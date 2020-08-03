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Новини Коронавірус і карантин
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Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України

Депутати Луцької міськради не згодні з віднесенням міста до червоної зони карантину, оскільки рішення державної комісії ТЕБ та НС суперечить Конституції України і Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луцької міськради.

"Тому, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, інформацією Головного санітарного лікаря України, управління охорони здоров'я Луцької міської ради щодо рівня захворюваності, враховуючи звернення суб'єктів господарювання, громадян Луцької міської територіальної громади та Прилуцького старостинського округу, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, депутати Луцької міської ради проголосували проти так званої "червоної" карантинної зони", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям потрібно пояснити, як відбувається поділ на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин, - Зеленський

Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям доручено забезпечити належне функціонування закладів дошкільної освіти, громадського транспорту та життєдіяльність Луцької міської територіальної громади та Прилуцького старостинського округу.

Луцька міська рада обіцяє юридичний захист усім підприємцям, підприємствам, установам та організаціям, щодо яких буде складено протокол про порушення правил карантину у зв'язку із внесенням Луцька до так званої " червоної зони". І передбачити у бюджеті громади гроші на відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності збитків.

Нагадаємо, 31 липня члени державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділили Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у так звану "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.

Читайте: Поліція Волині від завтра складатиме адмінпротоколи на особливо злісних порушників карантину

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) Луцьк (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+37
молодцы! по щам ЗЕбилам!
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03.08.2020 14:17 Відповісти
+35
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/20200803.html 20200803 До відома громадян України.
Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.

Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.

https://drive.google.com/file/d/1hhs4f6K5DAsasbbtV4BXWzy24ed2ZWtx/view?usp=sharing Документ

Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .

https://1.bp.blogspot.com/-NspzlGhIx68/XyfCgd0ucrI/AAAAAAAAAoI/Fu2YLr6dl6gPMqFMOOZhzbUwL2IauFzygCLcBGAsYHQ/s1600/1cc.png Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины - Цензор.НЕТ 4495

Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.

див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zminu-skladu-derzhavnoyi-komisim250320yi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-ta-nadzvichajnih-situacij Документ

https://1.bp.blogspot.com/-DyWkUWniHe0/XyfC96Mvy6I/AAAAAAAAAoQ/TSH9ccl6ZrcGSFBXNRm5hy7TFD8bELgPACLcBGAsYHQ/s1600/2%25D1%2581%25D1%2581.png Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины - Цензор.НЕТ 7599

Просимо Державну бюро розслідувань відреагувати на факт порушення законодавства посадовою особою.
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03.08.2020 14:22 Відповісти
+28
Зеленский плевал на Конституцию Украины с первого дня своей каденции. Это был незаконный роспуск Верховной Рады.
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03.08.2020 14:25 Відповісти
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молодцы! по щам ЗЕбилам!
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03.08.2020 14:17 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/20200803.html 20200803 До відома громадян України.
Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.

Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.

https://drive.google.com/file/d/1hhs4f6K5DAsasbbtV4BXWzy24ed2ZWtx/view?usp=sharing Документ

Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .

https://1.bp.blogspot.com/-NspzlGhIx68/XyfCgd0ucrI/AAAAAAAAAoI/Fu2YLr6dl6gPMqFMOOZhzbUwL2IauFzygCLcBGAsYHQ/s1600/1cc.png Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины - Цензор.НЕТ 4495

Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.

див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zminu-skladu-derzhavnoyi-komisim250320yi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-ta-nadzvichajnih-situacij Документ

https://1.bp.blogspot.com/-DyWkUWniHe0/XyfC96Mvy6I/AAAAAAAAAoQ/TSH9ccl6ZrcGSFBXNRm5hy7TFD8bELgPACLcBGAsYHQ/s1600/2%25D1%2581%25D1%2581.png Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины - Цензор.НЕТ 7599

Просимо Державну бюро розслідувань відреагувати на факт порушення законодавства посадовою особою.
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03.08.2020 14:22 Відповісти
Прі парАшенкє такова нє било. Хєплокулол Югік с абразаванієм інженєра бил назначєн на пост саґласно закону.
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03.08.2020 16:18 Відповісти
По суті, немає що сказати, щоб спростувати? Під гарним українським ніком "світанок" приховується вальцмануте поріддя, що розкидається на вітер побажаннями смерті, зле і жовчне від власної немічності. Епоха твого шоколадного кумира закінчилась. З позором від програшу блазню. Навчись з цим жити, соєво-бобовий (-ва, -ве)
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03.08.2020 16:30 Відповісти
пробач за різкість, але дістали...
становись людиною...
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03.08.2020 17:08 Відповісти
І, так, я пишу з-під VPN, виконую завдання кримля по розхитуванню шоколадної будки, і доводжу вальцманутих недоумків до сказу
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03.08.2020 16:34 Відповісти
пердишь по заданию кремля - да - это так.

если тебе поперёк горла "мова армія віра", то кто ты? сам знаешь.
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03.08.2020 16:41 Відповісти
Как ничтожество может кого-то до чего-то довести?
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03.08.2020 18:56 Відповісти
Нічьтожество у тебе між ногами: якщо ти жіночої статі, то краще закрий його, бо ще ненароджену дитинку застудиш; якщо чоловічої, то прив'яжи до нього олівця, щоб щось комусь довести.
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04.08.2020 01:26 Відповісти
Оу, ущербному разбомбило на британский флаг Срочно садись в тазик со льдом! Хотя поздно, 3 дня прошло
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07.08.2020 07:29 Відповісти
Поздно лізать сраку сваєму соєвому боху, москалоязике ти поріддя.
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22.08.2020 15:10 Відповісти
Кацапсина гуглтранслейтная из запоя выползла
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23.08.2020 05:54 Відповісти
Висловлюю глибоку стурбованість твоїм незнанням української мови, вальцманутий недоумок.
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23.08.2020 10:23 Відповісти
Слава Украине!!! Чмо ольгинское.
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24.08.2020 14:44 Відповісти
Ну вы поняли наконец что это, как модно сейчас говорить какая разница, что зелёный шоколад, что шоколад зелёный, это одно и тоже. Что победная капитуляция Порошенко, что мирная капитуляция Зеленского, а выполнять законы страны они и не собирались.
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03.08.2020 16:59 Відповісти
іншими словами - запропонували гундосому поцу скуштувати х*я...
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03.08.2020 16:27 Відповісти
Це законне рішення.
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03.08.2020 14:17 Відповісти
Правильно!
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03.08.2020 14:21 Відповісти
Когда у них начнётся второе Бергамо, центровласть у них тоже будет виновата.Собрал на интеле - лох, потому что есть райзен. Собрал на райзене - лох потому что есть интел.
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03.08.2020 14:21 Відповісти
В Украине нигде не случилось и уже не случится второго Бергамо. 80+ лет - средний возраст умерших по Италии. Многие ли украинцы до него доживают? Развита ли в Украине сеть домов престарелых, которые и стали основным очагом летальности? Нет.

А убить стариков недоступностью медицинской помощи - очень "гуманно", конечно. В Украине В ДЕНЬ умирает от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем умерло за 4 месяца фейковой эпидемии.
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03.08.2020 14:28 Відповісти
Ну это уже совсем дурно пахнет
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03.08.2020 14:24 Відповісти
превышение полномочий степановым?
а так, действия власти и рассчитаны на то, чтобы запустить в стране негатив по западным областям...выборы скоро и отопительный сезон с ценами на газ и эл..
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03.08.2020 14:44 Відповісти
"превышение полномочий степановым" - так пускай в админсуд иск подадут с ходатайством о приостановке решения в обеспечение иска. Но понты важнее перед выборами. Храбрые волынские мачо вирусов не боятся!
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03.08.2020 15:11 Відповісти
Шломо, стули писок. Ми вже зрозуміли, що ти нерівно дихаєш до західняків.
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03.08.2020 16:11 Відповісти
Що таке "шломо", хлопче?
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03.08.2020 17:38 Відповісти
не кажи нікому ,що робити в інтернеті,бо будеш посланий на три відомі букви далеко і глибоко ,.
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03.08.2020 19:51 Відповісти
Абсолютно правильно! Есть законные способы обжалования приказов сверху.

