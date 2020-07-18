Разрешения на добычу янтаря впервые продали на Ривненщине

В Ривненской области состоялись первые аукционы по продаже разрешений на легальную добычу янтаря. Разрешения на 5 лет на добычу янтаря на 2 участках были проданы за 40 млн гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

На торги через систему "Prozorro.Продажи" выставили право добычи янтаря на 2 участках площадью по 10 га каждый.

"Начальная цена первого участка была 319.6 тыс грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс грн.

Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - написал Коваль.

В первом аукционе приняли участие 4 фирмы, во втором - 6.

"Новый закон о янтаре, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечный камень - легально. Мы работаем открыто и на прозрачных условиях для бизнеса!" - добавил глава ОГА.

