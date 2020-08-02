Три машини зіткнулися на Черкащині, є загиблий

Одна людина загинула і четверо зазнали травм унаслідок ДТП у Черкаській області.

Про це повідомляє управління ДСНС України в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася близько 7:00 на дорозі Черкаси-Золотоноша, в районі села Деньги.

"Унаслідок ДТП водій одного з автомобілів загинув на місці події, ще чотири особи зазнали травм", - сказано в повідомленні.

Рятувальникам довелося вирізати одного з постраждалих пасажирів і тіло загиблого водія з автомобіля ВАЗ.

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