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Новини
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Четверо підлітків на Закарпатті побили 12-річну дівчинку

Четверо підлітків на Закарпатті побили 12-річну дівчинку

Правоохоронці міста Виноградів розслідують факт побиття 12-річної дівчинки чотирма підлітками, експерти встановлюють ступінь тяжкості заподіяння тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 31 липня, співробітникам Виноградівського відділення поліції надійшла заява від жительки райцентру. Жінка повідомила, що четверо підлітків побили її дочку. За фактом заподіяння малолітній тілесних ушкоджень дізнавачі відділення почали досудове розслідування", - сказано в повідомленні.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за кваліфікацією ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі постраждалу направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

"Особи кривдників вже встановлено. Це дві 14-річні дівчини і два 15-річні хлопці. Їх у присутності батьків опитують поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Поліція з'ясовує всі обставини інциденту і встановлює причини вчинку підлітків. У справі триває досудове розслідування.

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Автор: 

побиття (955) підлітки (423) Нацполіція (15276) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+12
Парню,обидеть,а тем более ударить девочку..нет ,и ещё раз нет..представить очень трудно,аж машешь руками от неприятия такой даже мысли в себе...а здесь ..!!! кто это такие? что за стая..дегенераты с признаками(что-то болтается между ног) мужского пола. В общем нет смысла возмущаться--новое поколение так сказать.((((((((
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01.08.2020 14:54 Відповісти
+4
Закарпатские подростки? Инфы мало, но скорее всего цыгане, зачеркнуто,ромы.
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01.08.2020 16:33 Відповісти
+2
Вероятнее всего ещё и видео снимали своего "подвига", чтобы потом всей школе показать
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01.08.2020 15:25 Відповісти
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Парню,обидеть,а тем более ударить девочку..нет ,и ещё раз нет..представить очень трудно,аж машешь руками от неприятия такой даже мысли в себе...а здесь ..!!! кто это такие? что за стая..дегенераты с признаками(что-то болтается между ног) мужского пола. В общем нет смысла возмущаться--новое поколение так сказать.((((((((
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01.08.2020 14:54 Відповісти
Вероятнее всего ещё и видео снимали своего "подвига", чтобы потом всей школе показать
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01.08.2020 15:25 Відповісти
Закарпатские подростки? Инфы мало, но скорее всего цыгане, зачеркнуто,ромы.
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01.08.2020 16:33 Відповісти
12 років...
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01.08.2020 15:54 Відповісти
нет, в 10 лет ребенок не несет за свои действия ответственность
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03.08.2020 17:25 Відповісти
якобы говорила что не любит Полрошенку
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01.08.2020 17:04 Відповісти
...Ну так пойди добавь, если мало, дебил ты, других слов для тебя просто нету!
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01.08.2020 22:13 Відповісти
14 есть статья будет
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01.08.2020 16:17 Відповісти
мадяры?
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01.08.2020 17:53 Відповісти
питарасы
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01.08.2020 18:42 Відповісти
 
 