У сірій зоні фахівці "Води Донбасу" ремонтують водогін, - Донецька ОДА

У Донецькій області в так званій сірій зоні фахівці комунального підприємства "Вода Донбасу" 4 серпня виконують ремонтні роботи водоводу "Горлівка-Торецьк" діаметром 900 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

"Станом на 09:50 4 липня внаслідок припинення подачі води по водоводу Горлівка-Торецьк відкрито надзвичайну ситуацію місцевого рівня (Код НС 10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою; код ознаки І.75 – припинення водопостачання більше 30 % розрахункового обсягу водопостачання населеного пункту через аварії на об’єктах водопостачання або пошкодження мереж водопостачання)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, "зараз для виконання ремонтних робіт отримання погодження від Спільного центру з контролю і координації припинення вогню".

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На місці перебувають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і піротехніки Держслужби України з НС.

Порив на водогоні "Горлівка-Торецьк" діаметром 900 мм стався в суботу, 1 серпня. Через аварію більша частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання.