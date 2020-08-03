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Завершення інвентаризації державних сільгоспземель відкладуть на два місяці, - глава Держгеокадастру Лещенко

Завершення інвентаризації державних сільгоспземель відкладуть на два місяці, - глава Держгеокадастру Лещенко

Завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності буде перенесено на два місяці - до 21 вересня 2020 року через пандемію COVID-19 і карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

"На жаль, через COVID-19 і карантинні обмеження, які були запроваджені по всій країні, цей процес затягнувся. Всі виконавці визнали, що не змогли виконати свої зобов'язання до 20 липня, як передбачалося підписаними угодами. Через карантин і наявність великої кількості оскаржень тендерних закупівель до Антимонопольного комітету, укладення договорів відбулося лише в травні-червні, а не в березні. Через ці обставини інвентаризація стартувала на два місяці пізніше, ніж заплановано", - написав він.

За результатами наради з представниками компаній, які перемогли в тендерах на проведення державної інвентаризації земель в Україні, було ухвалено рішення погодити з Кабінетом Міністрів відтермінування завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності до 21 вересня 2020 року.

"Виконавці запевнили, що в двомісячний термін роботи будуть виконані. Інакше вони нестимуть юридичну відповідальність, зокрема - жорсткі фінансові санкції, передбачені чинними договорами", - зазначив Лещенко.

Також читайте: В Україні створять умовний земельний "Форбс", де оприлюднять всі дані про незаконне заволодіння землями, - голова Держгеокадастру Лещенко

Автор: 

Держгеокадастр (301) Лещенко Роман (126)


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Главное достижение "карантина" это беспрепятственное принятие закона о продаже земли.
Именно для этого и вводился карантин, что бы люди не протестовали.
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03.08.2020 23:20 Відповісти
Сотни тысяч гектаров неучтенной земли которой пользуются ХВермеры и не платят ни копейки никому ни государству ни родственникам умерших, могут выйти из тени. По этой причине такие как вонЯ били себя в грудь и кричали, что рынок земли це зло, і продаж землі це розпродаж неньки України.
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03.08.2020 23:41 Відповісти
Скажи честно: ты алкоголик?
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04.08.2020 05:48 Відповісти
А ты ХВєрмєрша? Скорее всего или ХВєрмєрша или жОна Онного. Лично знаю несколько таких ХВермеров которые в связке с местной властью обрабатывают земли на которые в свое время были выданы сертификаты при распаёвке но по причине смерти или асоциального образа жизни или еще по какой то другой причине владельцам сертификатов небыли выданы государственные акты на пожизненное пользование. Таких земель сотни тысяч гектаров. С них государство не получает никаких налогов и естественно не платится арендная плата. И это только я говорю о распаеванных землях с/х назначения, а с землями которые находятся в ведении сельских советов та же картина. По этому и не хотят шелкопёрые проводить аудит всех земель с/х назначения.
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04.08.2020 09:41 Відповісти
Твой акцент на произношение "ХВ" вместо "Ф" убогий до чортыкив. Ты как бы рисуешь такой образ селюка-свинолюба из кукраины, а по-факту себя дебилом выставил, ибо на рассее, в том же башкорстане в провинциях точно так же говорят, а всё потому что не было раньше буквы Ф, в селах же осталась старая форма. Но откуда тебе, куску говна, об этом знать?
Ты же сильно гАрадской?)
А по рынку земли мы уже видим ситуацию - штука баксов за гектар чернозема, когда у соседей глинозем по 10 000 $ за ту же площадь, и грядущие супер-налоги по 100 с небольшим баксов за гектар на год - самое оно что бы у частных собственников в почтенном возрасте, выбить эту самую земельку за просто так.
Таки кошегныге реХВормы.
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04.08.2020 14:04 Відповісти
Слышь, кусок дерьма-лаптя кацапсячего, я не знаю как тамА у твоих свинособак кацапсячих потому как оно мне и в одно место не вперлось. Ты, кацапура влезлО в разговор и даже не поняло, паршивое, о чем я писал. Разжовывать не буду так как кацапсятине это не понять. А на тот вопрос, что ты тут пытаешься умничать скажу. Никакой принудительной продажи в Украине не будет. ХоШ продавай, а хоШ сдавай в аренду, а хоШ сам обрабатывай. Те люди которые переоформили свои сертификаты и получили державный акт на довічне користування адекватные люди и за кусок баксов за гектар никто ее не собирается продавать. Они, что глупые? Им выгодней сдавать ее в аренду, а мелким именно фермерам, а не ХВЭрмерам (о которых я писал ранее) им выгодней арендовать эту землю. И тем и тем выгодно это будет. Так, что заткни свое сурло и не возникай.
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04.08.2020 21:23 Відповісти
> Никакой принудительной продажи в Украине не будет. ХоШ продавай, а хоШ сдавай в аренду, а хоШ сам обрабатывай.

да-да, конечно..

Найвища орендна плата в Кіровоградській (8108,4 грн/га), Полтавській (7139,2 грн/га) та Вінницькій (6324,4 грн/га) областях, а найнижча - в Закарпатській (1265,6 грн/га) та Волинській (1225,1 грн/га).

https://landlord.ua/news/iakoiu-bude-vartist-orendy-zemli-pislia-zniattia-moratoriiu/

Возьмем наибольшую цифру в 8100 за гектар в год. Для "обычных людей" пай как правило не превышает1- 4 гектара, и это значит что мы берем среднее - 2 гектара на семью, тк далеко не у всех по 15 детей и по 25 бабушек-дедушек с десятками паев.

16200 в год с двух гектар,
по "просьбах трудящихся" уже прощупывают почву на счет 6000 грн за гектар
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/6000-grn-za-pay---slugi-gotovyat-syurpriz-melkim-vladeltsev-zemli

https://censor.net/ua/news/3206431 (ой, статья была-была, да куда-то пропала)

Ну вот теперь и считай что даже при "сойдемся посредине", те 3к грн за гектар 6к с хозяина снимут - 10к остается
10к / 12 = 833 с копейками вроде
пенсии по селам в среднем днищенские - по кутку знаю 10 хат где она минимальная, т.е. 1638
2400 в мес (пенсия + паевые при условии что драть будут 3000 грн налога с гектара, вместо анонсированных 6000) - на много тебе хватит?
Только не надо вонять про натуральное хозяйство и что огород и сад под хатой тебя прокормят - потому что огород и сад, как и живность на скотном дворе, надо удобрять, улучшать посевной фонд, а в случае з курочками-качками еще и зерно покупать, это не говоря о потребностях козы, или еще "лучше" коровы.
Я спрашиваю, почему
По данным различных исследований, средняя цена за 1 га сельскохозяйственной земли в Венгрии составляет $ 4000, Эстонии - $ 5000, Румынии - $ 6000, Польше- $ 11 000.

а в Украине это дай бог шоб штука баксов была? Срыночек земли в имплементации таки кошегныг комиков из кгивого гога - натуральный грабёж пенсов из сельской местности.
"Фермеры" приложат свои грязные лапы к паям абыкнавэнных людэй так же как и всякие Нибулоны - ни за первых, ни за вторых, нам волноваться не стоит.
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07.08.2020 13:10 Відповісти
 
 