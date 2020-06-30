"Киевпастранс" с 1 июля полностью восстанавливает движение городской электрички

С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

"Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: в утренние часы пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница), в вечернее время пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница). В выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда городской электрички.

8 июня движение городских электропоездов было возобновлено частично - поезда курсируют в часы пик, а также по субботам и воскресеньям.