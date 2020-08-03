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За полгода в Украине провели 14 операций по трансплантации, - Минздрав

За полгода в Украине провели 14 операций по трансплантации, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что за полгода в Украине было проведено 14 операций по органной трансплантации. Сейчас две больницы готовятся к проведению трансплантации костного мозга взрослым пациентам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"За первые полгода (2020 года - Ред.) в Украине были трансплантированы 4 сердца, 9 почек и одна печень, что было осуществлено за счет посмертного донорства. На данный момент мы расширили перечень учреждений, участвующих в пилотном проекте, и Минздрав ведет активную работу, чтобы заключить договоры для новых учреждений, которые вошли в пилотный проект.... В то же время до сих пор в Украине еще не проводилась трансплантация костного мозга взрослому населению от неродственного донора, аллогенная трансплантация. И мы надеемся и работаем над тем, чтобы в этом году впервые такая трансплантация была проведена в Украине и на данный момент два медицинских учреждения активно готовятся к этому", - сказал Иващенко.

Он добавил, что в Украине более 2 тысяч взрослых пациентов, которые имеют онкологические, онкогематологические заболевания или иммунодефициты, нуждаются в трансплантации костного мозга.

Кроме этого, по словам Иващенко, планируется в течение следующих двух месяцев провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора для детей. Поиск донорского материала для этого, как отметил Иващенко, будет осуществляться через зарубежные реестры доноров.

С этой целью Минздрав внес изменения в пилотный проект, которые предусматривают возможность осуществлять оплату донорского материала за рубежом. Также Минздрав планирует вынести на заседание правительства постановление, регулирующее порядок ввоза такого донорского материала в Украину без проведения дополнительных процедур.

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Автор: 

Минздрав (4903) операция (212) трансплантация (155)


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Ого РЕКОРД!
Сколько "хрустиков" утилизировали просто так? а ведь можно было в сотни раз увеличить пересадки и спасти людей!
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03.08.2020 17:52 Ответить
Тема сложная. Давно работает в продвинутых странах. Тут юридические моменты должны быть отработаны тщательно. Один из многих например. Когда человек уже понял что жизнь на исходе, он может позволить себя использовать после смерти как донор. Тогдп есть детали некоторые. Если такое произойдёт допустим, и что либо будет использовано, то ближайшие родственники в будущем заболев допустим имеют некую первоочерёдность при заболевании требующим органа от донора. Есть и такое. Здесь должна быть законодательная база прописана тщательно. Постепенно накопится донорский банк. Как бы выгодно всем.
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03.08.2020 18:03 Ответить
Нет никакого "посмертного" донорства! Есть ВНЕСУДЕБНЫЕ УБИЙСТВА!
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03.08.2020 18:48 Ответить
 
 