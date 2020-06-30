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Киев (24773) Киевпастранс (121) электричка (114)

"Киевпастранс" с 1 июля полностью восстанавливает движение городской электрички

С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

"Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: в утренние часы пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница), в вечернее время пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница). В выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки", - говорится в сообщении.

Киевпастранс с 1 июля полностью восстанавливает движение городской электрички 01

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда городской электрички.

8 июня движение городских электропоездов было возобновлено частично - поезда курсируют в часы пик, а также по субботам и воскресеньям.

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https://www.facebook.com/events/873384716471399/ Печерський районний суд, Володимирська, 15. 1 липня, 14:00

Без партійних прапорів.

Завтра ми вийдемо на вулиці, щоб цьому протистояти. Печерський районний суд спробує жалюгідно ув'язнити Петра Порошенка. І ми вийдемо його підтримати. Як і виходили на суди по Стерненку і Рифмастеру, як підтримували Марусю Звіробій і команду генерала Марченка, хлопців з «Азову» і «Кіберальянсу». Тому що це - не правосуддя. Це треш та свавілля. Це неправильно. Як і неправильно залишатись вдома.

"Киевпастранс" с 1 июля полностью восстанавливает движение городской электрички - Цензор.НЕТ 5061
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30.06.2020 21:57 Ответить
Кто пишет эти безграмотные заголовки?
Эти люди в Киеве когда нибудь были?
Не полностью, а наполовину - только в одном направлении!
Сейчас уже полтора час пытаемся доползти до моста с Петровки, твою педалика мать!
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30.06.2020 21:59 Ответить
https://twitter.com/mr_MakRa

https://twitter.com/mr_MakRa МR https://twitter.com/mr_MakRa @mr_MakRa https://twitter.com/mr_MakRa/status/1277864251131154435 11 ч

Хаха, кондуктор зарядила в автобусі, початок не чув -
"...кого навибирали...тепер танцюйте, кавеени дивіться..."
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30.06.2020 22:00 Ответить
Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
А вокруг короновірус, а вокруг ни души
Только рельсы усталые стонут
Только вірус за мною вдогонку бежит
Мой товарищ бессонный🐸
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30.06.2020 22:04 Ответить
Полностью. Восстанавливает. И это в период скачка заболеваемости? Шо-то тут не то, или кто то 3,14здит, или нахрена люди весной 3 месяца хреном груши околачивали?
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30.06.2020 22:09 Ответить
По пять вагонов

на

пол- Киева .
Это Победа !
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30.06.2020 22:11 Ответить
А ты скудова?
Не бывает составов на 5 вагонов.
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30.06.2020 22:15 Ответить
http://argumentua.com/stati/neudobnaya-ukrzaliznytsya

""""Неадекватные графики движения пригородных поездов.
Иногда складывается впечатление, что отдельные пригородные поезда специально пускают по такому графику, чтобы они ездили пустыми. И потом их отменить.
Год назад громко запускали «челноки»
(отремонтированные ускоренные электрички для жителей пригородов..
"Київпастранс" з 1 липня повністю відновлює рух міської електрички - Цензор.НЕТ 7990
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30.06.2020 22:33 Ответить
 
 