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Новини
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У сірій зоні фахівці "Води Донбасу" ремонтують водогін, - Донецька ОДА

У сірій зоні фахівці

У Донецькій області в так званій сірій зоні фахівці комунального підприємства "Вода Донбасу" 4 серпня виконують ремонтні роботи водоводу "Горлівка-Торецьк" діаметром 900 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"Станом на 09:50 4 липня внаслідок припинення подачі води по водоводу Горлівка-Торецьк відкрито надзвичайну ситуацію місцевого рівня (Код НС 10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою; код ознаки І.75 – припинення водопостачання більше 30 % розрахункового обсягу водопостачання населеного пункту через аварії на об’єктах водопостачання або пошкодження мереж водопостачання)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, "зараз для виконання ремонтних робіт отримання погодження від Спільного центру з контролю і координації припинення вогню".

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На місці перебувають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і піротехніки Держслужби України з НС.

Порив на водогоні "Горлівка-Торецьк" діаметром 900 мм стався в суботу, 1 серпня. Через аварію більша частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання.

Автор: 

ОДА (1631) Водоканал (131) Донецька область (8830) водопостачання (839)


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Ополченцам пить хочется, жара, лето... Украинские лохи платят налоги, почему бы не отремонтировать...
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04.08.2020 13:23 Відповісти
какие нах "серые зоны" на территории Украины?
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04.08.2020 13:29 Відповісти
Название предприятия путин подсказал? Какая нахрен вода Добасса?
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04.08.2020 13:31 Відповісти
 
 