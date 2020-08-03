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Новини Коронавірус і карантин
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В одеській мерії - спалах COVID-19, захворіли два заступники Труханова, - ЗМІ

В одеській мерії - спалах COVID-19, захворіли два заступники Труханова, - ЗМІ

Двоє заступників мера Одеси Геннадія Труханова отримали позитивні результати тестів на коронавірус, ще в однієї високопоставленої чиновниці аналіз виявився негативним.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, першим з коронавірусм зліг віцемер Одеси Дмитро Жеман. Він отримав позитивний результат ПЛР-тесту в суботу.

"До цього він брав участь у масових заходах, наприклад, 23 липня відвідав презентацію фільму в готелі "Лондонський", ну і, звичайно, спілкувався з колегами, ходив на різні засідання тощо", - пише видання.

Слідом за ним діагноз підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана.

Ще одна високопоставлена ​​чиновниця - віцемер Світлана Бедрега - отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Читайте також: У Монастириському районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 уп’ятеро вища за середню по Україні

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) Одеса (5500) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Дорогой Боженька! Пусть сдохнет Труханов и все ватники Одессы!
В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5732
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03.08.2020 17:54 Відповісти
+7
Поезда отменить, курортный сезон на Одещине закрыть, Одессу блокировать...
Красная зона
Теперь это модно.
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03.08.2020 17:55 Відповісти
+4
Но Одесса - зеленая зона по версии Степанова-Геращенко.
Ей же надо заработать в летний сезон и розвезти ковид по всей Украине...
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03.08.2020 17:55 Відповісти
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Дорогой Боженька! Пусть сдохнет Труханов и все ватники Одессы!
В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5732
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03.08.2020 17:54 Відповісти
это просто радостное известие есть таки Бог на свете шельм палкой пометил...
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03.08.2020 17:58 Відповісти
👍Слава русофобии!)
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03.08.2020 17:59 Відповісти
А дальше что? Будет как Припять - город-призрак?
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03.08.2020 17:59 Відповісти
Краще вже місто-привид, аніж бавовняне місто.
Але не настільки все погано - в Одесі менше вати, ніж здається...
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03.08.2020 18:07 Відповісти
по Припяти сталкеры тоже лазят
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03.08.2020 18:40 Відповісти
І вата теж є. Фракція бандитів (це ті, що за ОПЗЖ) та зомбовані (а це вже фінальна стадія деградації рашистів).
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03.08.2020 18:51 Відповісти
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03.08.2020 18:34 Відповісти
Амен! Няв! :3

В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5777
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03.08.2020 18:06 Відповісти
Поезда отменить, курортный сезон на Одещине закрыть, Одессу блокировать...
Красная зона
Теперь это модно.
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03.08.2020 17:55 Відповісти
Труханова-острова
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03.08.2020 17:55 Відповісти
Скоро выборы .
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03.08.2020 17:55 Відповісти
Но Одесса - зеленая зона по версии Степанова-Геращенко.
Ей же надо заработать в летний сезон и розвезти ковид по всей Украине...
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03.08.2020 17:55 Відповісти
28 июля 2020.

В Одессе начали разворачивать больницы второй волны госпитализации для приема пациентов с https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавирусом .

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко на заседании горисполкома.

По ее словам, в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 задействовано шесть отделений на 207 койко-мест (занятость - 39%).
Якименко уточнила, что в городе проходят лечение в больнице 143 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 28 человек находятся в реанимации тяжелом состоянии. Они не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но нуждаются в кислородной поддержке.
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03.08.2020 17:58 Відповісти
Как-то насрать на это сборище одесских ватанов. Всё равно их лишь могила исправит.
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03.08.2020 17:58 Відповісти
разве это вспышка???, это искорка..надеемся)
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03.08.2020 18:02 Відповісти
Труху крышевал шоколад, теперь крышует блазень, и до каких пор?
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03.08.2020 18:12 Відповісти
Пока у труханова лишние деньги будут. Если следующего выберем бойка, то Труханов, а заодно и Аваков никуда не денутся.
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03.08.2020 18:31 Відповісти
Чего мелочиться.Давай сразу выберем *****.
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04.08.2020 08:25 Відповісти
Два чувака - это вспышка?
У нас на районе вспышка насилия.
Жена долбанула мужа сковородкой, ее потом укусила собака, а собаку блоха.
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03.08.2020 18:19 Відповісти
Они вместе с Трухановым в тюрьме должны сидеть, о они .... болеть собрались.
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03.08.2020 18:29 Відповісти
Один зам.- недолёт, второй- перелёт. "Вилка". Ждём накрытия.
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03.08.2020 18:34 Відповісти
аж ДВА! та це ПРОСТО ЯКИЙСЬ ДРУГИЙ ВЕЛИКИЙ ВИБУХ!!!! Дивіться не підірвіть цілу планету, обережно там! Це ж аж ДВА заступника тепер вірусних!
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03.08.2020 20:33 Відповісти
Два положительных теста и один отрицательный. На всю мЭрию - 3 теста. А остальные? Там работают несколько сотен человек !!!
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03.08.2020 22:44 Відповісти
По-ходу, тестировали только тех, кто имел сексуальные контакты с мЭром.
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03.08.2020 22:47 Відповісти
А разве трухлявый ещё не на нарах???????? Во падло, откупные даёт.
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03.08.2020 22:55 Відповісти
А они поезда поотменяли на Луцк и Ив.-Франковск "Д.Б." (с)
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04.08.2020 08:23 Відповісти
Ё моё! Тут про коронавирус,а австралийца все нет...
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04.08.2020 09:54 Відповісти
 
 