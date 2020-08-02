РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5703 посетителя онлайн
Новости Силовики
10 811 37

Житель Киевщины, разбивший въезд на Труханов остров, задержан, - полиция

Житель Киевщины, разбивший въезд на Труханов остров, задержан, - полиция

Пьяному мужчине не понравилась автоматическая пропускная система на въезде на Труханов остров, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом. По данному факту начато уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление.

"На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украина! Да я вас, сука!..", - пьяный житель Станицы Луганской разрушил знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска в Станице Луганской. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 2 августа неизвестный разрушил пункт въезда на Труханов остров в Киеве. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сумма ущерба по меньшей мере составляет почти 300 000 гривен.

Автор: 

Киев (25692) Нацполиция (16564) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) хулиганство (355)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Страна после 60 лет правления совков Чегевар

Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2348
показать весь комментарий
03.08.2020 00:15 Ответить
+14
Вот помается в тюрьме и поправится в уме.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:23 Ответить
+13
Поголовная нищета и постоянный запах нечистот.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
либо бухой в хлам лошара, либо партизан-чегеваровец, доведенный до отчаяния несправедливостью отказа во въезде нашару)
показать весь комментарий
02.08.2020 23:57 Ответить
а какой же "француз" выедет на встречку - семью подставит, а сам выживет?
тока наше спешило в непонятно куда торопилося.....
показать весь комментарий
03.08.2020 01:14 Ответить
Долго он будет эту пьянку вспоминать,там вроде 300 штук насчитали убытка
показать весь комментарий
03.08.2020 00:11 Ответить
Шара границ не имеет. Лошары-совки мозгов не имеют.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:11 Ответить
Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 8387
показать весь комментарий
03.08.2020 00:12 Ответить
Страна после 60 лет правления совков Чегевар

Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2348
показать весь комментарий
03.08.2020 00:15 Ответить
Ага.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:16 Ответить
Гавана, люди добрі, привітні, але злодійкуваті, ******* в туристів все підряд.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:40 Ответить
Поголовная нищета и постоянный запах нечистот.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:54 Ответить
Это будущее Одессы и питера лет через 5-10
Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 1769
показать весь комментарий
03.08.2020 08:04 Ответить
Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2526
показать весь комментарий
03.08.2020 08:11 Ответить
Наші Зєгевари так довго при владі не протримаються
показать весь комментарий
03.08.2020 08:04 Ответить
Дурость, некуда силу применить, вот и бесится молодёжь.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:17 Ответить
Вот помается в тюрьме и поправится в уме.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:23 Ответить
Кличко тоже молодой и сильний, але такой херней не страдав. Бидло понимает только хорошую люлей.
показать весь комментарий
03.08.2020 07:48 Ответить
Современный Родион Раскольников - "Кто я тварь дрожащая или право имею"
показать весь комментарий
03.08.2020 00:23 Ответить
Потомок Шарикова. "Все вокруг колхозное, все вокруг мое"
показать весь комментарий
03.08.2020 00:29 Ответить
Виталик насчитал 300 тыщ убытков, суд присудит оплатить, но дядька получает минималку и у него будут высчитывать по 200 грн. И за сколько лет окупится это оборудование, оплаченной налогоплательщиками, т.е. каждым жителем столицы?Получается только один способ возмещения убытков - продать чувака на органы (шутка). Восстановить вытрезвители и 15 суток общественных работ, дружинников (кто помнит).
показать весь комментарий
03.08.2020 00:40 Ответить
Арестовать судом принадлежащее ему имущество. Недвижимость и транспорт. Конфисковать и продать для возмещения убытков.
показать весь комментарий
03.08.2020 00:57 Ответить
Вот 15 суток действительно полезная вещь. Собрали таких дебоширов, раздали мётлы/лопаты/вёдра и поставили чистить обочины и прочие гнидныки. Как говорится, можно совместить полезное с приятным.
показать весь комментарий
03.08.2020 06:25 Ответить
І ввести війська в Афганістан ! Добре пам'ятаю ту маячню . А от штрафи(реальні) та терміни увязнення(теж реальні) необхідні . В першу чергу за їзду в стані сп'яніння та за сміття , в якому скоро потонемо .
показать весь комментарий
03.08.2020 06:59 Ответить
Ну витверезники є, наприклад, і у Фінляндії...
показать весь комментарий
03.08.2020 09:43 Ответить
ото ж бо, не слід рівнятись на осіб з голубою кров'ю, сказано в'їзд лише для вибраних долею, нічого небораку було сунутися.....
показать весь комментарий
03.08.2020 02:59 Ответить
Ау, що тут з географією?

