Тихановская рассказала об угрозах с украинского номера

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ей и ее детям угрожали неизвестные, звонившие с украинского номера.

Об этом Тихановская сообщила в интервью программе "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло", - рассказала Тихановская.

По словам Тихановской, после звонка она чуть не отказалась от политической борьбы.

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"Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею (муж Тихановской, экс-кандидат в президенты Беларуси), в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было", - поделилась она.

Подумав, Тихановская поняла, что объективных причин отбирать у нее детей нет, и решила продолжить участие в выборах.

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