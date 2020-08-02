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Новини
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Три машини зіткнулися на Черкащині, є загиблий

Три машини зіткнулися на Черкащині, є загиблий

Одна людина загинула і четверо зазнали травм унаслідок ДТП у Черкаській області.

Про це повідомляє управління ДСНС України в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася близько 7:00 на дорозі Черкаси-Золотоноша, в районі села Деньги.

"Унаслідок ДТП водій одного з автомобілів загинув на місці події, ще чотири особи зазнали травм", - сказано в повідомленні.

Рятувальникам довелося вирізати одного з постраждалих пасажирів і тіло загиблого водія з автомобіля ВАЗ.

Дивіться також: Автомобіль лоб у лоб зіткнувся з маршруткою на Лісовому проспекті в Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4483) смерть (6779) ДСНС (5163) Чернігівська область (949)


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и еще одно ДТП с жертвами
В субботу, 1 августа, на трассе Васильевка-Бердянск в Запорожской области произошла жуткая авария - столкнулись ВМW и МАN/ Удар был настолько сильный, что легковушку буквально разорвало на части. Три человека погибли на месте, еще один - через несколько часов скончался в больнице.
Три машины столкнулись на Черкасщине, есть погибший - Цензор.НЕТ 5997

.Авария произошла в 7:45 в районе села Широкое. По информации от полиции, водитель BMW, двигаясь в сторону Бердянска, во время обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Легковой автомобиль буквально разорвало на части, MAN - вылетел в кювет. Водитель иномарки 1997 года рождения (умер в больнице) и три его пассажира - девушки 1997 и 2001 годов рождения и парень 1995 года рождения погибли на месте. Водителя грузовика забрала скорая. Он жив, его жизни ничего не угрожает.
Трое погибших - из Днепра. Еще одна девушка - из Новомосковска.
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02.08.2020 15:11 Відповісти
вроде https://procherk.info/news/7-cherkassy/84256-smertelna-dtp-na-cherkaschini-odna-ljudina-zaginula-sche-troe-u-likarni заснул водила.
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02.08.2020 15:15 Відповісти
это еще одно...
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02.08.2020 15:17 Відповісти
 
 