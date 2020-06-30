УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини
1 564 8

"Київпастранс" з 1 липня повністю відновлює рух міської електрички

З 1 липня відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

"Курсування електропоїздів відбуватися за такою схемою: в ранкові години пік - в основному в напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця), у вечірній час пік - в напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця). У вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках за розкладом руху. Будуть обслуговуватися всі раніше задіяні станції і зупинки", - сказано в повідомленні.

Київпастранс з 1 липня повністю відновлює рух міської електрички 01

Також читайте: З 8 червня в Києві частково запрацює міська електричка

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, проте він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли відремонтувати електропоїзди міської електрички.

8 червня рух міських електропоїздів було відновлено частково - поїзди курсують у години пік, а також по суботах і неділях.

Автор: 

Київ (19515) Київпастранс (229) електричка (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/events/873384716471399/ Печерський районний суд, Володимирська, 15. 1 липня, 14:00

Без партійних прапорів.

Завтра ми вийдемо на вулиці, щоб цьому протистояти. Печерський районний суд спробує жалюгідно ув'язнити Петра Порошенка. І ми вийдемо його підтримати. Як і виходили на суди по Стерненку і Рифмастеру, як підтримували Марусю Звіробій і команду генерала Марченка, хлопців з «Азову» і «Кіберальянсу». Тому що це - не правосуддя. Це треш та свавілля. Це неправильно. Як і неправильно залишатись вдома.

"Киевпастранс" с 1 июля полностью восстанавливает движение городской электрички - Цензор.НЕТ 5061
показати весь коментар
30.06.2020 21:57 Відповісти
Кто пишет эти безграмотные заголовки?
Эти люди в Киеве когда нибудь были?
Не полностью, а наполовину - только в одном направлении!
Сейчас уже полтора час пытаемся доползти до моста с Петровки, твою педалика мать!
показати весь коментар
30.06.2020 21:59 Відповісти
https://twitter.com/mr_MakRa

https://twitter.com/mr_MakRa МR https://twitter.com/mr_MakRa @mr_MakRa https://twitter.com/mr_MakRa/status/1277864251131154435 11 ч

Хаха, кондуктор зарядила в автобусі, початок не чув -
"...кого навибирали...тепер танцюйте, кавеени дивіться..."
показати весь коментар
30.06.2020 22:00 Відповісти
Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
А вокруг короновірус, а вокруг ни души
Только рельсы усталые стонут
Только вірус за мною вдогонку бежит
Мой товарищ бессонный🐸
показати весь коментар
30.06.2020 22:04 Відповісти
Полностью. Восстанавливает. И это в период скачка заболеваемости? Шо-то тут не то, или кто то 3,14здит, или нахрена люди весной 3 месяца хреном груши околачивали?
показати весь коментар
30.06.2020 22:09 Відповісти
По пять вагонов

на

пол- Киева .
Это Победа !
показати весь коментар
30.06.2020 22:11 Відповісти
А ты скудова?
Не бывает составов на 5 вагонов.
показати весь коментар
30.06.2020 22:15 Відповісти
http://argumentua.com/stati/neudobnaya-ukrzaliznytsya

""""Неадекватные графики движения пригородных поездов.
Иногда складывается впечатление, что отдельные пригородные поезда специально пускают по такому графику, чтобы они ездили пустыми. И потом их отменить.
Год назад громко запускали «челноки»
(отремонтированные ускоренные электрички для жителей пригородов..
"Київпастранс" з 1 липня повністю відновлює рух міської електрички - Цензор.НЕТ 7990
показати весь коментар
30.06.2020 22:33 Відповісти
 
 