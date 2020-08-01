Четверо подростков на Закарпатье избили 12-летнюю девочку

Правоохранители г. Виноградов расследуют факт избиения 12-летней девочки четырьмя подростками, эксперты устанавливают степень тяжести нанесенных телесных повреждений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 31 июля, сотрудникам Виноградовского отделения полиции поступило заявление от жительницы райцентра. Женщина сообщила, что четверо подростков избили ее дочь. По факту нанесения малолетней телесных повреждений дознаватели отделения начали досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалификации ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений.

"Лица обидчиков уже установлены. Это двое 14-летних девочек и два 15-летних парня. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские", - говорится сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает причины поступка подростков. По делу продолжается досудебное расследование.

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