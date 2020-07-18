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Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині

Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині

У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу дозволів на легальний видобуток бурштину. Дозволи на 5 років на видобуток бурштину на 2 ділянках було проданоі за 40 млн гривень.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

На торги через систему "Prozorro.Продажі" виставили право видобутку бурштину на 2 ділянках площею 10 га кожна.

"Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і становила 12 млн 630 тис. грн.

Дивіться також: У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Друга ділянка стартував із 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше", - написав Коваль.

У першому аукціоні взяли участь 4 фірми, в другому - 6.

"Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив добувати сонячний камінь легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!" - додав глава ОДА.

Дивіться також: Під час огляду вантажівки на кордоні з Польщею виявили 2 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ФОТО

Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині 01
Дозволи на видобуток бурштину вперше продали на Рівненщині 02

Автор: 

аукціон (1430) ОДА (1630) дозвіл (294) легалізація (144) бурштин (511) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+4
Раньше была только нелегальная добыча.
А теперь к ней добавляется ещё и легальная.
На объёмы нелегальной добычи это лицензирование, увы, никак не повлияет.
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18.07.2020 01:19
+3
А ведь даже при совке комуняки запросто разрешали артелям мыть золото. И плыло в казну тоннами, и много лет. И не бухали там, работали весело, всё логично. Сколько же мимо бюджета лярдов уплыло? Ну куда конечно ясно.
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18.07.2020 01:19
+1
Зрада?
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18.07.2020 02:19
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А ведь даже при совке комуняки запросто разрешали артелям мыть золото. И плыло в казну тоннами, и много лет. И не бухали там, работали весело, всё логично. Сколько же мимо бюджета лярдов уплыло? Ну куда конечно ясно.
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18.07.2020 01:19 Відповісти
При совке свободного оборота золота не было, санкция - тюрьма.
Свободный оборот янтаря есть.
Куда поплывет легальная и нелегальная добыча янтаря?
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18.07.2020 08:08 Відповісти
Добычу продали и все. А кто восстанавливает уничтоженную природу, леса, почву? Это все пусть погибает и дальше? Да и нелегальная добыча еще продолжается.
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18.07.2020 10:11 Відповісти
Они будут восстанавливать свои лицензионные гектары.
А в целом это гендель. С лицензией торговли на разлив и реальной продажей палёнки.
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18.07.2020 11:40 Відповісти
Да не об этом речь. Государство тогда скупало золото по 90% цены от розницы. А бсолютно не вкладывая в добычу ничего. Артели всё брали в аренду---технику убитую. А смысл тыл тырить из-за 8% когда все ювелиры у кгб стукачами сидели---не было. По тв показывают рехнутых австралийцев что золото семьями с металоискателями ищут, сами плавят первично и сдают сразу там же. Да хоть в карман---а смысл? психи в горах Америки ломают камни ищут забыл как называется фиолетовый камень от которого китаёзы чманеют, им же на прямую продают и прочее. Да с помщью помпы тот янтарь можно с лицензией вымыть весь за 5 лет и в казну монета тоже. Там такие земли что бурьян растёт 10 см. Наливай---да ПЕЙ! Всё что не запрещено---МОЖНО!
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18.07.2020 12:42 Відповісти
феноменальна пам'ять??? Канал "Discovery Channel ", камінь нефрит... А що https://censor.net/ua/user/441572- це кацап, видно з двох реплік: "рехнутых австралийцев та китаёзы чманеют"...
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18.07.2020 14:15 Відповісти
Это и всё---в смысле уровень убогости по части кацапов? О феноменальной памяти не шла речь, а о лицензиях на добычу. В тех местах где рехнутые австралийцы. а они и правда такие, работать любят и отдыхать ещё больше. речь о Западной Австралии. первый раз там оказалься в порту Фримантл или Перт как город в 1975г, пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов*, и потом на той линии до 1978г отработал славный лайнер Кунардовской постройки! А ты чмо житомирско-копчёное, котях прошлогодний---реплики собираешь ---за корифея себя держишь? Меж пальцев ног ковырни, нюхни прохаря по кацапски так звучат портянки. Запиши слово редкое---знатоком станешь. По Китаю в те года потом продам. вернее по Гонконгу. тогда Шанхай сараями славился.
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18.07.2020 14:54 Відповісти
що бидло кацапське, вибух від правди? Можу уявити як ти себе несло в країнах Африки, совок прибацаний.
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18.07.2020 15:27 Відповісти
Африку не трогай---второгодник! Кейптаун и Дакар с Касабланкой великолепные города и тогда были! выслал бы с Вятки тебе хромку(гармонь двухрядка) или ложки деревянные, борща хляскать, но не берут на почте. Алюминиевыми сёрбай. Энеиду Котляревского читай. Хоть помнишь? Прочти для кругозору *Грицеву науку* И. Франка---про тебя.
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18.07.2020 15:35 Відповісти
і тут, весь набір почутого про кимось прочитане вичерпано? Африку оцінив, бо там ти себе відчув білим плантатором?
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
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18.07.2020 15:47 Відповісти
Кинуху вспомнил про Ялту красивый город? Моя заслуга это второгодник! Там на набережной был великолепный зал шампанских вин дегустационный. Очень ******** красное игристое летом. С 1979 года стал работать на *Венецианской Линии* не круизы, пас-линия. Был заход в Ялту, потом Одесса на другой день Варна и опять Средиземное на Венецию. Автопаром *Азербайджан* стоял тогда на этой линии. Великолепно финны строили. 5 паромов было. Великая эпоха пас-флота ЧМП! Это тебе не * с сыром пироги* менять на девок что выручил ночью как характерник серый волк. А с утра опять котях ленивый. Читай и помни. Кинь темку--всегда отвечу.
