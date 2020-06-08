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Новини
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Від сьогодні в Києві частково відновлює роботу міська електричка

Від сьогодні в Києві частково відновлює роботу міська електричка

Від сьогодні, 8 червня, в Києві частково відновлюється рух міських електропоїздів. Потяги курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів за напрямками "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" та у зворотному: "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина".

Потяги курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

"Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день відновлення руху електричок перевезено понад 48 тис. пасажирів, - "Укрзалізниця"

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, проте він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли відремонтувати електропоїзди міської електрички.

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Київ (19436) Київпастранс (229) транспорт (1391) електричка (204)


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08.06.2020 07:13 Відповісти
Колись я проїхався по Києву на цій електричці. Це досить незручно, бо іноді вона довго стоїть між станціями.
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08.06.2020 07:24 Відповісти
и слава богу надо отменять этот карантин нахер
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08.06.2020 09:57 Відповісти
живу в киеве в большом доме никто из знакомых или соседей незаболел
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08.06.2020 09:59 Відповісти
"частично возобновляется движение городских электропоездов"
перший вагон їде, а другий залишився стояти?
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08.06.2020 12:01 Відповісти
 
 