Посол Израиля передал двум украинским семьям награды "Праведников народов мира"
в Бердичеве Житомирской области две украинские семьи получили почетную награду "Праведников народов мира". Члены их семей спасали евреев во время Холокоста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Израиля в Украине.
Церемонию состоялась при участии руководства Житомирской области и мэра Бердичева.
Награды получили две семьи из Житомира и с Бердичевского района области:
- Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.
- семья Стецюк - Павел и Ксения (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. Награду получил их внук.
"Сейчас очень важно особое уважение к тем, кто, рискуя собственной жизнью, спасал преследуемых евреев, особенно в то время, когда наблюдается активизация антисемитских настроений и событий. Пример Праведников Мира должен учить нас сопротивления антисемитизму и ксенофобии", - заявил посол Израиля Джоэл Лион.
Звание "Праведника народов мира" за последние 25 лет получили 2 634 украинцев. Во время Холокоста погибли около 6 млн евреев. Награда вручается иностранцам, которые спасали евреев во время Холокоста, рискуя своей жизнью.
Эта миссия была определена законом, по которому был основан Яд Вашем - Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма. Граждане, признанные "Праведниками народов мира", получают медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.
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чтобы старики пожили, не беспокоясь о детях и деньгах на собственные похороны.
В реальности же - "Почётная грамота" - как при СССР за перевыполнение плана.
Еврейская щедрость.
Зато Израиль не возвращает украденные в Украине деньги и не выдаёт воров.
Еврейская честность.
Скрывается в Израиле под фамилией Розенберг
(Rosenberg).
https://censor.net/photo_news/277198/obysk_u_stavitskogo_mvd_izyalo_42_kg_zolota_48_mln_nalichnymi_foto
Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО
В ходе проведенных обысков изъяты:
- 4,8 миллиона долларов наличными;
- золотые слитки общим весом 42 кг;
- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;
- большое количество изделий из драгоценных металлов;
- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;
- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;
- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;
- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net/p277198
"Праведников мира" в свободных странах - Франции , Германии , Бельгии и Дании большинство нашли уже в 50х годах и оне при жизни получили все почести и возможности того, что стали известны ...
Тиуне Сугихарэ в 1988 году тот же император , которого в 1945 чуть было не осудили за военные преступления , самолично наградил высшим орденом .
Как будто эти люди не из человечности это делали, кому-то проще переводить это в другую меру. И мне, как-то не верится, что тот же Colt спасал бы людей сам. Просто есть определённые "метки", которые говорят о людях.
Сейчас живёт в Израиле албанская бабука - мусульманка , кстати, и её очень опекают .
Кстати , вся японская семья Тиунэ Сугихарэ получила гражданство Израиля и регулярно посещает и Израиль , и Литву , и Польшу -- разумеется не за свой счёт . Дочка Тиунэ пишет статьи об отце и даёт интервью . Это был очень скромный человек и мир узнал об его миссии совершенно случайно .
Соседи узнали об этом только когда на похороны приехала огромная делегация со всего мира ...
Кстати , он был прихожанином Японской православной церкви .
2. А своих граждан не выдает 99% стран мира .
3. Украденные в Украине деньги 99% находятся в офшорных зонах , где выше маржа ... и где меньше транспарентность транзакций .
Могли бы эти люди ездить по миру - это как минимум .
Получить высокую должность в СССР можно было, только будучи женатым на еврейке.
Смотрим на жён Щербицкого, Брежнева, Кравчука и других.
Могли бы праведники ездить по миру, но не ездили - зачем лишние расходы,
если дело уже сделано ?
Вот по Елене Чаушеску реально было видно, что она могла бы быть еврейкой , бо Румыния единственная страна СЭВ , которая не разрывала отношений с Израилем . А вот Софок с разрывом дипотношений опустился до уровня банановой республики - весь свободный мир ухохатывался над этим глупым подростковым жестом ядерной державы и 1/6 части суши .
Все гебисты и гэрэушники - перебезчики всегда настаивали на том наротиве , шо юдофобия была неформальной идеалогией КПСС , КГБ и ГРУ ... Не единственная фобия , но наиболее явная
Але будь який ********* й досвітічений історик буде наполягати , що істина зовсім протилежна . Бо колись й торгіля людьми була нормою життя , а до того , рабство було прогресивним явищем й альтернативою повного геноциду загарблених племен й народів .
