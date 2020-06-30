"Київпастранс" з 1 липня повністю відновлює рух міської електрички

З 1 липня відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

"Курсування електропоїздів відбуватися за такою схемою: в ранкові години пік - в основному в напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця), у вечірній час пік - в напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця). У вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках за розкладом руху. Будуть обслуговуватися всі раніше задіяні станції і зупинки", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, проте він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли відремонтувати електропоїзди міської електрички.

8 червня рух міських електропоїздів було відновлено частково - поїзди курсують у години пік, а також по суботах і неділях.