Посол Ізраїлю передав двом українським родинам нагороди "Праведників народів світу"

У Бердичеві Житомирської області дві українські родини отримали почесну нагороду "Праведників народів світу". Члени їхніх сімей рятували євреїв під час Голокосту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в посольстві Ізраїлю в Україні.

Церемонія відбулася за участі керівництва Житомирської області та мера Бердичева.

Нагороди отримали дві сім'ї з Житомира і з Бердичівського району області:

- Надія Чудакова та її дочка Ніла Шемшуріна (посмертно) за порятунок Раїси Каплун (в дівоцтві - Шиндельман). 14-річну дівчинку з гетто переховували близько трьох місяців на горищі та в підвалі.

- Сім'я Стецюків - Павло і Ксенія (посмертно) за порятунок Моше Блюменфельда. Нагороду отримав їхній внук.

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"Зараз дуже важливою є особлива повага до тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував євреїв, яких переслідували, особливо в той час, коли спостерігається активізація антисемітських настроїв і подій. Приклад Праведників Світу повинен вчити нас опору антисемітизму і ксенофобії", - заявив посол Ізраїлю Джоел Ліон.

Звання "Праведника народів світу" за останні 25 років отримали 2 634 українці. Під час Голокосту загинуло близько 6 млн євреїв. Нагорода вручається іноземцям, які рятували євреїв під час Голокосту, ризикуючи своїм життям.

Ця місія була визначена законом, за яким був заснований Яд Вашем - Ізраїльський національний меморіал Катастрофи (Голокосту) і героїзму. Громадяни, визнані "Праведниками народів світу", отримують медаль і почесну грамоту, а їхні імена увічнюють в Яд Вашем на Горі Пам'яті в Єрусалимі.

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