Вже доведенний факт , що крамальонці були канібалами ...
Що до 40-х років 20 століття - людство в цілому тоді було гіршим . В Софку панувала ідеалогія класової ненависті . Сусіди писали доноси на сусідів . Дегенерати виступали на партсборах й призивали від імені "тродового колективу" розтрілювати тих , чиї портерти роками носили на усіх демонстраціях ... В Європі коммуняцьки екстримісти змалагился з фашистами й нацистами хто більше кого повбиває на акціях ... В Японії в 1933 кривава війскова мілітарістка хунта вбиває прем"єра й встановлює мілітаристкий режим і починає інтервенцію в Кітай ... Перші військові злочини того періоду -- ковдрове бомбардирування Шанхаю -- за кілька годин вбили до 400 тисяч й це більше , ніж в Хиросимі й Нагасакі разом узяті ... Японські концтабори й майже усі можно порівняти лише з констаборами смерті ...
Майже усім інформованим відомий факт -- масові гвалтування з вбивствами в східній Прусії радянської армією Баграняна ...
Й можно припустити, що коммуняцька ідеалогія така - провокує агресію ...
Але є інша статистика . Після визволення Парижу - зафіксованно тільки офіційно до 500 згалтувань армією союзників й це при тому , що французькі жінки спиймали цю армію як свою рідну й була купа тих , хто був готовий без насильства !
Мене це не дивує ... Тоді суспільна мораль була більш жорстока й требо не забувати , що в тому з США суди лінча й расова сегрегація існувал аж до 60 років ...
Й це історичний погляд на мораль ... зараз люди стали набагато гуманішими .
Був й їнший сусід - властник бакалейної меріжі . Розумово - правельної орієнтації . Але живодер й бидло ... Коли наш кіт впав з 3-го поверху на двір й якимось чином переплутав хати й заліз до його , ця мерзота бачучи домашнього ангора зробив вигляд нібито це творова тварина й замість спитати сусідів визвав живодерів . Та йще був таким тупорилою бидлотою й ображався , що з ним мовляв ніхто не привітається , мовляв це ж всього якась тварина ...
Так хто з цих двух сусідів більший підарас ?!
Що б почати вірити в щось мені требо було вчитися на усі двійки або трийкі у школі й ніколи не відкривати наукові книги . Викинути на смітник бібліотеку батька в 2 тисячи томів ...
З одного боку наука , а з іншого - вигадки напівдикунів : еврейських пастугів коз 5 століття до нашої ери , або рибалки Петра (Пинхаса) в першому столітті нашої ери , а або сина дрібного купця Мухамада в 6-му столітті .
Кант й Гегель трактує дуже переконливо , а ось Тора , Евангелія й Коран виглядають дуже примитивними текстами . Як відкриєшь "Генесис" - а це перша книга Пятикнижжя , а там пишуть мовляв Землю Бог створив 6 тисяч тому ... можно далі не читати , або ніколи не ходити в музей палеонтології !
Подумайте, що в ******** лабораторіях вчені не можуть навіть відтворити (це не те що створити) живу клітину. Якщо свідомі спрямовані зусилля не дають результату, то як сліпий випадок може створити життя?
А навіть, як би вчені, і відтворили життя, то це тільки доведе що для створення життя потрібно розумного Творця. Бо яку роль, або кого в такому б випадку відігравали науковці?
Викопні рештки доводять, що види тварин з'являлись раптово, не існує перехідних проміжних ланок. Де жирафка з маленькою шиєю? А де риба в якої замість луски почало рости пір'я? А може бачите, що в бегемота народжуються жаби?
Бог сказав, що все буде розмножуватись за своїм родом. І ми це, що сказав Бог, спостерігаємо. А теорія Дарвіна, так і називається "теорія". Якщо ви вибираєте вірити в теорію замість в реальні очевидні факти, то як би ви самі себе назвали? Чи ви читали "Походження видів" Дарвіна? Там він сам в шоці куди його занесло. Він роздумував, над людським оком, і дійшов висновку що око, нервова система і людський мозок мали б розвинутись одночасно. Одночасно! Тому він сам не вірив в свою теорію.
