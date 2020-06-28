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У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеські митники виявили 23 кг контрабандного бурштину в автомобілі, який поромом прямував до Туреччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОМД.

У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця 01

Завантажений пиломатеріалами вантажний автомобіль "Мерседес" слідував з Чорноморська поромом до Туреччини.

Бурштин і вироби з нього одеські митники разом зі службовим собакою Баксом знайшли в кабіні вантажівки під обшивкою спального місця водія. Жодних товаросупровідних документів на дорогоцінні камені у водія, громадянина Туреччини, не було.

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У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця 02

У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця 03
У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця 04

За фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Майже 23 кг бурштину і готових виробів з нього, а також автомобіль, в якому перевозилася контрабнада, затримано. 

контрабанда (1823) Одеська область (3237) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) митниця (1874) бурштин (509)


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Топ коментарі
+3
И лес тоже уже не рубят....буба ословский так сказал...
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28.06.2020 12:47
+2
янтарь - не камень и не драгоценный.
янтарь это смола деревьев+время.
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28.06.2020 13:31
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И лес тоже уже не рубят....буба ословский так сказал...
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28.06.2020 12:47 Відповісти
Службовому прикордонному собаці Баксу та його інструктору потрібно видати службову квартиру. Вони вже кілька разів на цю квартиру заробили, стільки наркоти знайшли, але держава ніяк не може віддячитись і живуть вони двої в приймах!
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28.06.2020 15:35 Відповісти
бомба
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28.06.2020 12:50 Відповісти
у маланки- третьковой на одной шее янтаря не меньше
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28.06.2020 13:01 Відповісти
янтарь - не камень и не драгоценный.
янтарь это смола деревьев+время.
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28.06.2020 13:31 Відповісти
Окаменевшая смола.
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28.06.2020 13:45 Відповісти
ну так в ней не появились напр. атомы кремния, или как там.
с таким же успехом камнем мона назвать что угодно по причине твердости и возраста
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28.06.2020 13:54 Відповісти
Можно назвать. И это правильно, так оно и есть.
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28.06.2020 13:59 Відповісти
Водители грузовиков - скоты(хуже только моторогеры без глушителя). Расстреливать поголовно!
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28.06.2020 13:43 Відповісти
Где ж то зедебил "финский",которорый тут доказывал шо янтарь теперь не добывают?
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28.06.2020 19:30 Відповісти
 
 