Фунікулер у Києві закрили на ремонт
Робота фунікулера відновиться 21 серпня. До цього часу у вагонах замінять внутрішню обшивку та колеса, на самому фунікулері - замінять шпали.
Про це повідомили в КП "Київпастранс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання", - йдеться в повідомленні.
Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.
У КМДА зазначили, що ремонт фунікулера проводять щороку в серпні.
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А то Бацька тракторами и водкой выморил всю Беларусь, приходится нанимать оппозиционеров в России.
Лето, полно туристов - фуникулер на ремонте!
Меньше всего в Киеве туристов в период с октября по апрель, неужели включить мозги так сложно?
Кухарка кладёт везде "брукивку" вместо ровного асфальта, потому что ЕЙ это удобно.
А то, что самокаты и чемоданы будут годами греметь по ушам - это кухарке неважно.
Кухарка ремонтирует фуникулёр когда ЕЙ удобно, а не когда мало туристов.