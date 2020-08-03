Завершення інвентаризації державних сільгоспземель відкладуть на два місяці, - глава Держгеокадастру Лещенко
Завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності буде перенесено на два місяці - до 21 вересня 2020 року через пандемію COVID-19 і карантинні обмеження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.
"На жаль, через COVID-19 і карантинні обмеження, які були запроваджені по всій країні, цей процес затягнувся. Всі виконавці визнали, що не змогли виконати свої зобов'язання до 20 липня, як передбачалося підписаними угодами. Через карантин і наявність великої кількості оскаржень тендерних закупівель до Антимонопольного комітету, укладення договорів відбулося лише в травні-червні, а не в березні. Через ці обставини інвентаризація стартувала на два місяці пізніше, ніж заплановано", - написав він.
За результатами наради з представниками компаній, які перемогли в тендерах на проведення державної інвентаризації земель в Україні, було ухвалено рішення погодити з Кабінетом Міністрів відтермінування завершення інвентаризації сільськогосподарських земель державної власності до 21 вересня 2020 року.
"Виконавці запевнили, що в двомісячний термін роботи будуть виконані. Інакше вони нестимуть юридичну відповідальність, зокрема - жорсткі фінансові санкції, передбачені чинними договорами", - зазначив Лещенко.
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Именно для этого и вводился карантин, что бы люди не протестовали.
Ты же сильно гАрадской?)
А по рынку земли мы уже видим ситуацию - штука баксов за гектар чернозема, когда у соседей глинозем по 10 000 $ за ту же площадь, и грядущие супер-налоги по 100 с небольшим баксов за гектар на год - самое оно что бы у частных собственников в почтенном возрасте, выбить эту самую земельку за просто так.
Таки кошегныге реХВормы.
да-да, конечно..
Найвища орендна плата в Кіровоградській (8108,4 грн/га), Полтавській (7139,2 грн/га) та Вінницькій (6324,4 грн/га) областях, а найнижча - в Закарпатській (1265,6 грн/га) та Волинській (1225,1 грн/га).
https://landlord.ua/news/iakoiu-bude-vartist-orendy-zemli-pislia-zniattia-moratoriiu/
Возьмем наибольшую цифру в 8100 за гектар в год. Для "обычных людей" пай как правило не превышает1- 4 гектара, и это значит что мы берем среднее - 2 гектара на семью, тк далеко не у всех по 15 детей и по 25 бабушек-дедушек с десятками паев.
16200 в год с двух гектар,
по "просьбах трудящихся" уже прощупывают почву на счет 6000 грн за гектар
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/6000-grn-za-pay---slugi-gotovyat-syurpriz-melkim-vladeltsev-zemli
https://censor.net/ua/news/3206431 (ой, статья была-была, да куда-то пропала)
Ну вот теперь и считай что даже при "сойдемся посредине", те 3к грн за гектар 6к с хозяина снимут - 10к остается
10к / 12 = 833 с копейками вроде
пенсии по селам в среднем днищенские - по кутку знаю 10 хат где она минимальная, т.е. 1638
2400 в мес (пенсия + паевые при условии что драть будут 3000 грн налога с гектара, вместо анонсированных 6000) - на много тебе хватит?
Только не надо вонять про натуральное хозяйство и что огород и сад под хатой тебя прокормят - потому что огород и сад, как и живность на скотном дворе, надо удобрять, улучшать посевной фонд, а в случае з курочками-качками еще и зерно покупать, это не говоря о потребностях козы, или еще "лучше" коровы.
Я спрашиваю, почему
По данным различных исследований, средняя цена за 1 га сельскохозяйственной земли в Венгрии составляет $ 4000, Эстонии - $ 5000, Румынии - $ 6000, Польше- $ 11 000.
а в Украине это дай бог шоб штука баксов была? Срыночек земли в имплементации таки кошегныг комиков из кгивого гога - натуральный грабёж пенсов из сельской местности.
"Фермеры" приложат свои грязные лапы к паям абыкнавэнных людэй так же как и всякие Нибулоны - ни за первых, ни за вторых, нам волноваться не стоит.