Житель Киевщины, разбивший въезд на Труханов остров, задержан, - полиция

Пьяному мужчине не понравилась автоматическая пропускная система на въезде на Труханов остров, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом. По данному факту начато уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление.

"На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, в ночь на 2 августа неизвестный разрушил пункт въезда на Труханов остров в Киеве. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сумма ущерба по меньшей мере составляет почти 300 000 гривен.