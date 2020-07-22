"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" призывают Киевсовет компенсировать убытки из-за карантина. ДОКУМЕНТ

Работники "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Киевпастранс" и "Киевского метрополитена", передает Цензор.НЕТ.

Транспортники призвали депутатов Киевского горсовета выделить средства, которые будут направлены на выплату зарплат и на другие необходимые расходы.

"В соответствии с принятыми городскими властями решениями КП "Киевпастранс" с 23 марта 2020 обеспечивало перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева", - говорится в заявлении работников "Киевпасстранс".

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Кроме того, отмечают авторы обращения, КП "Киевпастранс" обеспечило бесплатные централизованные перевозки медицинских работников опорных городских медицинских учреждений, определенных для лечения больных с COVID-19, и регулярные перевозки работников предприятий критической инфраструктуры.

Вместе с тем, работники Киевского метрополитена отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта по 25 мая 2020 потери доходов КП "Киевский метрополитен" составили около 621 млн грн. В КП "Киевпастранс" также отмечают, что и сейчас на предприятии не могут выйти на уровень доходов до пандемии.

Как отмечаетсяв обращениях, из-за ограничений работы во время карантина коммунальные предприятия потеряли доходы, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий.

"Мы помогли городу выстоять во время карантина, теперь город может помочь выстоять нам!", - говорится в обращении работников "Киевпасстранс".

"С целью недопущения социальной напряженности в трудовом коллективе и обеспечения своевременной выплаты заработной платы, Объединенная профсоюзная организация КП "Киевский метрополитен" призывает депутатов Киевского городского совета поддержать проект решения "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 14 ноября 2019 № 222 / 7795 "Об утверждении Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы". Убеждены, что столичные избранники стоят на защите интересов киевлян и работников коммунальных предприятий, и надеемся на положительное решение данного вопроса!" - подчеркнули в "Киевском метрополитене".

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