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18.07.2020 16:04 Відповісти
потрібне ти мені, щоб цапом смерділо.
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18.07.2020 16:28 Відповісти
Ну ладно. Свиней не забудь покормить, или курей---они не виноваты что приручили тебя!
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18.07.2020 19:09 Відповісти
це повний список твоєї рідні, чи будуть доповнення?
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18.07.2020 22:09 Відповісти
Шо---опять? Пожрал, поспал---на пердёж потянуло на форум вернулся? Список не полный. Долбодятлы как на великой картине *Грачи отлетели* но они прилетели! Прими на прокорм, то деревья все завалят стуком и грохотом как ты здесь. Отзынь---день у меня кошерный сегодня. Мне нельзя. Скучно с такими.Есть такая русская поговорка---*Не по Сеньке шапка*. Не суйся свысока в любой теме. Иди знай кто там, или тут. Чернило кончилось---Аривидерчи як подоляны кажуть!
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18.07.2020 22:33 Відповісти
класика жанру, кацапський півень допився до свинячої втоми...
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18.07.2020 22:54 Відповісти
Раньше была только нелегальная добыча.
А теперь к ней добавляется ещё и легальная.
На объёмы нелегальной добычи это лицензирование, увы, никак не повлияет.
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18.07.2020 01:19 Відповісти
Вселякі ментозаври власну дійну корову не здадут !!!)))
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18.07.2020 01:27 Відповісти
якщо буде критична масва ліцензій,з нелегальщиками почнуть розбірки ліцензіати..
САмі.
І це буде набагато ефективніше,ніж мєнти..
Бо приватного власника ,котрий має власний інтерес ,конкуренту не підкупити за визначенням.ЦЕ НЕМОЖЛИВО..
все закінчиться тим,що кілька десятків нелегалів -індивідуалістів там і закопають..
проти охоронних фірм з лопатами не попреш...
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18.07.2020 11:11 Відповісти
Чуть ошибочка. Да теперь кто с лицензией за 24 часа уроет всех остальных. Как было сказано в сов-кино *Гараж*----*У верблюда два горба---потому что жизнь борьба*,
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18.07.2020 12:46 Відповісти
Наверное розенблату))
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18.07.2020 02:17 Відповісти
Он ещё не дорос в мультики и в миллионерах всего лишь где то там, холоп нищий одним словом
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18.07.2020 03:29 Відповісти
Зрада?
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18.07.2020 02:19 Відповісти
Ребята на форуме ,спросите себя лишний раз, а почему беня на лезвиях для бритья экономит и всё станет на свои места, а ну да есть ёщё Боря ну он пока в учениках у бени ,ладно не завидуйте, подохнут они в отличие от вас и от нас с крупными суммами,столбиками сто баксовых купюр в километры,всё равно их ожидает , пусть даже в трое больше стандартного, но на кладбище место общем земля им да пусть даже и пухом ,да пофигу и не особо важно
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18.07.2020 03:25 Відповісти
Розенблюм купил?)
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18.07.2020 07:09 Відповісти
Давным давно пора было так сделать.Почему раньше так не делали,вопрос.Вопрос к тем,кто тогда нами руководил,и правил.А такие как Розенблат и Поляков(почему то о нем все как то подзабыли) должны помочь найти ответ на этот простой вопрос.
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18.07.2020 07:51 Відповісти
А ты думаешь сейчас руководят - правят и раздают/продают должности, чины и звания с крепостными. Начальник РОВД + 30-50 тысяч терпил приписанных...
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18.07.2020 07:55 Відповісти
доказ з розряду"сам дурак"
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18.07.2020 11:06 Відповісти
А почему гаюлий серега задает мне вопрос,обращаясь ко мне на ты?Я с таким персонажем не знаком,а правила воспитания.привитые мне с детства, обращаться на ты с незнакомыми мне людьми не позволяют.Может сейчас конечно так воспитывают?Но я к такому не привык.Поэтому отвечать на вопрос,заданный мне в такой манере(как по мне хамской), не собираюсь.
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18.07.2020 19:29 Відповісти
Местные начальники РОВД купили! +пару-тройку охранных фирм с разрешением на бронетехнику и артиллерию, разрешенную минскими соглашениями...
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18.07.2020 07:53 Відповісти
Ну давайте реально посмотрим:
40 лямов, это круто. Если на кармане у меня.
В рамках бюджета: к примеру, на феафанию вчера вроде выделили 41 лям. без пандемии у властей.
Что ещё даёт лицензия?
Возможность скупать у нелегальных добытчиков, которые никуда не денется. Нелегалу не нужно будет кормить ментов/прокуроров/погранцов.
Как с нелегалами будут бороться?
Так же как и раньше -увольнением лесников.
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18.07.2020 08:23 Відповісти
а чого б державі не зробити монополію і самій не добувати янтар, це ж народне добро яке перекочує в приватні кишені новоявлених пузирів з твору корифея української літератури "Хазяїн" Карпенка Карого....отак і розтринькуємо по приватних кишенях народне добро....
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18.07.2020 08:37 Відповісти
все ,що робить держава в Економіці ,з часом стає корупційним і дотаційним..

Є кілька державних підприємств з видобутку бурштину..Але..
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18.07.2020 11:04 Відповісти
То есть, теперь уничтожать природу можно легально. Осталось официально разрешить вырубку Карпат....
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18.07.2020 10:10 Відповісти
ліцензія включає природозахисні заходи.І буде з кого спитати.

НЕ ТУПИ.
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18.07.2020 11:07 Відповісти
Порохоботы скулят, шоколад пять лет имитировал борьбу с преступниками и вся его заслуга этим заканчивается.
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18.07.2020 11:51 Відповісти
 
 