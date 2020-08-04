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Тихановская рассказала об угрозах с украинского номера

Тихановская рассказала об угрозах с украинского номера

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ей и ее детям угрожали неизвестные, звонившие с украинского номера.

Об этом Тихановская сообщила в интервью программе "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло", - рассказала Тихановская.

По словам Тихановской, после звонка она чуть не отказалась от политической борьбы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - кандидат в президенты Беларуси Тихановская. ВИДЕО

"Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею (муж Тихановской, экс-кандидат в президенты Беларуси), в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было", - поделилась она.

Подумав, Тихановская поняла, что объективных причин отбирать у нее детей нет, и решила продолжить участие в выборах.

Также на Цензор.НЕТ: Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало

Автор: 

Беларусь (7923) выборы (24760) угрозы (853) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+68
Курица фсбшная уже придумала себе врага.
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04.08.2020 23:45 Ответить
+63
Вот уж дура, так дура.
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04.08.2020 23:45 Ответить
+37
Мдя... До сусідів зайшли групами кацапські відморозки дивитись на "шпілі", а погрози "опозиційному" лідеру йдуть з України. Візитки Яроша там не було?
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04.08.2020 23:52 Ответить
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Хто Такий Тіхановський видно з його постів з Путіним
https://informnapalm.org/ua/russkyi-krym-myr-serhiia-tykhanovsko/
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05.08.2020 08:39 Ответить
Это все что нужно знать о семье Тихановских
Тіхановська розповіла про погрози з українського номера - Цензор.НЕТ 3872
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05.08.2020 09:09 Ответить
Порошенко, реально может устроить подобную провокацию.
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05.08.2020 09:30 Ответить
иди проспись...дэнээравец ольгинский ..а потом снова "заправься" и снова проспись...
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05.08.2020 10:51 Ответить
Ну вот,отличный показатель как порошенковские боты оскорбляют украинцев.Мы,для порошенка ну украинци.Он раскалывает украинский народ с помощью ботоферм.За,это ты и сидеть будешь.
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05.08.2020 12:03 Ответить
Николаич ,у вас реально кукушка улетела🤫🙄😂🤣
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05.08.2020 09:41 Ответить
Мы,все помним как мародер отправил моряков в плен путину.
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05.08.2020 12:04 Ответить
Он еще и солдат на передовую посылал...
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05.08.2020 21:02 Ответить
Мародерил на Укроборонпром с путиным лобызил
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06.08.2020 06:07 Ответить
Она подконтрольная Кремлю, в штабе барышня с Газпрома если не с другой конторы, так что для Украины это Земля номер два только в Белоруси
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05.08.2020 09:48 Ответить
логичное продолжение сценария кремля.
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05.08.2020 10:07 Ответить
Почему рашка,через пропагандона медведчука шария,кричит,что Зеля порозобот,а порохоботы кричат,что он ватник?
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06.08.2020 18:39 Ответить
Посилаю тобі дурепа кацапська "візитку Яроша"!!!
Тіхановська розповіла про погрози з українського номера - Цензор.НЕТ 4962
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05.08.2020 10:18 Ответить
То з "кварталу" пожартували. Вони всіх розігрують, окрім Вована.
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05.08.2020 10:18 Ответить
Вы что не понимаете, что это работа ФСБ РФ. Они и организовали звонок из Украины, что бы запугать. Эти Кремлевские подонки все что угодно придумают и организуют, что бы на Россию не сказали что это из РФ провокация. Или спецслужбы Лукашенко поработали.
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05.08.2020 10:23 Ответить
"аппа.зитц.цианерка" мда....новые лица так сказать.Бубочкина сястра..
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05.08.2020 10:49 Ответить
сравни с номером меРтвечука и его опезешного Сброда!!!
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05.08.2020 10:56 Ответить
У лахудры путлер в груди и скарабеева в голове . Но все это проблема белорусов . Украине со стороны Беларуси , при любом исходе выборов , нужно доржать порох сухим .
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05.08.2020 11:34 Ответить
Падзванили и сказали: Мы хахлы и Вам угрожаем,передайте всем .С исконно мацковским акцентом
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05.08.2020 11:35 Ответить
Тут нещодавно дивувалилися, навіщо їхній Цепкало з Росії в Україну приперся.
Я так думаю, що не тільки Путіна покликати, а купити і з української сімки подзвонити дітям Тихановської
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05.08.2020 11:37 Ответить
Кто все эти люди, которые ТАК ненавидят сябров, что не желают им перемен в более-менее нормальное русло, а всеми фибрами за то, чтобы у нас остался совковый феодализм? С такими сябрами нам и враги не нужны
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05.08.2020 12:06 Ответить
Глупые сябры готовы проголосовать даже за московскую консерву ради смещения Лукашенка. Хотя какие там в Белоруси сябры?
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05.08.2020 21:40 Ответить
ви вирішили змінити незалежний совковий феодалізм на офіційний колоніальний стан?
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06.08.2020 04:25 Ответить
Не надо всюду искать методички. Она могла это сказать вполне искренне, как добросовестный потребитель медиа-продукции киселевых-соловьевых-скабеевых. Вряд ли она в своей жизни видела реальных живых украинцев, поэтому ее представление об украинцах вполне соответствует тому, что она видит по телевизору.
Ну, и наличие придурка, который действительно мог позвонить с украинского номера, тоже нельзя исключать. А может, и не придурка, а провокатора.
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05.08.2020 12:25 Ответить
На х-уй ету бл-яд с У
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05.08.2020 12:50 Ответить
Это "народ Бомбаса" развлекается, разве не понятно? Перемирие якобы, скучно, вот и куражатся.
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05.08.2020 12:50 Ответить
Да Все эти так называемые опозиционеры и их кандидаты в президенты Белоруси Это агенты КГБ путина!! Вы посмотрите и послушайте ихние выступления на митингах!! Все выступления хорошо отредактированы и отшлифованы!! Точь в точь как в Армении на выборах Пашиняна!! И что имеем мы сегодня в Армении?? Послушного осла путина!! Тоже самое будет и с этой курицей Тихановской!! Ни слова против путина и россии. Одни общие обтекаемые фраза и лозунги!! Всё прекрасно!! Мир и дружба на веки с россией!! Ни слова о европе, о нато, о союзном договоре и т.д.
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05.08.2020 13:03 Ответить
И эту "праклятые бендеровцы" мучают. Украинский номер-вина доказана. Идиотка.
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05.08.2020 14:13 Ответить
Личико у этой хитроумной ватницы слегка придуравачное , хотя бабенка хитрая, чисто колхозная, незатейливая хитрованка.
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05.08.2020 14:29 Ответить
1. Украинская симка продаётся на любом мини-рынке возле трассы с перечёркнутой на упаковке цене 120гр с крупной надписью 100 гр. Этого уже большинству хватит на месяц звонков по Украине и интернета если фильмы не смотреть. Если добавить половину этой суммы то можно звонить в роуминге из любой соседней страны - определится как Украина.
2. Звонили ей или не звонили - неважно. Вот говорить об этом или нет, решают политтехнологи.
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05.08.2020 17:56 Ответить
Передзвонити можна з будь якого номера. Головне хто дзвонив і кому це вигідно. Зважаючи на сморід козлорожих портянок це вигідно лише лаптєногим
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05.08.2020 18:16 Ответить
Спецы с Лахты 2 могут все....
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05.08.2020 22:10 Ответить
шо, "астанавитесь" дзвонив ??? Так він же на рашці, чому з українського?))
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05.08.2020 22:27 Ответить
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