Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України
Депутати Луцької міськради не згодні з віднесенням міста до червоної зони карантину, оскільки рішення державної комісії ТЕБ та НС суперечить Конституції України і Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луцької міськради.
"Тому, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, інформацією Головного санітарного лікаря України, управління охорони здоров'я Луцької міської ради щодо рівня захворюваності, враховуючи звернення суб'єктів господарювання, громадян Луцької міської територіальної громади та Прилуцького старостинського округу, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, депутати Луцької міської ради проголосували проти так званої "червоної" карантинної зони", - йдеться в повідомленні.
Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям доручено забезпечити належне функціонування закладів дошкільної освіти, громадського транспорту та життєдіяльність Луцької міської територіальної громади та Прилуцького старостинського округу.
Луцька міська рада обіцяє юридичний захист усім підприємцям, підприємствам, установам та організаціям, щодо яких буде складено протокол про порушення правил карантину у зв'язку із внесенням Луцька до так званої " червоної зони". І передбачити у бюджеті громади гроші на відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності збитків.
Нагадаємо, 31 липня члени державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділили Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у так звану "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.
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Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.
Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.
https://drive.google.com/file/d/1hhs4f6K5DAsasbbtV4BXWzy24ed2ZWtx/view?usp=sharing Документ
Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .
https://1.bp.blogspot.com/-NspzlGhIx68/XyfCgd0ucrI/AAAAAAAAAoI/Fu2YLr6dl6gPMqFMOOZhzbUwL2IauFzygCLcBGAsYHQ/s1600/1cc.png
Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.
див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zminu-skladu-derzhavnoyi-komisim250320yi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-ta-nadzvichajnih-situacij Документ
https://1.bp.blogspot.com/-DyWkUWniHe0/XyfC96Mvy6I/AAAAAAAAAoQ/TSH9ccl6ZrcGSFBXNRm5hy7TFD8bELgPACLcBGAsYHQ/s1600/2%25D1%2581%25D1%2581.png
Просимо Державну бюро розслідувань відреагувати на факт порушення законодавства посадовою особою.
становись людиною...
если тебе поперёк горла "мова армія віра", то кто ты? сам знаешь.
А убить стариков недоступностью медицинской помощи - очень "гуманно", конечно. В Украине В ДЕНЬ умирает от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем умерло за 4 месяца фейковой эпидемии.
а так, действия власти и рассчитаны на то, чтобы запустить в стране негатив по западным областям...выборы скоро и отопительный сезон с ценами на газ и эл..
А неподчинение страшнее любого вируса.
А ты в суд подай.
Пусть ЗЕлень в Квартале командует.
Жгите дальше
Это скорее в нулевочном Мухосранске под гербом двухголового мутанта давно заполоненном орками опять что-то закроют, а об Украину уже многие гадины зубы обламали.
P.S.:Среди всех моих родственников и знакомых нет ни одного кто заразился бы пресловутым "коронавирусом".
https://take-profit.org/statistics/gdp/sweden/
Спасибо, посмеялись.
а те, що економіка Швеції залежить і від світової, гівенце не усвідомлює
Про Конституцію вони згадали, блін!
Надо продолжить " битву" ещё на ху.....лярд.
Поэтому вирус будет непобедим пока туда будут башлять.
Пияків та курців лікує за 20 хвилин
https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/rivne/40757-40757/#item-40757
Проколює спицею щоки, танцює на вогні, опускає руки у розплавлений свинець сарненський екстрасенс
Чоловік з надзвичайними здібностями живе у селі Любиковичі Сарненського району. З юних літ Іван Артюшок захоплювався гіпнозом, магією, що було ризиковано у Радянському Союзі. А ще силою думки лікує від різних хвороб, знімає прокльони, вроки і навіть може впливати на події.
http://mistovechirne.in.ua/wp-content/uploads/2015/11/DSCN1032.jpg Вона, ніби ************* рентген, «сканує» людський організм, бачить колір аури, діагностує недуги і дарує щастя батьківства бездітним.
Зізнаюся, що до знайомства з цією жінкою я з недовірою ставилася до знахарок, провидців та екстрасенсів. Та Лідія Антонівна не лише змусила мене повірити в неймовірне, а й навіть дещо приголомшила. З відстані в півтора метра, якусь мить «посканувавши» моє тіло очима і описавши в повітрі руками кілька кругів, вона докладно перерахувала не лише всі мої болячки, а й деякі відомі лише мені моменти з мого життя.
до осени осталось всего ничего.
а потом начнется истерика у мера и депутатов. почему моз нифига не делает))))
Задрали вже своїм грьобаним карантином!