А неподчинение страшнее любого вируса.
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03.08.2020 16:11 Відповісти
Неподчинение чему и кому? Незаконные приказы и требования никто не обязан выполнять.
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03.08.2020 23:39 Відповісти
Давай я тебе, дебилу, дверь в квартиру заварю.
А ты в суд подай.
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04.08.2020 07:51 Відповісти
Если ты умер, мальчик Вова, то это надолго, если ты дурак, то это навсегда. Он еще что-то про дебилов квакает. Кто кому, блд, "дверь заварил"?
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04.08.2020 08:55 Відповісти
Петух, власти ограничивают свободу людям. Так почему бы не ограничить тебе заварив двери?
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05.08.2020 07:34 Відповісти
Зарекался с идиотами спорить. Не буду больше. Бувайте, хлопчик...
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05.08.2020 09:55 Відповісти
Это пахнет сепаратизмом и введением военного положения.
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03.08.2020 14:50 Відповісти
Так молитесь на барановирус и радуйтесь,и не мешайте работать и жить другим .Сепаратизм в верховной раде .У них уши от мозгов отделились.
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03.08.2020 16:25 Відповісти
Хто? Зюзя і його *********?
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03.08.2020 16:10 Відповісти
Зеленский плевал на Конституцию Украины с первого дня своей каденции. Это был незаконный роспуск Верховной Рады.
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03.08.2020 14:25 Відповісти
Молодцы!

Пусть ЗЕлень в Квартале командует.
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03.08.2020 14:29 Відповісти
Ага, там его любимое место, а не в кресле президента.
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03.08.2020 20:03 Відповісти
Это то чего ждут в Кремле а исполнитель Зеленский шаг за шагом идет по этому плану. Что ,может на Западе страны новое АТО начнут? Ведь западные территории терпеть насилие власти Зеленского вряд ли будут. Провокатор Зеленский уничтожает Украину как державу. Валят Армию ,экономику,все что можно и не можно. ЧТО ЭТО ?ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ?
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03.08.2020 14:32 Відповісти
Какие наивные вопросы.
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03.08.2020 15:05 Відповісти
Це - ворожа антиукраїнська діяльність.
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03.08.2020 16:12 Відповісти
ковид тоже конституции противоречит, но не спрашивает надо ли им заболеть или нет
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03.08.2020 14:36 Відповісти
Правильно. Пусть отменять действие КОВИДа на территории Луцка и всей Волынской области. Я читал (не проверял), что в 1918 г. Совет Народных Комиссаров отменил на территории России действие закона прибавочной стоимости. Наверное, у местных депутатов были хорошие учителя. Следующим шагом отменят у себя действие 3-го закона Ньютона.
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03.08.2020 14:37 Відповісти
Це правда, моя бабушка і через 42 роки,в 60-х роках ,за створення доданої вартості отримувала в колгоспі паличку в зошиті про трудодні
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03.08.2020 15:05 Відповісти
Додана вартысть була перейменована в трудодны.
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04.08.2020 01:05 Відповісти
Перекрыть границу области на вьезд и выезд и пусть делают там что хотят.. Ковид плевал на конституцию,права человека и прочее. Только карантин и изоляция больных помогут.
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03.08.2020 14:39 Відповісти
А лучше собрать всю Зе-команду во главе с шутом и в одну Чернобыльскую зону. Вирус исчезнет сразу.
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03.08.2020 14:45 Відповісти
Слишь пиговица а кто у тебя лично болеет из родственников и знакомых ? У меня никого .
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03.08.2020 14:47 Відповісти
А у меня двое коллег - юристов. Оба - из Тернополя. Один исчез со связи полностью.
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03.08.2020 17:40 Відповісти
Вообще пох
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03.08.2020 23:41 Відповісти
Перекроешь у себя в борделе .
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03.08.2020 14:49 Відповісти
Это, типа, вирус на карантине заскучает и решит уйти. Прорывное открытие в эпидемиологии гриппа
Жгите дальше
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03.08.2020 14:55 Відповісти
А на каком интересно основании перекрывать вьезд и выезд области?
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03.08.2020 15:11 Відповісти
На основании Конституции, которую тут очень любят вспоминать. Конституция гарантирует гражданам право на жизнь и охрану здоровья, поэтому все ограничения направлены на реализацию конституционных прав граждан.
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04.08.2020 01:37 Відповісти
Ну носи тогда маску/респиратор/противогаз до скончания своей жизни. Майкл Джексон также панически опасался микробов, вирусов, и спал только в барокамере. Помогло это ему?
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04.08.2020 07:22 Відповісти
Я надеюсь - все будут носить. Это не ваш личный выбор, это здоровье окружаюищх. Аналогия: если особь игнорирует светофор, его надо наказывать.
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05.08.2020 10:08 Відповісти
Так же конституция гарантирует свободу передвижения
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05.08.2020 07:35 Відповісти
Право на жизнь и охрану здоровья - тоже гарантирует. Я тут уже приводил пример с трансформаторной будкой - можете туда залезть, разммахивая своим правом на свободу передвижения.
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05.08.2020 10:09 Відповісти
Изоляция таких как ты помогут при барановирусе.
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03.08.2020 16:27 Відповісти
Таки да. Но, судя по комментам, это понимают процентов 10. Не хочется это говорить, но, в конце концов, эти 10% и выживут. Оказывается, вот как работает эволюция.
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04.08.2020 01:34 Відповісти
Вот и не мешайте работать эволюции.
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04.08.2020 07:27 Відповісти
Я не эфолюции мешаю, я себе и своей семье помогаю. Из-за окружающих нас недоумков в опасности оказываются нормальные люди.
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05.08.2020 10:11 Відповісти
Нулевка Френина.
Это скорее в нулевочном Мухосранске под гербом двухголового мутанта давно заполоненном орками опять что-то закроют, а об Украину уже многие гадины зубы обламали.
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04.08.2020 07:36 Відповісти
Ну ну.. Хочешь 80% зараженных по стране? миллионы погибших? да?
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04.08.2020 09:33 Відповісти
Зачем мелочиться. Лепечи о миллиардах.
P.S.:Среди всех моих родственников и знакомых нет ни одного кто заразился бы пресловутым "коронавирусом".
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04.08.2020 19:39 Відповісти
посмотрим что будет осенью.....
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04.08.2020 20:24 Відповісти
Вже до деяких дійшло, взнали, що Швеція, відмовившись від жорсткого карантина, має рекодні показники по росту економіки.
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03.08.2020 14:57 Відповісти
ВВП Швеции (USD МЛРД.)