"не сподобалася автоматична пропускна система в столичному Гідропарку"
"невідомий на пункті в'їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум"
Крім того, острів називається Труханів, а не Труханівський.

https://censor.net/ua/n3211508
показать весь комментарий
03.08.2020 07:06 Ответить
человек хотел чтоб все было как в Лугандоне
Може нужно ему просто помочь воссоединиться с его ментальной родиной ?
показать весь комментарий
03.08.2020 07:07 Ответить
Типовий "ахтивіст".
показать весь комментарий
03.08.2020 07:29 Ответить
активисты бывают разные
Зачастую - это обыкновенные титушки,нанятые застройщиками за 500 грн
по морде видно,оно даже не понимает за что "активность" проявляет
показать весь комментарий
03.08.2020 08:19 Ответить
Справжні активісти - переважно інтелігенція, а це на вид типовий бидло-гопнік без вищої освіти! Москалику, таких у нас називають тітушками, а не активістами, учи матчасть!
показать весь комментарий
03.08.2020 09:45 Ответить
Да зачем же его сажать??? Зачем на него тратить деньги??? Общественно-полезные работы на 180 суток ( пусть тот же Труханов убирает), возмещение ущерба и штраф тысяч на 300!
показать весь комментарий
03.08.2020 07:49 Ответить
Это неповторимо. В заметке то пишется о Гидропарке, то о "Трухановском" острове. Хорошо хоть, не о "Трахановском". Для некиевлян. Гидропарк и Труханов остров, - разные географические обьекты. Трухановского острова не существует.
показать весь комментарий
03.08.2020 08:07 Ответить
А остров Труханова есть? Я думал что это Одесса и остров Труханова.
показать весь комментарий
03.08.2020 09:12 Ответить
Бика в загон, в стойло !
показать весь комментарий
03.08.2020 09:15 Ответить
Отпустить Героя!
показать весь комментарий
03.08.2020 09:30 Ответить
лучше опустить
показать весь комментарий
03.08.2020 10:16 Ответить
Может он и прав. На каком основании там стоит этот ограничитель? Согласно Конституции, у нас свобода передвижения по всей стране. А сегодня любая чурка может поставить свою палету на рынке и ты типа уже не можешь припарковаться в своей стране. Или власть имущий в общественной зоне построит свой домик и шлагбаум к нему в придачу для народа.
Я еще понимаю, когда так охраняется частная собственность, охраняемый объект.
Но это ведь обычный въезд на остров! Дай дураку власть и он начнет управлять кого пускать, а кого нет в общественном месте.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:17 Ответить
если он волонтер, участник АТО или Майдана- посадят лет на 100. Если нет-отпустят и извинятся...
показать весь комментарий
03.08.2020 10:37 Ответить
07 вересня 2018 року https://kyivcity.gov.ua/news/vzd_na_trukhaniv_ostriv_i_nadali_zdiysnyuvatimetsya_cherez_sistemu_avtomatichnogo_rozpiznavannya_avtomobilnikh_znakiv/ На Труханів острів і надалі здійснюватиметься через систему автоматичного розпізнавання автомобільних знаків
Тобто пересуватися островом можна, але найкраще робити це пішки чи велосипедом. Автомобілі, яким дозволено проїзд на острів, можуть рухатися не швидше 20 км/год, а порушникам цього правила в'їзд на Труханів закривають, вносячи номер авто у відповідну базу», - підкреслив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Вот так, теперь чиновник КМДА будет решать кому можно на автомобиле ездить в общественном месте, а кто будет пешком ходить.
показать весь комментарий
03.08.2020 10:37 Ответить
 
 