Від сьогодні в Києві частково відновлює роботу міська електричка

Від сьогодні, 8 червня, в Києві частково відновлюється рух міських електропоїздів. Потяги курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів за напрямками "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" та у зворотному: "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина".

Потяги курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

"Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день відновлення руху електричок перевезено понад 48 тис. пасажирів, - "Укрзалізниця"

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, проте він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли відремонтувати електропоїзди міської електрички.