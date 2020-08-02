Три машины столкнулись на Черкасщине, есть погибший
Один человек погиб и 4 получили травмы из-за ДТП в Черкасской области.
Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла около 7 часов утра на дороге Черкассы-Золотоноша, в районе села Деньги.
"В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте происшествия, еще 4-ро человек травмированы", - сказано в сообщении.
Спасателям пришлось вырезать одного из пострадавших пассажиров и тело погибшего водителя из автомобиля ВАЗ.
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В субботу, 1 августа, на трассе Васильевка-Бердянск в Запорожской области произошла жуткая авария - столкнулись ВМW и МАN/ Удар был настолько сильный, что легковушку буквально разорвало на части. Три человека погибли на месте, еще один - через несколько часов скончался в больнице.
.Авария произошла в 7:45 в районе села Широкое. По информации от полиции, водитель BMW, двигаясь в сторону Бердянска, во время обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Легковой автомобиль буквально разорвало на части, MAN - вылетел в кювет. Водитель иномарки 1997 года рождения (умер в больнице) и три его пассажира - девушки 1997 и 2001 годов рождения и парень 1995 года рождения погибли на месте. Водителя грузовика забрала скорая. Он жив, его жизни ничего не угрожает.
Трое погибших - из Днепра. Еще одна девушка - из Новомосковска.