Тихановская рассказала об угрозах с украинского номера
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ей и ее детям угрожали неизвестные, звонившие с украинского номера.
Об этом Тихановская сообщила в интервью программе "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.
"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло", - рассказала Тихановская.
По словам Тихановской, после звонка она чуть не отказалась от политической борьбы.
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"Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею (муж Тихановской, экс-кандидат в президенты Беларуси), в него, потом в меня поверили. Но ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там ни было", - поделилась она.
Подумав, Тихановская поняла, что объективных причин отбирать у нее детей нет, и решила продолжить участие в выборах.
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Я так думаю, що не тільки Путіна покликати, а купити і з української сімки подзвонити дітям Тихановської
Ну, и наличие придурка, который действительно мог позвонить с украинского номера, тоже нельзя исключать. А может, и не придурка, а провокатора.
2. Звонили ей или не звонили - неважно. Вот говорить об этом или нет, решают политтехнологи.