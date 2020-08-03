За пів року в Україні провели 14 операцій з трансплантації, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що за пів року в Україні було проведено 14 операцій з органної трансплантації. Зараз дві лікарні готуються до проведення трансплантації кісткового мозку дорослим пацієнтам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"За перші пів року (2020 року. — Ред.) в Україні було трансплантовано 4 серця, 9 нирок і одну печінку, що було здійснено за рахунок посмертного донорства. На цей момент ми розширили перелік закладів, що беруть участь в пілотному проєкті, і МОЗ веде активну роботу, щоб укласти договори для нових закладів, які увійшли в пілотний проєкт. ...Водночас досі в Україні ще не проводилася трансплантація кісткового мозку дорослому населенню від неродинного донора, алогенна трансплантація. І ми маємо надію і працюємо над тим, щоб в цьому році вперше така трансплантація була проведена в Украні і на цей момент два медичні заклади активно готуються до цього ", - сказав Іващенко.

Він додав, що в Україні понад 2 тисячі дорослих пацієнтів, які мають онкологічні, онкогематологічні захворювання або імунодефіцити, потребують трансплантації кісткового мозку.

Окрім цього, за словами Іващенка, планується протягом наступних двох місяців провести трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора для дітей. Пошук донорського матеріалу для цього, як зазначив Іващенко, буде здійснюватися через закордонні реєстри донорів.

З цією метою МОЗ внесло зміни до пілотного проєкту, які передбачають можливість здійснювати оплату донорського матеріалу за кордоном. Також МОЗ планує винести на засідання уряду постанову, яка врегульовує порядок ввезення такого донорського матеріалу в Україну без проведення додаткових процедур.

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