https://take-profit.org/statistics/gdp/sweden/
Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України - Цензор.НЕТ 2347
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03.08.2020 15:46 Відповісти
Вам до Швеции лет 200 пахать от зари до зари, а не торговать и тырить.
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03.08.2020 17:06 Відповісти
О, потомок сумрачных тевтонцев голос подал.
Спасибо, посмеялись.
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03.08.2020 17:16 Відповісти
о, гівенце і тут сплило
а те, що економіка Швеції залежить і від світової, гівенце не усвідомлює
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03.08.2020 19:13 Відповісти
Ню-ню...
Про Конституцію вони згадали, блін!
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03.08.2020 15:15 Відповісти
ЛНР)
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03.08.2020 15:25 Відповісти
Степашка уже " победил" корону на 63 лярда.)
Надо продолжить " битву" ещё на ху.....лярд.
Поэтому вирус будет непобедим пока туда будут башлять.
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03.08.2020 15:40 Відповісти
дороги ляпаем за вирус Вовочка поворил своим ртом слова обицянки пусть ответит..по царски жить прихорошился болбаный клоун болбаный я голосовал а вдруг
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04.08.2020 09:09 Відповісти
Этих недо революционеров надо немедленно привлечь к уголовной ответственности, чтобы другим неповадно было. Они хотят выиграть местные выборы, чтобы дальше тырить, люди их не интересуют.
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03.08.2020 16:09 Відповісти
Яке тобі діло, сруль ханкін, до України? Німці вже піднімаються проти місцевого дурантіну. Нещодавно у них масова акція протесту була. А шо ти робиш в німеччині, сруль?
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03.08.2020 16:16 Відповісти
ага.. 20 тисяч підгодовуваних Кремлем 'ліваків' плюс німецьких дурантинофілів-довбо..бів ))
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03.08.2020 19:48 Відповісти
Щоб в Луцьку не поширювався коронавірус, потрібно аби місцеве телебачення надало слово фахівцям з йоги і вони розкажуть як правильно виконувати дихальні вправи. Щоб лікувати захворівших - також потрібно робити дихальні вправи, а крім того лазерна терапія виліковує цю заразу за пару днів. Оскільки лазерну терапію влада не хоче запроваджувати, то при запаленні легенів треба робити укутування за Кнейппом (перше видання книги 1883 р.) або Камінським (1906 р.)
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03.08.2020 16:30 Відповісти
ще своє слово не сказали відомі спеціалісти:

