Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція

П'яному чоловікові не сподобалася автоматична пропускна система, тому він вирішив розгромити її та інші технічні засоби, встановлені поруч. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на пункті в'їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин.

"На місці події працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився мешканець Київської області, 1995 року народження, який раніше судимий за хуліганські дії. Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня невідомий зруйнував пункт в'їзду на Труханів острів у Києві. За словами мера Києва Віталія Кличка, сума збитку щонайменше становить майже 300 000 гривень.