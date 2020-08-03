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Фуникулер в Киеве закрыли на ремонт

Фуникулер в Киеве закрыли на ремонт

Работа фуникулера возобновится 21 августа. До этого времени в вагонах заменят внутреннюю обшивку и колеса, на самом фуникулере - заменят шпалы.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования", - сказано в сообщении.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

В КГГА отметили, что ремонт фуникулера проводят каждый год в августе.

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Автор: 

КГГА (2989) Киев (25703) Киевпастранс (121) ремонт (1184) фуникулер (33)


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Молодцы, а можно это было сделать когда все люди сидели дома, слабо.
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03.08.2020 20:22 Ответить
Ремонтники могли инфицироваться от вагончиков, низззя. Как ослабили карантин - ремонт стал возможен.
А то Бацька тракторами и водкой выморил всю Беларусь, приходится нанимать оппозиционеров в России.
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03.08.2020 20:31 Ответить
Дело идет к выборам.
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03.08.2020 21:11 Ответить
может просто в каждый вагон по менту определить?
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03.08.2020 22:34 Ответить
Логика железная.
Лето, полно туристов - фуникулер на ремонте!
Меньше всего в Киеве туристов в период с октября по апрель, неужели включить мозги так сложно?
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03.08.2020 21:13 Ответить
С 1917 года у нас управляет кухарка.
Кухарка кладёт везде "брукивку" вместо ровного асфальта, потому что ЕЙ это удобно.
А то, что самокаты и чемоданы будут годами греметь по ушам - это кухарке неважно.
Кухарка ремонтирует фуникулёр когда ЕЙ удобно, а не когда мало туристов.
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03.08.2020 22:17 Ответить
З тии фунікульором, як з нашими дорогами, вічний ремонт...
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04.08.2020 00:29 Ответить
не ну явно тут ЗЕ откат получит. небось и фирму-однодневку открыл... ВОРЮГА !
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04.08.2020 03:29 Ответить
 
 