В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ
Двое заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова получили положительные результаты тестов на коронавирус, еще у одной высокопоставленной чиновницы анализ оказался отрицательным.
Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, первым с коронавирусом слег вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман. Он получил положительный результат ПЦР-теста в субботу.
"До этого он принимал участие в массовых мероприятиях, например, 23 июля посетил презентацию фильма в гостинице "Лондонская", ну и, конечно, общался с коллегами, ходил на разные заседания и т.д.", - пишет издание.
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Следом за ним диагноз подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана.
Еще одна высокопоставленная чиновница – вице-мэр Светлана Бедрега – получила отрицательный результат теста на COVID-19.
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В Одессе начали разворачивать больницы второй волны госпитализации для приема пациентов с https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавирусом .
Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко на заседании горисполкома.
По ее словам, в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 задействовано шесть отделений на 207 койко-мест (занятость - 39%).
Якименко уточнила, что в городе проходят лечение в больнице 143 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 28 человек находятся в реанимации тяжелом состоянии. Они не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но нуждаются в кислородной поддержке.
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