Про 6 тисяч років. Так, людина створена 6000 років тому. Найдавнішим людським письменам не більше цієї цифри.
Біблія, це слово Бога, тому вона дійшла до нашого часу, тому вона є найбільш поширеною книгою у світі, перекладена на найбільшу кількість мов. А праці Дарвіна, чи інших науковців і близько не зрівняються з цією книгою.
А Ньютон, доречі, вірив у воскресіння мертвих людей.
Ті люди, що вірять в Бога, грунтують свою віру на фактах, а фанатики віри в еволюцію, виглядають "сліпими", і не здатними зрозуміти очевидні речі.
Багато різних вчених визнають існування розумного Творця, бо вони бачать в творінні задум, бачать неймовірну складність. В наш час коли можна заглянути в будову ДНК, і говорити, що вона так сама упакувалась, - це сліпе безглуздя.
А хто заклав інструкції в ДНК? У вас в телефоні є фото, відео, документи, інші дані, що б ви подумали про мене, якби я сказав, що то випадково ці дані з'явились в телефоні? А наскільки ж більше інформації закладено в одній клітині живого організму!
Або стверджував , що Айфон-10 це не продук Епла й його інтелектуального R&D , а це кілька чинців цілий рік молилися й намолили , або це завляки хаджу 5 млн. віручих до Меки ... Або це хасіди з"їздили так в Умань , а потім в Ієрусалимі у Стіни Плачу рік "наколивали" в ритуальної вибрації такий добрий "ніштяк" як останню модель ...
На рахунок DNA - це крайще спитати у біологів , але серед ********* вчених з цієї науки я жодного не зустрів , який би ставив під сумнів теорію еволюції , бо цю еволюцію мікробіологи кожного дня спостерігають у мікроскопі ... й саме на це корелюється й потім перевіряється на практиці сучстні ліки . Інакше сьогодні би ті ліки , яки були ефективними йще 30-40 років тому сьогодні мали тільки 80-60-40% й меньше своєї первинної ефективності .
Знаєте в світі є дві категорії людей одні подивляться на наукові питання - починають волати ... йой складно , так складно , супер складно - а ну його -- піду до батюшки , або до равіна чи мули (чито іншого "популізатора") -- він мені все росповість як сам бачить .
Інша категорія вважає що наука це саме для його й поглинається в її безмежний простір . Кілька років "мозгодрину" й відкриваєтся інша картина світу , інша методологія познання складного - це зворотній процес до того , як вважється в іудаїці - "повертання до відповіді" . В науці - це "повертання до питання" .
В часи Н"ютона (середина 17 століття) тільки 50 років як виникла теорія німця Іогана Кеплера (планетарна модель) ... А молекулярна модель матерії вважалась йще хибною . Що молекули складаться з атомів взагалом справа не йшла ... Тобто теоритичної (як науки) хімии не існувало йще десь 100 років після Н"ютона . Тобто не тільки Н"ютон , але й Гук , Паскаль , Бойль-Маріот ... Не й існувало й хірургії як такавої ... Анатомія була на первинному рівні . Й сказати те , що унутрішні органи свині (особливо сердце) на 90% схожі за людськи -- за це б костер в католицькому середовищу був би неминучий в ті буремні часи . Але й англіканці молги б голову відшмякнути . Ящо тоді Кромвель міг самого короля так покоротити ... До речі , тоді той же Олівер К. в Ірландії тритину католицького населення вирізав в релігійномому екстазі . А через Па-де-Каллє й Ламанш те ж саме з гугінотами робили вже катоцькі лідери ...
Розумово усе це робили добрі віряни й заради еврейського сина Марії й Йосипа з Назарету тершого століття нашої ери . Про якого колись росповіли усьому світу найвидатнійші інтелектуали того часу : рибалка Петро (Шимон) й митник-левіт Леві Матфій ... Теж , розумово - обрізані в дитинстві евреї , як до речі й брат Шимона - Андрій ... ще один з двенадцяти ерудидів й теж рибалка . Усі ж знають , що саме здревля рибалки й митники були завди найбільш інтелектуально розвинутими особами . Але в порівнянні з іудаїзмом - це вже прогрес, бо іудаїзм закладали взагалі вівчари коз й баранів , що повилазили з пустелі й печер .
