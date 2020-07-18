Разрешения на добычу янтаря впервые продали на Ривненщине
В Ривненской области состоялись первые аукционы по продаже разрешений на легальную добычу янтаря. Разрешения на 5 лет на добычу янтаря на 2 участках были проданы за 40 млн гривен.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
На торги через систему "Prozorro.Продажи" выставили право добычи янтаря на 2 участках площадью по 10 га каждый.
"Начальная цена первого участка была 319.6 тыс грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс грн.
Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - написал Коваль.
В первом аукционе приняли участие 4 фирмы, во втором - 6.
"Новый закон о янтаре, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечный камень - легально. Мы работаем открыто и на прозрачных условиях для бизнеса!" - добавил глава ОГА.
Свободный оборот янтаря есть.
Куда поплывет легальная и нелегальная добыча янтаря?
А в целом это гендель. С лицензией торговли на разлив и реальной продажей палёнки.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
А теперь к ней добавляется ещё и легальная.
На объёмы нелегальной добычи это лицензирование, увы, никак не повлияет.
САмі.
І це буде набагато ефективніше,ніж мєнти..
Бо приватного власника ,котрий має власний інтерес ,конкуренту не підкупити за визначенням.ЦЕ НЕМОЖЛИВО..
все закінчиться тим,що кілька десятків нелегалів -індивідуалістів там і закопають..
проти охоронних фірм з лопатами не попреш...
40 лямов, это круто. Если на кармане у меня.
В рамках бюджета: к примеру, на феафанию вчера вроде выделили 41 лям. без пандемии у властей.
Что ещё даёт лицензия?
Возможность скупать у нелегальных добытчиков, которые никуда не денется. Нелегалу не нужно будет кормить ментов/прокуроров/погранцов.
Как с нелегалами будут бороться?
Так же как и раньше -увольнением лесников.
Є кілька державних підприємств з видобутку бурштину..Але..
НЕ ТУПИ.