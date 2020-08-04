Тіхановська розповіла про погрози з українського номера

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська розповіла, що їй та її дітям погрожували невідомі, які телефонували з українського номера.

Про це вона повідомила в інтерв'ю програмі "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Це був дзвінок з українського номера: "Мене просили передати, що якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є достовірна інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть у дитбудинок". Ну це таке, знаєте, було так низько і підло", - розповіла Тіхановська.

За її словами, після дзвінка вона мало не відмовилася від політичної боротьби.

"Я ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала. І вирішила: "Ну куди, це мої діти, і я повинна їх захищати". І я на той момент відчувала вже величезну відповідальність за людей, які повірили Сергію (чоловік Тіхановської, екс-кандидат у президенти Білорусі), в нього, потім у мене повірили. Але жодна мама не пожертвує своїми дітьми заради кого б там не було", - поділилася вона.

Подумавши, Тіхановська зрозуміла, що об'єктивних причин відбирати в неї дітей немає і вирішила продовжити участь у виборах.

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