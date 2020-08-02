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Новини Силовики
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Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція

Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція

П'яному чоловікові не сподобалася автоматична пропускна система, тому він вирішив розгромити її та інші технічні засоби, встановлені поруч. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на пункті в'їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин.

"На місці події працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився мешканець Київської області, 1995 року народження, який раніше судимий за хуліганські дії. Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня невідомий зруйнував пункт в'їзду на Труханів острів у Києві. За словами мера Києва Віталія Кличка, сума збитку щонайменше становить майже 300 000 гривень.

Київ (19672) Нацполіція (15278) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) хуліганство (236)


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Топ коментарі
+32
Страна после 60 лет правления совков Чегевар

Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2348
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03.08.2020 00:15 Відповісти
+14
Вот помается в тюрьме и поправится в уме.
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03.08.2020 00:23 Відповісти
+13
Поголовная нищета и постоянный запах нечистот.
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03.08.2020 00:54 Відповісти
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либо бухой в хлам лошара, либо партизан-чегеваровец, доведенный до отчаяния несправедливостью отказа во въезде нашару)
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02.08.2020 23:57 Відповісти
а какой же "француз" выедет на встречку - семью подставит, а сам выживет?
тока наше спешило в непонятно куда торопилося.....
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03.08.2020 01:14 Відповісти
Долго он будет эту пьянку вспоминать,там вроде 300 штук насчитали убытка
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03.08.2020 00:11 Відповісти
Шара границ не имеет. Лошары-совки мозгов не имеют.
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03.08.2020 00:11 Відповісти
Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 8387
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03.08.2020 00:12 Відповісти
Страна после 60 лет правления совков Чегевар

Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2348
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03.08.2020 00:15 Відповісти
Ага.
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03.08.2020 00:16 Відповісти
Гавана, люди добрі, привітні, але злодійкуваті, ******* в туристів все підряд.
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03.08.2020 00:40 Відповісти
Поголовная нищета и постоянный запах нечистот.
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03.08.2020 00:54 Відповісти
Это будущее Одессы и питера лет через 5-10
Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1769
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03.08.2020 08:04 Відповісти
Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2526
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03.08.2020 08:11 Відповісти
Наші Зєгевари так довго при владі не протримаються
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03.08.2020 08:04 Відповісти
Дурость, некуда силу применить, вот и бесится молодёжь.
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03.08.2020 00:17 Відповісти
Вот помается в тюрьме и поправится в уме.
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03.08.2020 00:23 Відповісти
Кличко тоже молодой и сильний, але такой херней не страдав. Бидло понимает только хорошую люлей.
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03.08.2020 07:48 Відповісти
Современный Родион Раскольников - "Кто я тварь дрожащая или право имею"
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03.08.2020 00:23 Відповісти
Потомок Шарикова. "Все вокруг колхозное, все вокруг мое"
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03.08.2020 00:29 Відповісти
Виталик насчитал 300 тыщ убытков, суд присудит оплатить, но дядька получает минималку и у него будут высчитывать по 200 грн. И за сколько лет окупится это оборудование, оплаченной налогоплательщиками, т.е. каждым жителем столицы?Получается только один способ возмещения убытков - продать чувака на органы (шутка). Восстановить вытрезвители и 15 суток общественных работ, дружинников (кто помнит).
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03.08.2020 00:40 Відповісти
Арестовать судом принадлежащее ему имущество. Недвижимость и транспорт. Конфисковать и продать для возмещения убытков.
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03.08.2020 00:57 Відповісти
Вот 15 суток действительно полезная вещь. Собрали таких дебоширов, раздали мётлы/лопаты/вёдра и поставили чистить обочины и прочие гнидныки. Как говорится, можно совместить полезное с приятным.
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03.08.2020 06:25 Відповісти
І ввести війська в Афганістан ! Добре пам'ятаю ту маячню . А от штрафи(реальні) та терміни увязнення(теж реальні) необхідні . В першу чергу за їзду в стані сп'яніння та за сміття , в якому скоро потонемо .
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03.08.2020 06:59 Відповісти
Ну витверезники є, наприклад, і у Фінляндії...
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03.08.2020 09:43 Відповісти
ото ж бо, не слід рівнятись на осіб з голубою кров'ю, сказано в'їзд лише для вибраних долею, нічого небораку було сунутися.....
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03.08.2020 02:59 Відповісти
Ау, що тут з географією?

"не сподобалася автоматична пропускна система в столичному Гідропарку"
"невідомий на пункті в'їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум"
Крім того, острів називається Труханів, а не Труханівський.

https://censor.net/ua/n3211508
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03.08.2020 07:06 Відповісти
человек хотел чтоб все было как в Лугандоне
Може нужно ему просто помочь воссоединиться с его ментальной родиной ?
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03.08.2020 07:07 Відповісти
Типовий "ахтивіст".
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03.08.2020 07:29 Відповісти
активисты бывают разные
Зачастую - это обыкновенные титушки,нанятые застройщиками за 500 грн
по морде видно,оно даже не понимает за что "активность" проявляет
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03.08.2020 08:19 Відповісти
Справжні активісти - переважно інтелігенція, а це на вид типовий бидло-гопнік без вищої освіти! Москалику, таких у нас називають тітушками, а не активістами, учи матчасть!
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03.08.2020 09:45 Відповісти
Да зачем же его сажать??? Зачем на него тратить деньги??? Общественно-полезные работы на 180 суток ( пусть тот же Труханов убирает), возмещение ущерба и штраф тысяч на 300!
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03.08.2020 07:49 Відповісти
Это неповторимо. В заметке то пишется о Гидропарке, то о "Трухановском" острове. Хорошо хоть, не о "Трахановском". Для некиевлян. Гидропарк и Труханов остров, - разные географические обьекты. Трухановского острова не существует.
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03.08.2020 08:07 Відповісти
А остров Труханова есть? Я думал что это Одесса и остров Труханова.
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03.08.2020 09:12 Відповісти
Бика в загон, в стойло !
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03.08.2020 09:15 Відповісти
Отпустить Героя!
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03.08.2020 09:30 Відповісти
лучше опустить
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03.08.2020 10:16 Відповісти
Может он и прав. На каком основании там стоит этот ограничитель? Согласно Конституции, у нас свобода передвижения по всей стране. А сегодня любая чурка может поставить свою палету на рынке и ты типа уже не можешь припарковаться в своей стране. Или власть имущий в общественной зоне построит свой домик и шлагбаум к нему в придачу для народа.
Я еще понимаю, когда так охраняется частная собственность, охраняемый объект.
Но это ведь обычный въезд на остров! Дай дураку власть и он начнет управлять кого пускать, а кого нет в общественном месте.
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03.08.2020 10:17 Відповісти
если он волонтер, участник АТО или Майдана- посадят лет на 100. Если нет-отпустят и извинятся...
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03.08.2020 10:37 Відповісти
07 вересня 2018 року https://kyivcity.gov.ua/news/vzd_na_trukhaniv_ostriv_i_nadali_zdiysnyuvatimetsya_cherez_sistemu_avtomatichnogo_rozpiznavannya_avtomobilnikh_znakiv/ На Труханів острів і надалі здійснюватиметься через систему автоматичного розпізнавання автомобільних знаків
Тобто пересуватися островом можна, але найкраще робити це пішки чи велосипедом. Автомобілі, яким дозволено проїзд на острів, можуть рухатися не швидше 20 км/год, а порушникам цього правила в'їзд на Труханів закривають, вносячи номер авто у відповідну базу», - підкреслив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Вот так, теперь чиновник КМДА будет решать кому можно на автомобиле ездить в общественном месте, а кто будет пешком ходить.
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03.08.2020 10:37 Відповісти
 
 