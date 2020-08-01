23 ділянки на Житомирщині з покладами бурштину виставлять на аукціон у системі Prozorro, - ОДА

Найближчим часом у Житомирській області реалізують на аукціоні спецдозволи на видобуток бурштину на 23 ділянках. Про це на пресконференції, присвяченій року перебування на посаді, повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз через електронні аукціони системи Prozorro готується 23 ділянки на легальний видобуток бурштину", - зазначив голова ОДА.

Водночас Бунечко зазначив, що наразі на Житомирщині немає незаконного видобутку бурштину.

Як повідомлялося, Житомирська ОДА підготувала для аукціонів 200 ділянок із покладами бурштину.

19 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про регулювання видобутку бурштину. Новий закон передбачає продаж єдиних дозволів на цей вид діяльності через електронні аукціони системи Prozorro.

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