Іслам заклав хоч й син купця , але який не вмів не писати , а ні читати , та й Тору з Івангєлією перекомпелював устно так приблизно , що є враження , що в його були когнетивні проблеми ...
То ж, як би то мало бути - все на заводі включилось і працює саме? А хто збудував завод, для якоїсь мети, правда? І, ще. А роль чого, чи кого виконує той китаєць? Хто включив тригер? По вашому він сам має увімкнутись коли заманеться?
Ось наці теж вульгарно підійшли до теорії еволюції "вивчивши" її по вульганим полукарікатурним "коміксами" - результат очевидний й антинауковий .
Ваше розуміння теорії еволюції не сильно відрізняється їх розуміння - отож, не вподобляйтеся їм в примітивізм.
Зрозумійте ж - ну немає в природничих науках такого поняття, як "виконується саме по собі". Людина вивчає десятки тисяч сторінок наукових праць, конструює моделі, робить експерименти і з цього починає бачити, як працює щось - та ж клітина ... Але приходить гуманітарій і весь цей труд описує в два слова "працює саме", як результат нерозуміння, як це працює чому насправді . Точніше як реакція відторгнення того , что не зрозуміти на побутовому рівні . І чому ця система стійка, а та через частки секунди виходить зі стану стійкості і трансформується. Написання гігабайти абсолютно наукового матеріалу, який перевірений часом - інакше ми б з Вами тут не переписувалися. Інакше б і зараз від чуми, холери і навіть від віспи і від грипу помирало б по 30% в містах. У селах б уже до 45 років були в глибокій старості.
Все, що зараз працює аж ніяк не результат якихось сокральним молитв, яких в середньовіччі було в десять разів більше, а число віруючих було близько до 100%. А сьогодні віруючих в рази менше. А в традиційні релігії - ще менше. Причому, чим вище рівень освіти у якоїсь групи - тим менше віруючих . Чим більше наукових знань - тим меньше віруючих .
А серед хірургів і патологоанатомів, палеонтологів, (мікро) біологів, серед фізиків і хіміків, серед програмістів взагалі наближається до нуля.
Навпаки, в ісламських країнах, де рівень знань фізики та інших природничих наук в рази нижчий за європейський, там майже 100% число віруючих .
Теперь , стосовно ефективності . Навіть в 21 столлітті , всюду , де народ більше вірить не науковцям , а релігійним діячам , там всюду джерело пандемії й рівень захворення на порядок висший , ніх серед секулярної спільноти . Що казати за ті часи , коли до науки прислуховувалися тільки обрана освітчена арістократія ... Пандемія чуми 14 столліття - в Італії в містах до 50% вперло саме тому , що ієрархи рекомендували молитися разом й натовпом . Так саме було й в Багдаді , й на Московії ...
Поки якийсь сміливець не наважився стверджувати, що рекомендації церкви суперечать багатьом спостереження і потрібно поїхати в далекі віли і по-менше контактувати з чужими людьми.
Джовані Бокаччо описав це в своєму фривольному "Декамерон" (тому і надрукували тільки через 100 років в часи ренесансу) . Адже там показано, як св"ященики як мухи вимирали і два папи зі всіма своїми молитвами , а група з п'яти любовних пар розпусної молоді вижила за містом на вилі .
"Безперечно, кожен дім хтось збудував, а той, хто збудував усе,- Бог" Послання до євреїв 3:4
Бачачи будинок серед поля, ви скажете що його хтось збудував, але квіти поруч, мали з'явитись самі. Хоча інформація закладена в клітині квітки, складність цієї клітини в в мільярди разів складніша.
Тому, проаналізуйте прості речі довкола вас, якщо для їх виконання потрібен хтось (людина), то "вульгарно" вважати, що для виконання значно складніших процесів нікого розумного не потрібно.
А також, не плутайте біблійних вчень і релігійних.
Так й дійсно, практика критерій істинні. І саме "просте" спершу спостерігали на практиці, а потім довели аналітично. Трохи більше складні речі пізнавати як допущення і вже потім перебували підтвердження на практиці. І по-усюди такі речі апріорі не могли бути очевидні ...
