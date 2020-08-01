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Новини Коронавірус і карантин
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У трьох районах Чернігівщини досі не виявлено жодного випадку COVID-19, - ОДА

У трьох районах Чернігівщини досі не виявлено жодного випадку COVID-19, - ОДА

Від початку епідемії коронавірусної інфекції у трьох із 22 районів Чернігівської області досі не виявлено жодного випадку інфікування.

Про це на пресконференції повідомив заступник голови Чернігівської ОДА, керівник робіт із ліквідації надзвичайної ситуації Андрій Подорван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є у нас території, де досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Це Коропський, Срібнянський і Талалаївський райони з порівняно низькою щільністю населення. Та й віддаленість від Києва відіграла свою роль, адже, судячи з географії поширення вірусу, він до нас зайшов фактично зі столиці. Бо трудова міграція - теж одна із причин", - розповів посадовець.

Він також припустив, що у віддалених районах населення, можливо, дисциплінованіше, ніж у великих містах. Зокрема, маскового режиму в приміщеннях, як зауважив Подорван під час робочих поїздок областю, там дотримуються краще.

Водночас, за інформацією Чернігівської обласної ради, в регіоні зберігається висока динаміка інфікування коронавірусом. В останні три доби щодня реєструється 30 нових випадків.

Від початку епідемії діагноз COVID-19 на Чернігівщині було встановлено 820 разів, 565 інфікованих одужали, 14 померли. Сьогодні в області 231 активний випадок коронавірусу, 51 особу госпіталізовано.

Читайте також: Чернігівщина збільшила кількість тестів на коронавірус, що дає змогу послабити в області карантинні обмеження, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Дарма написали, бо потім туди приїде бубочка, Степанов з Ляшком і почнеться короновірусна карусель🙄
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01.08.2020 02:31 Відповісти
+3
Забытые глухие районы куда не дошли дерективы и проапведники степаши. А на нет и карантина нет.
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01.08.2020 05:14 Відповісти
+2
Надо поискать, может под стол закатился)
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01.08.2020 01:47 Відповісти
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ихтамнет..
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01.08.2020 01:35 Відповісти
вже навіть тута, це просто неймовірно.
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01.08.2020 01:45 Відповісти
Надо поискать, может под стол закатился)
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01.08.2020 01:47 Відповісти
Беспоедел
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01.08.2020 02:00 Відповісти
Дарма написали, бо потім туди приїде бубочка, Степанов з Ляшком і почнеться короновірусна карусель🙄
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01.08.2020 02:31 Відповісти
І хто з вище перерахованих наклав тобі в борщ? Чи всі втрьох?
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01.08.2020 11:13 Відповісти
Забытые глухие районы куда не дошли дерективы и проапведники степаши. А на нет и карантина нет.
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01.08.2020 05:14 Відповісти
Непорядок! Негайно завезти туди китайських безвізових заробітчан! Або повернути з якоїсь дірки усіх, кого ще не повернув бубєнчик.
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01.08.2020 05:50 Відповісти
Подорвванный,ты-поц,кули вылез...
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01.08.2020 06:20 Відповісти
На данный момент этих районов в Черниговвской области уже не существует.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-53456042 Верховная Рада их ликвидировала..
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01.08.2020 08:00 Відповісти
И это всё высококачественный черниговский самогон. Главное - нельзя делать перерыв в употреблении. В эту брешь ворвётся вирус и тогда - моменто в море...
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01.08.2020 08:01 Відповісти
Хороший у них самогон!
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01.08.2020 09:54 Відповісти
У трьох районах Чернігівщини досі не виявлено жодного випадку COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 2998
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01.08.2020 10:41 Відповісти
А в тих трьох районах взагалі люди живуть? Чи тільки лосі, зубри і кабани бігають?
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01.08.2020 11:55 Відповісти
 
 