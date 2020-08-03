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Фунікулер у Києві закрили на ремонт

Фунікулер у Києві закрили на ремонт

Робота фунікулера відновиться 21 серпня. До цього часу у вагонах замінять внутрішню обшивку та колеса, на самому фунікулері - замінять шпали.

Про це повідомили в КП "Київпастранс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. Також замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання", - йдеться в повідомленні.

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.

У КМДА зазначили, що ремонт фунікулера проводять щороку в серпні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський метрополітен" і "Київпастранс" закликають Київраду компенсувати збитки через карантин. ДОКУМЕНТ

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19683) Київпастранс (229) ремонт (2322) фунікулер (57)


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Молодцы, а можно это было сделать когда все люди сидели дома, слабо.
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03.08.2020 20:22 Відповісти
Ремонтники могли инфицироваться от вагончиков, низззя. Как ослабили карантин - ремонт стал возможен.
А то Бацька тракторами и водкой выморил всю Беларусь, приходится нанимать оппозиционеров в России.
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03.08.2020 20:31 Відповісти
Дело идет к выборам.
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03.08.2020 21:11 Відповісти
может просто в каждый вагон по менту определить?
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03.08.2020 22:34 Відповісти
Логика железная.
Лето, полно туристов - фуникулер на ремонте!
Меньше всего в Киеве туристов в период с октября по апрель, неужели включить мозги так сложно?
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03.08.2020 21:13 Відповісти
С 1917 года у нас управляет кухарка.
Кухарка кладёт везде "брукивку" вместо ровного асфальта, потому что ЕЙ это удобно.
А то, что самокаты и чемоданы будут годами греметь по ушам - это кухарке неважно.
Кухарка ремонтирует фуникулёр когда ЕЙ удобно, а не когда мало туристов.
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03.08.2020 22:17 Відповісти
З тии фунікульором, як з нашими дорогами, вічний ремонт...
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04.08.2020 00:29 Відповісти
не ну явно тут ЗЕ откат получит. небось и фирму-однодневку открыл... ВОРЮГА !
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04.08.2020 03:29 Відповісти
 
 