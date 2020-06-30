"Київпастранс" з 1 липня повністю відновлює рух міської електрички
З 1 липня відновлюється кільцевий рух міської електрички.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".
"Курсування електропоїздів відбуватися за такою схемою: в ранкові години пік - в основному в напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця), у вечірній час пік - в напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця). У вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках за розкладом руху. Будуть обслуговуватися всі раніше задіяні станції і зупинки", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, проте він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли відремонтувати електропоїзди міської електрички.
8 червня рух міських електропоїздів було відновлено частково - поїзди курсують у години пік, а також по суботах і неділях.
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Без партійних прапорів.
Завтра ми вийдемо на вулиці, щоб цьому протистояти. Печерський районний суд спробує жалюгідно ув'язнити Петра Порошенка. І ми вийдемо його підтримати. Як і виходили на суди по Стерненку і Рифмастеру, як підтримували Марусю Звіробій і команду генерала Марченка, хлопців з «Азову» і «Кіберальянсу». Тому що це - не правосуддя. Це треш та свавілля. Це неправильно. Як і неправильно залишатись вдома.
Эти люди в Киеве когда нибудь были?
Не полностью, а наполовину - только в одном направлении!
Сейчас уже полтора час пытаемся доползти до моста с Петровки, твою педалика мать!
https://twitter.com/mr_MakRa МR https://twitter.com/mr_MakRa @mr_MakRa https://twitter.com/mr_MakRa/status/1277864251131154435 11 ч
Хаха, кондуктор зарядила в автобусі, початок не чув -
"...кого навибирали...тепер танцюйте, кавеени дивіться..."
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
А вокруг короновірус, а вокруг ни души
Только рельсы усталые стонут
Только вірус за мною вдогонку бежит
Мой товарищ бессонный🐸
на
пол- Киева .
Это Победа !
Не бывает составов на 5 вагонов.
""""Неадекватные графики движения пригородных поездов.
Иногда складывается впечатление, что отдельные пригородные поезда специально пускают по такому графику, чтобы они ездили пустыми. И потом их отменить.
Год назад громко запускали «челноки»
(отремонтированные ускоренные электрички для жителей пригородов..