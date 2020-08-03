В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ

Двое заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова получили положительные результаты тестов на коронавирус, еще у одной высокопоставленной чиновницы анализ оказался отрицательным.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, первым с коронавирусом слег вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман. Он получил положительный результат ПЦР-теста в субботу.

"До этого он принимал участие в массовых мероприятиях, например, 23 июля посетил презентацию фильма в гостинице "Лондонская", ну и, конечно, общался с коллегами, ходил на разные заседания и т.д.", - пишет издание.

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Следом за ним диагноз подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана.

Еще одна высокопоставленная чиновница – вице-мэр Светлана Бедрега – получила отрицательный результат теста на COVID-19.

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