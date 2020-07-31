На виборах у Чикаго вперше можна буде проголосувати українською мовою
Жителі Чикаго і передмість на виборах президента, конгресменів і місцевої влади вперше в історії зможуть проголосувати українською мовою.
Рішення ухвалили в адміністрації округу Кук, куди входить Чикаго та його передмістя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати", - розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.
"Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях - вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено українською мовою. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади", - додала вона.
Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.
"Якщо абсолютно весь процес перекласти українською - скажімо, програми кандидатів, якщо пояснити, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, які функції передбачає ця посада, то люди будуть обирати більш вдумливо і свідомо. А відтак будуть більше зацікавлені у виборах - адже коли ти розумієш, що для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, це викликає і подяку, й інтерес до цього процесу", - вважає Міла Лугова.
Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.
Округ Кук в штаті Іллінойс - перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 000 українців.
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Що це за дебільна тенденція ?
Українців і решту комусь хочеться виставити дебілами ?
До речі, я до цих пір не можу зрозуміти промов того, що займає посаду Президента, якщо він не читає з папірця чи промовляє завчений текст, а робить "експромти" або спілкується "на живо"... Хоча вважаю себе таким, що вільно володіє як українською, так і "московскім наречієм"
Нехай спочатку вивчать мову.
Голосувати вони полізуть за яким принципом ? По фейсу обиратимуть ?
Хоча, як на мене, в Україні, за умови агресії московії та претензій румунів, таке запроваджувати зарано.
Я розумію, що в Штатах - своя =свайба=, от хай напишуть ті з наших, хто живе там.
Але нормальним є (раз уже приїхав, живеш тут і працюєш) володіти мовою. У програмах кандидатів нема нічого надскладного, це - не медичний трактат і не який інший глибоко вузькоспеціалізований опус. І лексика там нормальна. Кожен притомний політик (кандидат) прекрасно розуміє, що його виборці - не нобелівські лауреати.
І громадянство отримується через кілька років: на те і дається цей час, щоб мову вивчити і розібратися в реаліях нової країни.
У такій же імігрантській країні, як Канада, місцеві дуже схвально ставляться до імігрантів, які опановують мову (а в Квебеку - то взагалі).
Це - моя думка.
Бо чмо, яке не володіє державною мовою, не має права подаватися на державну посаду.
Але в Україні все можливо, будь-який маразм, ідіотизм, дебілізм ..
Ласкаво просимо.
Как они гражданами США стали?
А простой люд, как и сейчас бараны баранами.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Москаль мэни нэ зэмляк.
Бендеровец? - Чего?
Якщо що!
А вот ранее ещё в начале оккупационной войны кремля против Украины, теперь ставший продажным - капитулянтом гадкий экс-коммуняка Л. Кравчук официально заявлял, дословно: никогда, ни при каких условиях даже клочком своей территории поступаться нельзя, и если меня спросят: " Родную землю отдать или умереть?" - я выбираю последнее. Да, смерть, потому что иначе ничего не будет: ни народа, ни нации, ни истории - выжженное поле останется. Народ как субъект истории существовать перестаёт - вот что опасно: не случайно же имена царей, государственных деятелей, которые, я знаю сколько, но множество веков назад свои земли от захватчиков не уберегли, история не сохранила - они в Лету канули, из памяти потомков стерты. Земли, повторяю, отдавать нельзя, права на это ни президент, ни Верховная Рада не имеют. Вынеси сегодня на украинский референдум этот вопрос, и я убежден: 85 - 90 процентов участников скажут: ни пяди родной земли не отдавать агрессору и бороться до полной победы над кровавым врагом оккупантом!
Вот и верь такому гнусному проклятому предателю, Кравчуку -Иуде, который последние время стал маниакально поддерживать продажных кремлёвских слуг- холуёв ЗЕбилов - капитулянтов в их преступной капитуляции Украины на милость проклятой паРаши..с потерей территориальной целостности потом и суверенитета нашей державы.
Это намёк ?