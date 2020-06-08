С сегодняшнего дня в Киеве частично возобновляет работу городская электричка
С сегодняшнего дня, 8 июня, в Киеве частично возобновляется движение городских электропоездов. Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".
Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.
"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.
Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда городской электрички.
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