Наприклад - закони Кеплера тільки в 1957 й то частково . Навіть в часи марсоходу досі існують певні історики й теологи , що вимагають долетіти хоча б до "Великої ведмідиці" , що вони визнали закони якогось німчури ...
Що тут по-робити, якщо навіть така очевидність, що серце це всього-лише двокамерний насос і його вплив на сутність людини і його характер наближається до нуля багато вчених сприяли як істину тільки в середині 20 століття . Й не тільки гуманітарії , але знаю кілька геодезистів , що відстоювали зворонє .
2. Проблема наці з дарвінізмом полягало не Дарвіні, а втому, що лідери НСРП були малоосвіченими, обмеженими і нездатними до наукового мислення істотами. Як обзьяна з мікроскопом, який вона буде використовувати, щоб колоти горіхи.
Або Шариков прочитавши Маркса побачить там тільки "все відібрати і поділити". А шведські соціал-демократи за 90 років безперервної влади в цій країні на основі того ж Маркса збудували прекрасну і справедливу країну, де 60% населення майже мільйонери ...
3. На питання, що складніше будинок або квітка лише захоплений гуманітарій може відповісти однозначно на чию небудь користь і вже тим паче, мов квітка. Людина з науковим багажем або інженер запитає про критерії складності. І чи можна порівнювати стільки нетотожні сутності. Швидше навіть контроверсівні . Якщо за кількістю молекул, то будинок складніший . Мене в дитинстві батьки в ранньому дитинстві висміювали (чи то тільки мене) за куда більш адекватні порівняння , хто сильніший чьотири лева або один крокодил , хто розумніший щука чи сом ?!
Наведу інший більш адекватний приклад порівняння.
Мій батя майстер-шахіст років 40 і прям з дитинства доводив, мовляв ніколи ніякому комп'ютер не навіть будь-якого гройсмерстера, не кажучи по гройсмейстера . Мовляв , у людини інтуїція і проведення - навіть чуйка. А то залізяка тупо рахує ходи усі в підряд. Ставши в зрілому віці ще й програмістом я переконався, що батя який не знав жодної мови програмування мав рацію - штучний інтелект дійсно тупо оцінює всі варіанти (навіть дитячі) як рівноцінні. Але це в першому наближенні, а в другому і 50-м ... є хитра рекурсія і в світі комп'ютерів її максимальна глибина обмежена лише потужністю і кількістю процесорів і обсягом ресурсів пам'яті. Як тільки розробники хардвера досягли таких можливостей, так з 2012 року комп обігрує будь-якого чемпіона світу. Причому - без варіантів. Бо гросмейстер рядовий прораховує ну 15 ходів наперед, а чемпіон прораховує 20 ... вундеркінд супер - нехай навіть 30 - хоча за 130 років чемпіонатів - жодного не було такого . А комп може і 50 - це глибина рекурсії. Плюс так, людський мозок здатний відсікати відразу "дитячі ходи". Комп рахує тупо й усе ... Але швидкість - в мільйон разів швидше і "інтуїція" перекривається швидкодією. Зауважте я, на відміну від Вашого прикладу, порівняв зіставне , з чітким критерієм у конкретній "галузі" - інтелект гри в шахи. І ось вийшло, що штучне створення інтелекту людини, а точніше багатьох людей, перевершило інтелектом в інтелектуальному занятті "створення боже". Причому не якусь рослину-квітку або навіть не висшу , а людини - так би мовити "за образом і подобою" ...
Точна наука оперує законами, деякі з яких працюють на збереження стійкості систем, інші на руйнування. На стійкість в теорії еволюції працює інскстінкт самозбереження - 100% і на 99% - інкстінкт розмноження. Причому, другий вважається більш силний. Але бувають "мутаційні" (або випадкові) ситуації, коли два цих інкстінкта вступають в контроверсівную зв'язок - ну не як у випадку з самцем "чорної вдови" ... тут без мутацій. У більшості видів котроверсівне зіткнення інкстінктов (мутація) явище вкрай рідкісне і у інших (за хомо-сапієнс) приматів взагалі не зафіксоване, коли самка пубіртатного періоду ріже вени через афігітельного репера з телевізора.
