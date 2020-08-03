За полгода в Украине провели 14 операций по трансплантации, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что за полгода в Украине было проведено 14 операций по органной трансплантации. Сейчас две больницы готовятся к проведению трансплантации костного мозга взрослым пациентам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"За первые полгода (2020 года - Ред.) в Украине были трансплантированы 4 сердца, 9 почек и одна печень, что было осуществлено за счет посмертного донорства. На данный момент мы расширили перечень учреждений, участвующих в пилотном проекте, и Минздрав ведет активную работу, чтобы заключить договоры для новых учреждений, которые вошли в пилотный проект.... В то же время до сих пор в Украине еще не проводилась трансплантация костного мозга взрослому населению от неродственного донора, аллогенная трансплантация. И мы надеемся и работаем над тем, чтобы в этом году впервые такая трансплантация была проведена в Украине и на данный момент два медицинских учреждения активно готовятся к этому", - сказал Иващенко.

Он добавил, что в Украине более 2 тысяч взрослых пациентов, которые имеют онкологические, онкогематологические заболевания или иммунодефициты, нуждаются в трансплантации костного мозга.

Кроме этого, по словам Иващенко, планируется в течение следующих двух месяцев провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора для детей. Поиск донорского материала для этого, как отметил Иващенко, будет осуществляться через зарубежные реестры доноров.

С этой целью Минздрав внес изменения в пилотный проект, которые предусматривают возможность осуществлять оплату донорского материала за рубежом. Также Минздрав планирует вынести на заседание правительства постановление, регулирующее порядок ввоза такого донорского материала в Украину без проведения дополнительных процедур.

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