Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині

У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу дозволів на легальний видобуток бурштину. Дозволи на 5 років на видобуток бурштину на 2 ділянках було проданоі за 40 млн гривень.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

На торги через систему "Prozorro.Продажі" виставили право видобутку бурштину на 2 ділянках площею 10 га кожна.

"Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і становила 12 млн 630 тис. грн.

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Друга ділянка стартував із 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше", - написав Коваль.

У першому аукціоні взяли участь 4 фірми, в другому - 6.

"Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив добувати сонячний камінь легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!" - додав глава ОДА.

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