Так ось , скажу так - зрозуміло в науках і зараз існують дрібні і рідкісні нестиковки. Але вони периферійні і їх не більше однієї тисячної відсотка з тисячи абсолютно логічних ланцюжоків .
А ось з іншого боку - вже проводили такі експерименти : брали програми, перевіряючі формальну логіку в текстах. Так ось - через ці програми пропустили тексти першоджерел всіх аврамічних релігій і знайшли там тисячі логічних нестиковок. Точніше оцінили їх, як "салат" їх коротких абзаців (логічних в першому приближінні) , мало пов'язаних один з одним. Простіше кажучи, там більше незв'язаності і сумбурності, ніж логіки і здорового глузду.
За ********* критеріями зрілості і здравости суджень 99% авторів цих текстів оцінюються не старші за ******** підлітків 15 років - хоч може й відмінників . Те, що у цих текстів навіть не десятки, а більше сотні різних авторів і різних часів в цьому викликає сумнівів .
Й саме теорія еволюції це дуже чітко пояснює . Унутревидової еволюції - розумово . Особливо зараз , коли ту ж бурну епоху індустріалізації , змінила епоха інергітичної революції . А зараз вже епоха інформаційного якістного стрибка . Мій старий дід - який був ведучим інженером на машинобудівному заводі не міг розібратися в кнопках радио-телефону . А мій син й його друзі -- зовсім не усі відмінники вже в 10 років навчилися основам файлової системи коп"ютера -- знання які вимагают не тільки багато інфи запом"ятати , але й мати певне абстрактне мислення . Тут еволюція всього 3-х поколінь . А між нами й вигадниками Тори 40 поколінь , з Євангелією - 35 . З Кораном 25 ...
Десь у Китаї на фабриках "Інтель" один інженер (ну, як тот фабрикант) включає тригер і далі вже працює роботизованнийконвеєр, який збирає (без будь якого людського втручання в процес) міні-процеси, складність і композицію, що складається з цих елементів, що в тисячах розглядають складність механічної м'ясорубки .
Тот, хто реально слухає Корузо, а не "Рабінович насвістів", тобто хто реально вникав в ******** трактування теорії Дарвіну, а не через вульгарний й примітивний переказ пересічного пастора , батюшки або равіна, той розуміє, що аналогію з роботом і "Інтелем" куди більш когерентна з ********* теорією еволюції, чим аналогія з м'ясорубкою.
До речі, абсолютно впевнен, що той фабрикант не знався глибоко а ні з математичної, а ні з фізичною ,а ні з хімічною (а ні в взагалом з природонауковою) методологією, інакше був знашов приклад, набагато більш складний для підстав сумніву й контаргументації, у вічному філософському диспуті про первінність чито ідеї , чито матерії .
До речі , я не стверджував, що сам є матеріаліст й тим більш - атеіст , а ліше те, що абсолютно всі відомі релігії і їх "постулаті" і першеджерела не дотягують за рівнем істелекта до навчальної фізики з 8 класу й саме тому мають найбиші рейтинги продажів й така популярність можно порівняти один к одному з популярністю дешевої попси або шансону й непопулярність класики й джазу . Але це "лише" питання виховання й естетичного смаку , не питання витрачати часу на природні науки й парити мизк кілька годин кожен день ... Астрологія теж більш популярна за астрофізику , а херомантія від ромів й не тільки за дактилоскопію .
Про ідею Канта, Гегеля, Маха або Спенсера я так нікогда б так не виразився, хоча вони з точки зору вульгарного матеріалізму (комуняцтва) розглядаються як саме ідеалісти , а не матеріалісти й ти більш - атеїсти .
Совсем не больше процентного состава жителей больших городов . В Киеве , например , до 1949 года было до 30% . А в Одессе почти 50% .
Кстати, в академии наук (пока после "дела врачей" не ввели процентный ценз) было гораздо больший процент . И в амейском командовании - тоже . Смушкевич был командармом 1-го ранга и первый дважды герой лётчик . В Испании Хеменгуэй писал он нём в восхищённых тонах , а Геринг обещал миллион марок пилоту , шо его собьёт . Так может значёк ветерана ВВС куда более уместен ?!
