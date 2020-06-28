У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеські митники виявили 23 кг контрабандного бурштину в автомобілі, який поромом прямував до Туреччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОМД.

Завантажений пиломатеріалами вантажний автомобіль "Мерседес" слідував з Чорноморська поромом до Туреччини.

Бурштин і вироби з нього одеські митники разом зі службовим собакою Баксом знайшли в кабіні вантажівки під обшивкою спального місця водія. Жодних товаросупровідних документів на дорогоцінні камені у водія, громадянина Туреччини, не було.

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За фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Майже 23 кг бурштину і готових виробів з нього, а також автомобіль, в якому перевозилася контрабнада, затримано.