В одеській мерії - спалах COVID-19, захворіли два заступники Труханова, - ЗМІ
Двоє заступників мера Одеси Геннадія Труханова отримали позитивні результати тестів на коронавірус, ще в однієї високопоставленої чиновниці аналіз виявився негативним.
Про це повідомляє місцеве видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, першим з коронавірусм зліг віцемер Одеси Дмитро Жеман. Він отримав позитивний результат ПЛР-тесту в суботу.
"До цього він брав участь у масових заходах, наприклад, 23 липня відвідав презентацію фільму в готелі "Лондонський", ну і, звичайно, спілкувався з колегами, ходив на різні засідання тощо", - пише видання.
Слідом за ним діагноз підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана.
Ще одна високопоставлена чиновниця - віцемер Світлана Бедрега - отримала негативний результат тесту на COVID-19.
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В Одессе начали разворачивать больницы второй волны госпитализации для приема пациентов с https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавирусом .
Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко на заседании горисполкома.
По ее словам, в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 задействовано шесть отделений на 207 койко-мест (занятость - 39%).
Якименко уточнила, что в городе проходят лечение в больнице 143 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 28 человек находятся в реанимации тяжелом состоянии. Они не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но нуждаются в кислородной поддержке.
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