"Київський метрополітен" і "Київпастранс" закликають Київраду компенсувати збитки через карантин. ДОКУМЕНТ

Працівники "Київського метрополітену" і "Київпастрансу" звернулися до Київської міської ради із закликом підтримати проєкт рішення про забезпечення компенсації втрат перевізників під час пандемії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Київпастранс" і "Київського метрополітену", передає Цензор.НЕТ.

Транспортники закликали депутатів Київської міськради виділити кошти, які будуть спрямовані на виплату зарплат і на інші необхідні витрати.

"Відповідно до ухвалених міською владою рішень КП "Київпастранс" із 23 березня 2020 року забезпечувало перевезення окремими спеціальними рейсами автобусів, тролейбусів і трамваїв виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста Києва", - йдеться в заяві працівників "Київпастранс".

Крім того, зазначають автори звернення, КП "Київпастранс" забезпечило безкоштовні централізовані перевезення медичних працівників опорних міських медичних установ, визначених для лікування хворих з COVID-19, і регулярні перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.

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Разом з тим, працівники Київського метрополітену зазначили, що через неможливість працювати в звичайному режимі з 17 березня по 25 травня 2020 року втрати доходів КП "Київський метрополітен" становили близько 621 млн грн. У КП "Київпастранс" також зазначають, що і зараз на підприємстві не можуть вийти на рівень доходів до пандемії.

Як зазначається в зверненнях, через обмеження роботи під час карантину комунальні підприємства втратили доходи, що призвело до погіршення фінансово-економічного стану підприємств.

"Ми допомогли місту вистояти під час карантину, тепер місто може допомогти вистояти нам!", - йдеться у зверненні працівників "Київпастранс".

"З метою недопущення соціальної напруги в трудовому колективі та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, Об’єднана профспілкова організація КП "Київський метрополітен" закликає депутатів Київської міської ради підтримати проєкт рішення "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 листопада 2019 року № 222/7795 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки". Переконані, що столичні обранці стоять на захисті інтересів киян та працівників комунальних підприємств, і сподіваємося на позитивне вирішення даного питання!"- підкреслили в "Київському метрополітені".

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