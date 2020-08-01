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Новини Бурштинова мафія
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23 ділянки на Житомирщині з покладами бурштину виставлять на аукціон у системі Prozorro, - ОДА

23 ділянки на Житомирщині з покладами бурштину виставлять на аукціон у системі Prozorro, - ОДА

Найближчим часом у Житомирській області реалізують на аукціоні спецдозволи на видобуток бурштину на 23 ділянках. Про це на пресконференції, присвяченій року перебування на посаді, повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз через електронні аукціони системи Prozorro готується 23 ділянки на легальний видобуток бурштину", - зазначив голова ОДА.

Водночас Бунечко зазначив, що наразі на Житомирщині немає незаконного видобутку бурштину.

Як повідомлялося, Житомирська ОДА підготувала для аукціонів 200 ділянок із покладами бурштину.

19 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про регулювання видобутку бурштину. Новий закон передбачає продаж єдиних дозволів на цей вид діяльності через електронні аукціони системи Prozorro.

Читайте також: Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині

Автор: 

бурштин (511) Prozorro (1977) Житомирська область (1285)


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Топ коментарі
+5
А в пуляресі (гаманець ) ..носити іконку св.Пеці ! ..
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01.08.2020 08:10 Відповісти
+5
Они будут платить в бюджет. Плюс их обяжут следить за экологией. Или вас устраивала пожизненная бойня и чёрная дыра?

Или вы розенблат?
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01.08.2020 08:18 Відповісти
+3
23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА - Цензор.НЕТ 1997
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01.08.2020 07:06 Відповісти
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хм, это и все? Кто знает тот понимает. Очень жаль. Давайте, не обляпайтесь.
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01.08.2020 02:25 Відповісти
Поліція вбила "полтавського Рембо" Романа Скрипника
Вночі 1 серпня поліція на околиці селища Опішня на Полтавщині знищила Романа Скрипника, який більше тижня переховувався від правоохоронців.Про це повідомив речник поліції Артем Шевченко.

нет тела нет дела
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01.08.2020 04:27 Відповісти
Правильно сделали.
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01.08.2020 07:56 Відповісти
Ну вот. Теперь янтарь будет доступен только тем, кто способен заплатить немалые деньги за лицензию, а именно - государственным бандитам. Кормушка открыта!
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01.08.2020 05:40 Відповісти
Они будут платить в бюджет. Плюс их обяжут следить за экологией. Или вас устраивала пожизненная бойня и чёрная дыра?

Или вы розенблат?
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01.08.2020 08:18 Відповісти
Все розпродують...
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01.08.2020 06:13 Відповісти
И назовут Житомирскую область пустыней Гоби-2 с неповторимым лунным пейзажем.
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01.08.2020 07:59 Відповісти
23 участка на Житомирщине с залежами янтаря выставят на аукцион в системе Prozorro , - ОГА - Цензор.НЕТ 1997
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01.08.2020 07:06 Відповісти
горилку пить днем, вечером и опохмелятся утром что бы забыться - какое нахрен кофе после того как ты и такие как ты выбрали нам в презики зеленого ******....?
Летим в п**ду...
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01.08.2020 07:54 Відповісти
"какое кофе"
Не утруждай себя, пиши проще.
"горилкупитьднем,вечеромиопохмелятсяутромчтобызабыться-************************************************************************....?"
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01.08.2020 08:00 Відповісти
Вспомнился анекдот про один кофе и один булка.

Все это мелочи по сравнению с дырой в его башке.
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01.08.2020 08:22 Відповісти
"вилька, тарелька,
сол, фасол"
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01.08.2020 08:36 Відповісти
Він зрозуміло сказав "кава для тих, хто не москаль".
А для таких, как ты, только водка круглосуточно.
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01.08.2020 08:05 Відповісти
А в пуляресі (гаманець ) ..носити іконку св.Пеці ! ..
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01.08.2020 08:10 Відповісти
Ну нормально... перекопають всю область вже легально. Бо олбодоб Зеля продасть землю через аукціон !
Сил немає споглядати оце все лядство
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01.08.2020 09:08 Відповісти
Давайте не добувати взагалі ніяких корисних копалин.
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01.08.2020 09:15 Відповісти
Добре що нова влада нарешті наводить порядок у цій сфері.
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01.08.2020 09:16 Відповісти
Какой такой аукцион? Опять богатым все можно, так и до классовой ненависти недалеко осталось.
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01.08.2020 09:25 Відповісти
Головнe питання такe: Ділянки, що будуть продаватися, цe ті, дe природу вжe зіпсували нeзаконні добувачі, чи природу почнуть псувати в нових місцях.
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01.08.2020 10:52 Відповісти
а відновлення території після копачів - теж на прозоро виставлять? Цікаві будуть торги!
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01.08.2020 11:25 Відповісти
Там уже давно конверты занесены и победители определенв. Кто имел дело с Прозоро, тот знает,что все там коррумпированно и покупается.
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01.08.2020 17:23 Відповісти
 
 