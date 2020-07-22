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"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" призывают Киевсовет компенсировать убытки из-за карантина. ДОКУМЕНТ

Работники "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Киевпастранс" и "Киевского метрополитена", передает Цензор.НЕТ.

Транспортники призвали депутатов Киевского горсовета выделить средства, которые будут направлены на выплату зарплат и на другие необходимые расходы.

"В соответствии с принятыми городскими властями решениями КП "Киевпастранс" с 23 марта 2020 обеспечивало перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева", - говорится в заявлении работников "Киевпасстранс".

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Кроме того, отмечают авторы обращения, КП "Киевпастранс" обеспечило бесплатные централизованные перевозки медицинских работников опорных городских медицинских учреждений, определенных для лечения больных с COVID-19, и регулярные перевозки работников предприятий критической инфраструктуры.

Вместе с тем, работники Киевского метрополитена отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта по 25 мая 2020 потери доходов КП "Киевский метрополитен" составили около 621 млн грн. В КП "Киевпастранс" также отмечают, что и сейчас на предприятии не могут выйти на уровень доходов до пандемии.

Как отмечаетсяв обращениях, из-за ограничений работы во время карантина коммунальные предприятия потеряли доходы, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий.

"Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!", - говорится в обращении работников "Киевпасстранс".

"С целью недопущения социальной напряженности в трудовом коллективе и обеспечения своевременной выплаты заработной платы, Объединенная профсоюзная организация КП "Киевский метрополитен" призывает депутатов Киевского городского совета поддержать проект решения "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 14 ноября 2019 № 222 / 7795 "Об утверждении Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы". Убеждены, что столичные избранники стоят на защите интересов киевлян и работников коммунальных предприятий, и надеемся на положительное решение данного вопроса!" - подчеркнули в "Киевском метрополитене".

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Киевский метрополитен и Киевпастранс призывают Киевсовет компенсировать убытки из-за карантина 01
Киевский метрополитен и Киевпастранс призывают Киевсовет компенсировать убытки из-за карантина 02
Киевский метрополитен и Киевпастранс призывают Киевсовет компенсировать убытки из-за карантина 03
Киевский метрополитен и Киевпастранс призывают Киевсовет компенсировать убытки из-за карантина 04

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Киев (25655) Киевпастранс (121) Киевсовет (1376) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+6
Педалик из своего кармана выплатит. Пусть принимает в следующий раз взвешенное решение. Он конечно будет всё на шмарклю валить, но второго закрытого метро нигде в мире не найдёт.
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22.07.2020 11:17
+6
А кто людям компенсирует убытки от недополученных зарплат и потери работы?
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22.07.2020 11:36
+4
Ну дык логично. Кто принял решение нанесшее убытки, тот и должен возмещать. А уж государственный или местный бюджет - пусть сами решают...
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22.07.2020 11:25
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К китайцам претензии!!
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22.07.2020 11:05 Ответить
не китайцьі закрьіли метро
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22.07.2020 14:18 Ответить
Педалик из своего кармана выплатит. Пусть принимает в следующий раз взвешенное решение. Он конечно будет всё на шмарклю валить, но второго закрытого метро нигде в мире не найдёт.
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22.07.2020 11:17 Ответить
С каких пор метро хоть одного города, стоит на балансе города?
Пусть банда зеленых педофилов и. компенсирует работу, вон деньги на вчерашнюю постановку с террористом нашлись, пусть там же возьмут и на метро
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22.07.2020 13:23 Ответить
это феноменально - мы не работали и поэтому дайте нам денег
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22.07.2020 11:24 Ответить
Большинство работало, во всяком случае в "Киевпастрансе", обеспечивали работу критической для жизнедеятельности города инфраструктуры. А те, кто не работал, вынуждены были брать отпуск за свой счет, остались без денег и ничего не получат (полагаю впрочем за время такого вынужденного простоя в работе и не должны ничего получит, хоть и пострадали материально), но если сейчас начнутся на месяцы отсрочки по зарплате, тем кто работал, разве это справедливо, разве они виноваты, что работали во время карантина и не потребовали предоплату вперед. Вы бы так писали, если бы и ваш работодатель, вместо зарплаты за сделанную вами работу, отправил бы вас к китайцам.
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22.07.2020 12:33 Ответить
тьі офигееш, но тоже самое в Германии. все подали на финпомощь.
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22.07.2020 14:19 Ответить
Ну дык логично. Кто принял решение нанесшее убытки, тот и должен возмещать. А уж государственный или местный бюджет - пусть сами решают...
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22.07.2020 11:25 Ответить
любой бюджет - это мой карман как плательщика налогов.. с какого ху...я должен возмещать ?
вот пусть педалик лично и возмещает...
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22.07.2020 11:42 Ответить
100%
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22.07.2020 11:54 Ответить
Ну это вы на выборах у своих избранников спросите. Что, зачем, по чем
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22.07.2020 14:37 Ответить
А кто людям компенсирует убытки от недополученных зарплат и потери работы?
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22.07.2020 11:36 Ответить
"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" постоянно ныли, шо перевозя, нас пересичных, терпят убытки
сейчас должны быть чоколяди - гребаные пересичные не несут им убытки
мо у чинуш другая арихметика?
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22.07.2020 13:00 Ответить
Полный аудит этих контор нужно сделать. Много интересного всплывет.
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22.07.2020 14:02 Ответить
 
 