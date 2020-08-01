Четверо підлітків на Закарпатті побили 12-річну дівчинку

Правоохоронці міста Виноградів розслідують факт побиття 12-річної дівчинки чотирма підлітками, експерти встановлюють ступінь тяжкості заподіяння тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 31 липня, співробітникам Виноградівського відділення поліції надійшла заява від жительки райцентру. Жінка повідомила, що четверо підлітків побили її дочку. За фактом заподіяння малолітній тілесних ушкоджень дізнавачі відділення почали досудове розслідування", - сказано в повідомленні.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за кваліфікацією ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі постраждалу направили на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

"Особи кривдників вже встановлено. Це дві 14-річні дівчини і два 15-річні хлопці. Їх у присутності батьків опитують поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Поліція з'ясовує всі обставини інциденту і встановлює причини вчинку підлітків. У справі триває досудове розслідування.

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