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Новини
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"Київський метрополітен" і "Київпастранс" закликають Київраду компенсувати збитки через карантин. ДОКУМЕНТ

Працівники "Київського метрополітену" і "Київпастрансу" звернулися до Київської міської ради із закликом підтримати проєкт рішення про забезпечення компенсації втрат перевізників під час пандемії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Київпастранс" і "Київського метрополітену", передає Цензор.НЕТ.

Транспортники закликали депутатів Київської міськради виділити кошти, які будуть спрямовані на виплату зарплат і на інші необхідні витрати.

"Відповідно до ухвалених міською владою рішень КП "Київпастранс" із 23 березня 2020 року забезпечувало перевезення окремими спеціальними рейсами автобусів, тролейбусів і трамваїв виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста Києва", - йдеться в заяві працівників "Київпастранс".

Крім того, зазначають автори звернення, КП "Київпастранс" забезпечило безкоштовні централізовані перевезення медичних працівників опорних міських медичних установ, визначених для лікування хворих з COVID-19, і регулярні перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.

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Разом з тим, працівники Київського метрополітену зазначили, що через неможливість працювати в звичайному режимі з 17 березня по 25 травня 2020 року втрати доходів КП "Київський метрополітен" становили близько 621 млн грн. У КП "Київпастранс" також зазначають, що і зараз на підприємстві не можуть вийти на рівень доходів до пандемії.

Як зазначається в зверненнях, через обмеження роботи під час карантину комунальні підприємства втратили доходи, що призвело до погіршення фінансово-економічного стану підприємств.

"Ми допомогли місту вистояти під час карантину, тепер місто може допомогти вистояти нам!", - йдеться у зверненні працівників "Київпастранс".

"З метою недопущення соціальної напруги в трудовому колективі та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, Об’єднана профспілкова організація КП "Київський метрополітен" закликає депутатів Київської міської ради підтримати проєкт рішення "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 листопада 2019 року № 222/7795 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки". Переконані, що столичні обранці стоять на захисті інтересів киян та працівників комунальних підприємств, і сподіваємося на позитивне вирішення даного питання!"- підкреслили в "Київському метрополітені".

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Київський метрополітен і Київпастранс закликають Київраду компенсувати збитки через карантин 01
Київський метрополітен і Київпастранс закликають Київраду компенсувати збитки через карантин 02
Київський метрополітен і Київпастранс закликають Київраду компенсувати збитки через карантин 03
Київський метрополітен і Київпастранс закликають Київраду компенсувати збитки через карантин 04

Автор: 

Київ (19632) Київпастранс (229) Київрада (800) Метрополітен (1419)


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Топ коментарі
+6
Педалик из своего кармана выплатит. Пусть принимает в следующий раз взвешенное решение. Он конечно будет всё на шмарклю валить, но второго закрытого метро нигде в мире не найдёт.
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22.07.2020 11:17
+6
А кто людям компенсирует убытки от недополученных зарплат и потери работы?
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22.07.2020 11:36
+4
Ну дык логично. Кто принял решение нанесшее убытки, тот и должен возмещать. А уж государственный или местный бюджет - пусть сами решают...
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22.07.2020 11:25
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К китайцам претензии!!
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22.07.2020 11:05 Відповісти
не китайцьі закрьіли метро
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22.07.2020 14:18 Відповісти
Педалик из своего кармана выплатит. Пусть принимает в следующий раз взвешенное решение. Он конечно будет всё на шмарклю валить, но второго закрытого метро нигде в мире не найдёт.
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22.07.2020 11:17 Відповісти
С каких пор метро хоть одного города, стоит на балансе города?
Пусть банда зеленых педофилов и. компенсирует работу, вон деньги на вчерашнюю постановку с террористом нашлись, пусть там же возьмут и на метро
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22.07.2020 13:23 Відповісти
это феноменально - мы не работали и поэтому дайте нам денег
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22.07.2020 11:24 Відповісти
Большинство работало, во всяком случае в "Киевпастрансе", обеспечивали работу критической для жизнедеятельности города инфраструктуры. А те, кто не работал, вынуждены были брать отпуск за свой счет, остались без денег и ничего не получат (полагаю впрочем за время такого вынужденного простоя в работе и не должны ничего получит, хоть и пострадали материально), но если сейчас начнутся на месяцы отсрочки по зарплате, тем кто работал, разве это справедливо, разве они виноваты, что работали во время карантина и не потребовали предоплату вперед. Вы бы так писали, если бы и ваш работодатель, вместо зарплаты за сделанную вами работу, отправил бы вас к китайцам.
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22.07.2020 12:33 Відповісти
тьі офигееш, но тоже самое в Германии. все подали на финпомощь.
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22.07.2020 14:19 Відповісти
Ну дык логично. Кто принял решение нанесшее убытки, тот и должен возмещать. А уж государственный или местный бюджет - пусть сами решают...
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22.07.2020 11:25 Відповісти
любой бюджет - это мой карман как плательщика налогов.. с какого ху...я должен возмещать ?
вот пусть педалик лично и возмещает...
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22.07.2020 11:42 Відповісти
100%
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22.07.2020 11:54 Відповісти
Ну это вы на выборах у своих избранников спросите. Что, зачем, по чем
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22.07.2020 14:37 Відповісти
А кто людям компенсирует убытки от недополученных зарплат и потери работы?
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22.07.2020 11:36 Відповісти
"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" постоянно ныли, шо перевозя, нас пересичных, терпят убытки
сейчас должны быть чоколяди - гребаные пересичные не несут им убытки
мо у чинуш другая арихметика?
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22.07.2020 13:00 Відповісти
Полный аудит этих контор нужно сделать. Много интересного всплывет.
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22.07.2020 14:02 Відповісти
 
 