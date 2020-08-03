Фуникулер в Киеве закрыли на ремонт

Работа фуникулера возобновится 21 августа. До этого времени в вагонах заменят внутреннюю обшивку и колеса, на самом фуникулере - заменят шпалы.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - сказано в сообщении.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

В КГГА отметили, что ремонт фуникулера проводят каждый год в августе.

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