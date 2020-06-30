"Киевпастранс" с 1 июля полностью восстанавливает движение городской электрички
С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".
"Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: в утренние часы пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница), в вечернее время пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница). В выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда городской электрички.
8 июня движение городских электропоездов было возобновлено частично - поезда курсируют в часы пик, а также по субботам и воскресеньям.
Пожалуйста, подождите...
Без партійних прапорів.
Завтра ми вийдемо на вулиці, щоб цьому протистояти. Печерський районний суд спробує жалюгідно ув'язнити Петра Порошенка. І ми вийдемо його підтримати. Як і виходили на суди по Стерненку і Рифмастеру, як підтримували Марусю Звіробій і команду генерала Марченка, хлопців з «Азову» і «Кіберальянсу». Тому що це - не правосуддя. Це треш та свавілля. Це неправильно. Як і неправильно залишатись вдома.
Эти люди в Киеве когда нибудь были?
Не полностью, а наполовину - только в одном направлении!
Сейчас уже полтора час пытаемся доползти до моста с Петровки, твою педалика мать!
https://twitter.com/mr_MakRa МR https://twitter.com/mr_MakRa @mr_MakRa https://twitter.com/mr_MakRa/status/1277864251131154435 11 ч
Хаха, кондуктор зарядила в автобусі, початок не чув -
"...кого навибирали...тепер танцюйте, кавеени дивіться..."
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
А вокруг короновірус, а вокруг ни души
Только рельсы усталые стонут
Только вірус за мною вдогонку бежит
Мой товарищ бессонный🐸
на
пол- Киева .
Это Победа !
Не бывает составов на 5 вагонов.
""""Неадекватные графики движения пригородных поездов.
Иногда складывается впечатление, что отдельные пригородные поезда специально пускают по такому графику, чтобы они ездили пустыми. И потом их отменить.
Год назад громко запускали «челноки»
(отремонтированные ускоренные электрички для жителей пригородов..