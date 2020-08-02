Три машины столкнулись на Черкасщине, есть погибший

Один человек погиб и 4 получили травмы из-за ДТП в Черкасской области.

Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла около 7 часов утра на дороге Черкассы-Золотоноша, в районе села Деньги.

"В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте происшествия, еще 4-ро человек травмированы", - сказано в сообщении.

Спасателям пришлось вырезать одного из пострадавших пассажиров и тело погибшего водителя из автомобиля ВАЗ.

Также на Цензор.НЕТ: Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж