Фуникулер в Киеве закрыли на ремонт
Работа фуникулера возобновится 21 августа. До этого времени в вагонах заменят внутреннюю обшивку и колеса, на самом фуникулере - заменят шпалы.
Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - сказано в сообщении.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
В КГГА отметили, что ремонт фуникулера проводят каждый год в августе.
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А то Бацька тракторами и водкой выморил всю Беларусь, приходится нанимать оппозиционеров в России.
Лето, полно туристов - фуникулер на ремонте!
Меньше всего в Киеве туристов в период с октября по апрель, неужели включить мозги так сложно?
Кухарка кладёт везде "брукивку" вместо ровного асфальта, потому что ЕЙ это удобно.
А то, что самокаты и чемоданы будут годами греметь по ушам - это кухарке неважно.
Кухарка ремонтирует фуникулёр когда ЕЙ удобно, а не когда мало туристов.