis-neudobnye-1567075349.html
Депутаты от партии "Слуга Народа" жалуются на неудобства в новой Раде.
В зале Верховной Рады очень неудобные кресла и мало места. Об этом говорят народные депутаты от партии "Слуга Народа" в день первого заседания нового парламента - 29 августа.
Так, один из нардепов, которые сидит в середине ряда, пожаловался на то, что в Раде кресла "маленькие и неудобные".
"Это какой-то кошмар... Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", - сказал парламентарий в комментарии "Вестям".
Представитель "Слуги Народа" также добавил, что он "не представляет", как на таких сидениях украинские политики будут сидеть "целых пять лет".
Воно і ДЕРЖАВНОЮ мовою не володіє.. і материнську мову свою-ідіш не знає..проте активно по- Орвелу1984 впарює "новомову"
круговорот гендель-мендель...
основал он его наверное неделю назад для дерибана бюджетного бабла
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Что-то я опасаюсь - креативщик Зеленского Тимошенко, приехал в Луцк ещё до "захвата" автобуса (так злые языки говорят). Так вот, как бы снова накладочка не вышла, или не перекреативили снова что-нибудь...
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник.
Убийца.
Растлитель. И воры, и воры, и воры
будет лехаим 1,лехаим 2,лехаим 3,лехаим 4...
"В августе-сентябре 2020 запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата ВР, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента" Источник: https://censor.net/n3211341
Вони хоч самі розуміють, що кажуть? Чи то вже наші проблеми? А вони, як завше, скажуть "Нас нє правільно понялі", "Фраза вьірвана із контєкста" і т.ін....
Усі динозаври думали задницею. Бо спинного мозку було більше, ніж головного. Тому чим більша срака в динозавра була - тим розумніший динозавр був. А у динозаврів-геніїв срака була більша за всіх. Так і у українських депутанів. Особливим розумом, як тоді, так і тепер, серед зелених динозаврів виділялися жінки, бо внаслідок природних особливостей жопа в них була найбільша.
Уриной снова пофейсим,
Визуализируем, в натуре,
Не на рояль же полить сим...
Гугл дає таке: "Евгений Зингерман - Специалист по коммуникациям и digital. Соавтор Telegram-канала Digital masons."
КАроче.....
Это зубная паста, млять, каждый месяц лепит новую этикетку "Новая, улучшеная рецертура!"