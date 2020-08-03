Луцька міськрада відмовилася посилювати карантин, оскільки це суперечить Конституції України

Депутати Луцької міськради не згодні з віднесенням міста до червоної зони карантину, оскільки рішення державної комісії ТЕБ та НС суперечить Конституції України і Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луцької міськради.

"Тому, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, інформацією Головного санітарного лікаря України, управління охорони здоров'я Луцької міської ради щодо рівня захворюваності, враховуючи звернення суб'єктів господарювання, громадян Луцької міської територіальної громади та Прилуцького старостинського округу, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, депутати Луцької міської ради проголосували проти так званої "червоної" карантинної зони", - йдеться в повідомленні.

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Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям доручено забезпечити належне функціонування закладів дошкільної освіти, громадського транспорту та життєдіяльність Луцької міської територіальної громади та Прилуцького старостинського округу.

Луцька міська рада обіцяє юридичний захист усім підприємцям, підприємствам, установам та організаціям, щодо яких буде складено протокол про порушення правил карантину у зв'язку із внесенням Луцька до так званої " червоної зони". І передбачити у бюджеті громади гроші на відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності збитків.

Нагадаємо, 31 липня члени державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділили Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у так звану "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.

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