Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині
У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу дозволів на легальний видобуток бурштину. Дозволи на 5 років на видобуток бурштину на 2 ділянках було проданоі за 40 млн гривень.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
На торги через систему "Prozorro.Продажі" виставили право видобутку бурштину на 2 ділянках площею 10 га кожна.
"Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і становила 12 млн 630 тис. грн.
Друга ділянка стартував із 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше", - написав Коваль.
У першому аукціоні взяли участь 4 фірми, в другому - 6.
"Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив добувати сонячний камінь легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!" - додав глава ОДА.
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Свободный оборот янтаря есть.
Куда поплывет легальная и нелегальная добыча янтаря?
А в целом это гендель. С лицензией торговли на разлив и реальной продажей палёнки.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
А теперь к ней добавляется ещё и легальная.
На объёмы нелегальной добычи это лицензирование, увы, никак не повлияет.
САмі.
І це буде набагато ефективніше,ніж мєнти..
Бо приватного власника ,котрий має власний інтерес ,конкуренту не підкупити за визначенням.ЦЕ НЕМОЖЛИВО..
все закінчиться тим,що кілька десятків нелегалів -індивідуалістів там і закопають..
проти охоронних фірм з лопатами не попреш...
40 лямов, это круто. Если на кармане у меня.
В рамках бюджета: к примеру, на феафанию вчера вроде выделили 41 лям. без пандемии у властей.
Что ещё даёт лицензия?
Возможность скупать у нелегальных добытчиков, которые никуда не денется. Нелегалу не нужно будет кормить ментов/прокуроров/погранцов.
Как с нелегалами будут бороться?
Так же как и раньше -увольнением лесников.
Є кілька державних підприємств з видобутку бурштину..Але..
НЕ ТУПИ.