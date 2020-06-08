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С сегодняшнего дня в Киеве частично возобновляет работу городская электричка

С сегодняшнего дня в Киеве частично возобновляет работу городская электричка

С сегодняшнего дня, 8 июня, в Киеве частично возобновляется движение городских электропоездов. Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, - "Укрзализныця"

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда городской электрички.

Киев (25495) Киевпастранс (121) транспорт (1757) электричка (114)


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08.06.2020 07:13 Ответить
Колись я проїхався по Києву на цій електричці. Це досить незручно, бо іноді вона довго стоїть між станціями.
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08.06.2020 07:24 Ответить
и слава богу надо отменять этот карантин нахер
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08.06.2020 09:57 Ответить
живу в киеве в большом доме никто из знакомых или соседей незаболел
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08.06.2020 09:59 Ответить
"частично возобновляется движение городских электропоездов"
перший вагон їде, а другий залишився стояти?
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08.06.2020 12:01 Ответить
 
 