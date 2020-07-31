На виборах у Чикаго вперше можна буде проголосувати українською мовою

Жителі Чикаго і передмість на виборах президента, конгресменів і місцевої влади вперше в історії зможуть проголосувати українською мовою.

Рішення ухвалили в адміністрації округу Кук, куди входить Чикаго та його передмістя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати", - розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

"Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях - вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено українською мовою. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади", - додала вона.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.

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"Якщо абсолютно весь процес перекласти українською - скажімо, програми кандидатів, якщо пояснити, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, які функції передбачає ця посада, то люди будуть обирати більш вдумливо і свідомо. А відтак будуть більше зацікавлені у виборах - адже коли ти розумієш, що для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, це викликає і подяку, й інтерес до цього процесу", - вважає Міла Лугова.

Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

Округ Кук в штаті Іллінойс - перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 000 українців.