Пияків та курців лікує за 20 хвилин

Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України - Цензор.НЕТ 5653

https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/rivne/40757-40757/#item-40757

Проколює спицею щоки, танцює на вогні, опускає руки у розплавлений свинець сарненський екстрасенс
Чоловік з надзвичайними здібностями живе у селі Любиковичі Сарненського району. З юних літ Іван Артюшок захоплювався гіпнозом, магією, що було ризиковано у Радянському Союзі. А ще силою думки лікує від різних хвороб, знімає прокльони, вроки і навіть може впливати на події.
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03.08.2020 19:46 Відповісти
Біоенергетик Лідія Сас в одну мить переконує людину, що чудеса бувають не лише в казках
http://mistovechirne.in.ua/wp-content/uploads/2015/11/DSCN1032.jpg Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України - Цензор.НЕТ 8724 Вона, ніби ************* рентген, «сканує» людський організм, бачить колір аури, діагностує недуги і дарує щастя батьківства бездітним.Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України - Цензор.НЕТ 7722
Зізнаюся, що до знайомства з цією жінкою я з недовірою ставилася до знахарок, провидців та екстрасенсів. Та Лідія Антонівна не лише змусила мене повірити в неймовірне, а й навіть дещо приголомшила. З відстані в півтора метра, якусь мить «посканувавши» моє тіло очима і описавши в повітрі руками кілька кругів, вона докладно перерахувала не лише всі мої болячки, а й деякі відомі лише мені моменти з мого життя.
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03.08.2020 19:54 Відповісти
Когда война с турками закончится? "Формула любви".
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03.08.2020 20:16 Відповісти
Золота інформація, хоча більшість її цінність не усвідомить.
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03.08.2020 21:51 Відповісти
страна не пуганных идиотов.))))
до осени осталось всего ничего.

а потом начнется истерика у мера и депутатов. почему моз нифига не делает))))
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03.08.2020 17:02 Відповісти
а ти - пуганий ідіот?
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03.08.2020 19:13 Відповісти
а ты?
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03.08.2020 21:02 Відповісти
Близятся выборы, а карантин не популярен...
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03.08.2020 17:27 Відповісти
враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, депутати Луцької міської ради проголосували проти так званої "червоної" карантинної зони https://censor.net/ua/n3211602
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03.08.2020 19:41 Відповісти
Конституция надо уважать!
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03.08.2020 20:15 Відповісти
Правильное решение. Конституция превыше указов преходящих министров. Сколько можно позволять гробить экономику, причем избирательно только западной части Украины, а людей оставлять безработными и без средств на содержание семьи из-за бесконечного "карантина".
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03.08.2020 21:21 Відповісти
Правильно, зєлєбобіків в дупло відіслали )))
Задрали вже своїм грьобаним карантином!
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03.08.2020 22:15 Відповісти
Ровно в 24-00 из красной зоны в зелёную или наоборот. Ура! Эврика! Кабмин научил вирусы понимать время.
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03.08.2020 22:18 Відповісти
А раньше карантин не насиловал конституцию!!!!
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03.08.2020 22:22 Відповісти
Ну хоть кто то вспомнил..КАК поезда не останавливать янык на сорты краину делил теперь эти недоноски..те хоть бандиты были с пристрастием а этих в школе пи дили мало..чмошнки
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04.08.2020 09:04 Відповісти
 
 