Житель Киевщины, разбивший въезд на Труханов остров, задержан, - полиция
Пьяному мужчине не понравилась автоматическая пропускная система на въезде на Труханов остров, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом. По данному факту начато уголовное производство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление.
"На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в ночь на 2 августа неизвестный разрушил пункт въезда на Труханов остров в Киеве. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сумма ущерба по меньшей мере составляет почти 300 000 гривен.
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тока наше спешило в непонятно куда торопилося.....
"не сподобалася автоматична пропускна система в столичному Гідропарку"
"невідомий на пункті в'їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум"
Крім того, острів називається Труханів, а не Труханівський.
https://censor.net/ua/n3211508
Може нужно ему просто помочь воссоединиться с его ментальной родиной ?
Зачастую - это обыкновенные титушки,нанятые застройщиками за 500 грн
по морде видно,оно даже не понимает за что "активность" проявляет
Я еще понимаю, когда так охраняется частная собственность, охраняемый объект.
Но это ведь обычный въезд на остров! Дай дураку власть и он начнет управлять кого пускать, а кого нет в общественном месте.
Тобто пересуватися островом можна, але найкраще робити це пішки чи велосипедом. Автомобілі, яким дозволено проїзд на острів, можуть рухатися не швидше 20 км/год, а порушникам цього правила в'їзд на Труханів закривають, вносячи номер авто у відповідну базу», - підкреслив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Вот так, теперь чиновник КМДА будет решать кому можно на автомобиле ездить в общественном месте, а кто будет пешком ходить.