А помним мы, кроме всего прочего и это
"Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на кропотливых изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики. Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров - 25 евреев."
И вполне понятна обида обычных украинцев, что Украина признает Холокост как геноцид еврейского народа, а Израиль Голодомор геноцидом не признает. И такая обида, вполне понятно, подпитывает бытовой антисемитизм.
Автор написавший всего одну монографию , не ссылающийся на прямые источники , делающий приблизительную выборку по невменяемым критериям вызывает весьма снисходительное отношение ... Одно упоминание на один приказ с точки зрения теории вероятностей и попытка построить на "точечном распределении случайных событий" является показателем абсолютной математической безграмотности ... Указывает на субьективность и предвзятость оценки .
Видал и другие опусы по данной теме - при ближайшем расмотрении сразу выползают ушки подтасовки фактов ... Когда в "каратели" записывалась целая шпинская сеть "Красной капеллы" - где вообще 100% были евреи , хотя это внешняя разведка ... А ещё начальники складов , буфетчики и отдел снабжения в НКВД , а так же парт-хозактив .
Насчёт различных признаний ... Кстати , США до победы над нацизмом и до открытия архивов нацистов тоже отказывались верить в Холокост и считали всё "преувеличением" ...
Мусульманские страны до сих пор не признают . И геноцид армян не признают .
Вообще с признанием геноцидов у многих стран проблема . Вон у курдов и свой язык есть , и культура , и история , и их аж 60 млн , но никто в мире не хочет признавать их право на самоопределение -- геополитика для ведущих стран важнее справедливости . Их истребляют и шииты , и турки , и асадовцы и Хусейн травил газами ...
С Голодомором проблема даже у США . Когда признает США и Израиль признает ... Но этим нужно заниматься как в Украине , так и в Европе , и Америке . Когда где-то 25-30% самих украинцев не хотят признавать , а когда отвечают им по украински тупо требуют , шобы им "па-русски" . Целых три анала в Украине говорят о Голодоморе с такой иронией ... шо это типа Сралин не специально затеял , шо был неурожай , и шо было гораздо меньше !
А насчёт диссертации - прямо в точку . Только сильно озабоченный на эту тему станет тратить часть жизни на подобный маразм . Сразу возникает вопрос , что будет под желаемый результат подгонять данные .
И это видно даже по Вашим отрывка . Даётся какой-то приказ по какой-то части НКВД и только по капитанам и при этом не приводится общее число населения той области или края . Пишестся про руководящий состав УССР в общем и без фамилий . А я ссылаюсь на статью НКВД (всего СССР) в википедие и там фамилии всех руководилей , года , а так же примерно 20 замов и у замов всех гиперссылка на их биографии , где и национальность фигурирует .
И моё допущение , что руководство выбиралось на 99% из крупных городов , где процент евреев был выше в десятки раз , абсолюно корректно и научно .
А вот приводить общее число по СССР ( даже не приводить по УССР), но при этом ссылаться точно только на один приказ по капитанам -- очевидное антинаучное жульничество !
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/41765/04-ShapovalNEW.pdf?sequence=3
А то, что есть люди, что тратят на это время, так в Израиле немало людей изучает Холокост. Почему мы не должны изучать Голодомор и преступления советского периода?
Но в первом туре не помогла ни связь с олигархом Беней (у которого даже интонация речи как с карикатур черносотинцев) , ни сама семитская внешность Вовы .
А ведь была и ТимошенКО , и ГриценКО , и ЛяшКО , и СмешКО , и Кошулинский - и все проукраинские , это как альтернатива Пети ... Но тупо 32% выбрали местечкового кловуна-хохмача пипиской . А ватный лохотрат , с другой стороны , тоже не испугал ни Рабинович , ни название партии "Лехайм" .
Почти всех странах , где живут евреи он выше .
Самое смешное, что когда одна соседка моей тёщи начала нахваливать Вовика , а я ей заметил , мол сейчас в Украине желательно выбирать этнического украинца , но если уж так хочется еврея , то лучше какого-нибудь ученого-физика и или доктора наук по экономике , а не комика , то она на меня чуть ли не с кулаками набросилась !