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Новости
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Четверо подростков на Закарпатье избили 12-летнюю девочку

Четверо подростков на Закарпатье избили 12-летнюю девочку

Правоохранители г. Виноградов расследуют факт избиения 12-летней девочки четырьмя подростками, эксперты устанавливают степень тяжести нанесенных телесных повреждений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 31 июля, сотрудникам Виноградовского отделения полиции поступило заявление от жительницы райцентра. Женщина сообщила, что четверо подростков избили ее дочь. По факту нанесения малолетней телесных повреждений дознаватели отделения начали досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалификации ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений.

"Лица обидчиков уже установлены. Это двое 14-летних девочек и два 15-летних парня. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские", - говорится сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает причины поступка подростков. По делу продолжается досудебное расследование.

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избиение (9818) подростки (460) Нацполиция (16562) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+12
Парню,обидеть,а тем более ударить девочку..нет ,и ещё раз нет..представить очень трудно,аж машешь руками от неприятия такой даже мысли в себе...а здесь ..!!! кто это такие? что за стая..дегенераты с признаками(что-то болтается между ног) мужского пола. В общем нет смысла возмущаться--новое поколение так сказать.((((((((
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01.08.2020 14:54 Ответить
+4
Закарпатские подростки? Инфы мало, но скорее всего цыгане, зачеркнуто,ромы.
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01.08.2020 16:33 Ответить
+2
Вероятнее всего ещё и видео снимали своего "подвига", чтобы потом всей школе показать
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01.08.2020 15:25 Ответить
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Парню,обидеть,а тем более ударить девочку..нет ,и ещё раз нет..представить очень трудно,аж машешь руками от неприятия такой даже мысли в себе...а здесь ..!!! кто это такие? что за стая..дегенераты с признаками(что-то болтается между ног) мужского пола. В общем нет смысла возмущаться--новое поколение так сказать.((((((((
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01.08.2020 14:54 Ответить
Вероятнее всего ещё и видео снимали своего "подвига", чтобы потом всей школе показать
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01.08.2020 15:25 Ответить
Закарпатские подростки? Инфы мало, но скорее всего цыгане, зачеркнуто,ромы.
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01.08.2020 16:33 Ответить
12 років...
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01.08.2020 15:54 Ответить
нет, в 10 лет ребенок не несет за свои действия ответственность
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03.08.2020 17:25 Ответить
якобы говорила что не любит Полрошенку
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01.08.2020 17:04 Ответить
...Ну так пойди добавь, если мало, дебил ты, других слов для тебя просто нету!
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01.08.2020 22:13 Ответить
14 есть статья будет
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01.08.2020 16:17 Ответить
мадяры?
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01.08.2020 17:53 Ответить
питарасы
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01.08.2020 18:42 Ответить
 
 