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Новости Коронавирус и карантин
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В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ

В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ

Двое заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова получили положительные результаты тестов на коронавирус, еще у одной высокопоставленной чиновницы анализ оказался отрицательным.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, первым с коронавирусом слег вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман. Он получил положительный результат ПЦР-теста в субботу.

"До этого он принимал участие в массовых мероприятиях, например, 23 июля посетил презентацию фильма в гостинице "Лондонская", ну и, конечно, общался с коллегами, ходил на разные заседания и т.д.", - пишет издание.

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Следом за ним диагноз подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана.

Еще одна высокопоставленная чиновница – вице-мэр Светлана Бедрега – получила отрицательный результат теста на COVID-19.

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Автор: 

горсовет (667) карантин (16729) Одесса (7921) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Дорогой Боженька! Пусть сдохнет Труханов и все ватники Одессы!
В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5732
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03.08.2020 17:54 Ответить
+7
Поезда отменить, курортный сезон на Одещине закрыть, Одессу блокировать...
Красная зона
Теперь это модно.
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03.08.2020 17:55 Ответить
+4
Но Одесса - зеленая зона по версии Степанова-Геращенко.
Ей же надо заработать в летний сезон и розвезти ковид по всей Украине...
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03.08.2020 17:55 Ответить
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Дорогой Боженька! Пусть сдохнет Труханов и все ватники Одессы!
В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5732
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03.08.2020 17:54 Ответить
это просто радостное известие есть таки Бог на свете шельм палкой пометил...
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03.08.2020 17:58 Ответить
👍Слава русофобии!)
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03.08.2020 17:59 Ответить
А дальше что? Будет как Припять - город-призрак?
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03.08.2020 17:59 Ответить
Краще вже місто-привид, аніж бавовняне місто.
Але не настільки все погано - в Одесі менше вати, ніж здається...
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03.08.2020 18:07 Ответить
по Припяти сталкеры тоже лазят
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03.08.2020 18:40 Ответить
І вата теж є. Фракція бандитів (це ті, що за ОПЗЖ) та зомбовані (а це вже фінальна стадія деградації рашистів).
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03.08.2020 18:51 Ответить
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03.08.2020 18:34 Ответить
Амен! Няв! :3

В одесской мэрии - вспышка COVID-19, заболели два заместителя Труханова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5777
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03.08.2020 18:06 Ответить
Поезда отменить, курортный сезон на Одещине закрыть, Одессу блокировать...
Красная зона
Теперь это модно.
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03.08.2020 17:55 Ответить
Труханова-острова
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03.08.2020 17:55 Ответить
Скоро выборы .
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03.08.2020 17:55 Ответить
Но Одесса - зеленая зона по версии Степанова-Геращенко.
Ей же надо заработать в летний сезон и розвезти ковид по всей Украине...
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03.08.2020 17:55 Ответить
28 июля 2020.

В Одессе начали разворачивать больницы второй волны госпитализации для приема пациентов с https://nv.ua/specials/mirovaya-epidemiya-novogo-virus.html коронавирусом .

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко на заседании горисполкома.

По ее словам, в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 задействовано шесть отделений на 207 койко-мест (занятость - 39%).
Якименко уточнила, что в городе проходят лечение в больнице 143 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 28 человек находятся в реанимации тяжелом состоянии. Они не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но нуждаются в кислородной поддержке.
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03.08.2020 17:58 Ответить
Как-то насрать на это сборище одесских ватанов. Всё равно их лишь могила исправит.
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03.08.2020 17:58 Ответить
разве это вспышка???, это искорка..надеемся)
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03.08.2020 18:02 Ответить
Труху крышевал шоколад, теперь крышует блазень, и до каких пор?
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03.08.2020 18:12 Ответить
Пока у труханова лишние деньги будут. Если следующего выберем бойка, то Труханов, а заодно и Аваков никуда не денутся.
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03.08.2020 18:31 Ответить
Чего мелочиться.Давай сразу выберем *****.
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04.08.2020 08:25 Ответить
Два чувака - это вспышка?
У нас на районе вспышка насилия.
Жена долбанула мужа сковородкой, ее потом укусила собака, а собаку блоха.
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03.08.2020 18:19 Ответить
Они вместе с Трухановым в тюрьме должны сидеть, о они .... болеть собрались.
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03.08.2020 18:29 Ответить
Один зам.- недолёт, второй- перелёт. "Вилка". Ждём накрытия.
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03.08.2020 18:34 Ответить
аж ДВА! та це ПРОСТО ЯКИЙСЬ ДРУГИЙ ВЕЛИКИЙ ВИБУХ!!!! Дивіться не підірвіть цілу планету, обережно там! Це ж аж ДВА заступника тепер вірусних!
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03.08.2020 20:33 Ответить
Два положительных теста и один отрицательный. На всю мЭрию - 3 теста. А остальные? Там работают несколько сотен человек !!!
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03.08.2020 22:44 Ответить
По-ходу, тестировали только тех, кто имел сексуальные контакты с мЭром.
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03.08.2020 22:47 Ответить
А разве трухлявый ещё не на нарах???????? Во падло, откупные даёт.
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03.08.2020 22:55 Ответить
А они поезда поотменяли на Луцк и Ив.-Франковск "Д.Б." (с)
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04.08.2020 08:23 Ответить
Ё моё! Тут про коронавирус,а австралийца все нет...
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04.08.2020 09:54 Ответить
 
 