С сегодняшнего дня в Киеве частично возобновляет работу городская электричка

С сегодняшнего дня, 8 июня, в Киеве частично возобновляется движение городских электропоездов. Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда городской электрички.