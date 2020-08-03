Завершення інвентаризації державних сільгоспземель відкладуть на два місяці, - глава Держгеокадастру Лещенко

Завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності буде перенесено на два місяці - до 21 вересня 2020 року через пандемію COVID-19 і карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

"На жаль, через COVID-19 і карантинні обмеження, які були запроваджені по всій країні, цей процес затягнувся. Всі виконавці визнали, що не змогли виконати свої зобов'язання до 20 липня, як передбачалося підписаними угодами. Через карантин і наявність великої кількості оскаржень тендерних закупівель до Антимонопольного комітету, укладення договорів відбулося лише в травні-червні, а не в березні. Через ці обставини інвентаризація стартувала на два місяці пізніше, ніж заплановано", - написав він.

За результатами наради з представниками компаній, які перемогли в тендерах на проведення державної інвентаризації земель в Україні, було ухвалено рішення погодити з Кабінетом Міністрів відтермінування завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності до 21 вересня 2020 року.

"Виконавці запевнили, що в двомісячний термін роботи будуть виконані. Інакше вони нестимуть юридичну відповідальність, зокрема - жорсткі фінансові санкції, передбачені чинними договорами", - зазначив Лещенко.

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