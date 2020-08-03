В одеській мерії - спалах COVID-19, захворіли два заступники Труханова, - ЗМІ

Двоє заступників мера Одеси Геннадія Труханова отримали позитивні результати тестів на коронавірус, ще в однієї високопоставленої чиновниці аналіз виявився негативним.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, першим з коронавірусм зліг віцемер Одеси Дмитро Жеман. Він отримав позитивний результат ПЛР-тесту в суботу.

"До цього він брав участь у масових заходах, наприклад, 23 липня відвідав презентацію фільму в готелі "Лондонський", ну і, звичайно, спілкувався з колегами, ходив на різні засідання тощо", - пише видання.

Слідом за ним діагноз підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана.

Ще одна високопоставлена ​​чиновниця - віцемер Світлана Бедрега - отримала негативний результат тесту на COVID-19.

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