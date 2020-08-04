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Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла, - сейсмологи

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла, - сейсмологи

Иорданская сейсмологическая обсерватория заключила, что взрыв в порту Бейрута был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Иорданская сейсмологическая обсерватория при министерстве энергетики и минеральных ресурсов королевства зарегистрировала взрыв в бейрутском порту, который по сейсмической мощности эквивалентен силе 4,5 по шкале Рихтера", - сказано в заявлении обсерватории.

По словам руководителя обсерватории Махмуда аль-Кариюти, "станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, ... в результате чего произошел огромный выброс энергии".

Читайте на Цензор.НЕТ: Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Также на Цензор.НЕТ: При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб". Жена и дочь премьер-министра страны ранены

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.

Автор: 

взрыв (4532) Ливан (122)


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Топ коментарі
+10
блд... Ну почему это все произошло не в мАцкве, ******* ?!?
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05.08.2020 00:00 Відповісти
+3
Пиротехника - самое тупое объяснение . Это сколько петард должны были сдетонировать мгновенно , одновременно для такой силы взрыва .
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04.08.2020 23:58 Відповісти
+3
В тему : - Скажите, а у вас уже есть в продаже календари на следующий год !?
- Какой-какой еще накуй следующий год !!!??? ...
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05.08.2020 00:10 Відповісти
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Или 3 миллиардам средних пердежей в вакууме. От нехер делать людям.
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04.08.2020 23:52 Відповісти
Ядрьона бімба.
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04.08.2020 23:54 Відповісти
Пиротехника - самое тупое объяснение . Это сколько петард должны были сдетонировать мгновенно , одновременно для такой силы взрыва .
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04.08.2020 23:58 Відповісти
В пиротехнике порох почти во всей.
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05.08.2020 00:02 Відповісти
Но он разделен перегородками из картона. Он не может так быстро детонировать.
И вообще порох не детонирует. Он только горит.
С пиротехникой может быть только одно объяснение. Она горела в герметичном трюме и от создавшегося давления разорвало корабль. Но...
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05.08.2020 00:06 Відповісти
Всё верно . Порох дымный , картон толстый . Может быть только серия небольших , длительных взрывов и фейерверки .
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05.08.2020 00:11 Відповісти
Та вибух не такий потужний,як декому здається.В нас коли вибухали склади все сильніше було.Навіть хтось у твітері написав,що поштовхи на Кіпрі відчули.Від такого вибуху це не можливо.Є відео зйомки з моря,то навіть камера в знімаючого не затраслась.

Ось це відео:https://twitter.com/Chhotu_Vasava/status/1290688473951862784
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04.08.2020 23:59 Відповісти
Загальна енергія може й не така велика. Але тут вражає моментальне вивільнення великої енергії. Таке, що навіть схоже на малий ядерний заряд.
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05.08.2020 00:09 Відповісти
https://censor.net/user/51133 Тут наче вибухова речовина була.Саме так,по потужності десь буде,як маленька ядерна бомба.
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05.08.2020 00:14 Відповісти
блд... Ну почему это все произошло не в мАцкве, ******* ?!?
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05.08.2020 00:00 Відповісти
Гумконвой от кацапов. Турки постарались наверняка. На хрена во время войны петарды кому то нужны, когда жрать нечего.
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05.08.2020 00:01 Відповісти
Брехня, при 4,5 балах нема таких руйнувань.
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05.08.2020 00:01 Відповісти
Руйнування спричинені вибуховою хвилею.
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05.08.2020 00:03 Відповісти
Ну да, тоді як порівняти, землетрус все таки по іншому руйнує.
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05.08.2020 00:06 Відповісти
Навіщо порівнювати з землетрусом?
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05.08.2020 00:10 Відповісти
Ну тут же порівнюють.
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05.08.2020 00:11 Відповісти
Ні. Тут скоріше так оцінюють потужність вибуху. Але не його вплив на руйнування через землетрус.
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05.08.2020 00:13 Відповісти
А в кілотонах?
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05.08.2020 00:02 Відповісти
нічого, потрібно привикати, кінець світу не за горами....
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05.08.2020 00:04 Відповісти
В тему : - Скажите, а у вас уже есть в продаже календари на следующий год !?
- Какой-какой еще накуй следующий год !!!??? ...
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05.08.2020 00:10 Відповісти
та так, якщо не віруси доб'ють, так парниковий ефект дістане, або ракетами людство саме себе знищить.....до цього все йде....
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05.08.2020 00:21 Відповісти
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла, - сейсмологи - Цензор.НЕТ 8574
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05.08.2020 00:10 Відповісти
Моссад не спить.
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05.08.2020 00:12 Відповісти
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05.08.2020 01:13 Відповісти
Аль-Джазира" со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах пишет, что взорвался склад хранения взрывоопасных материалов (highly-explosive materials). Фейерверки так не взрываются. Видимо, речь о складе "Хизбаллы". Результаты напоминают землетрясение.
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05.08.2020 00:22 Відповісти
А по громкости стотыщь дебецил!
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05.08.2020 02:19 Відповісти
 
 