Якщо роль Нормандського формату буде зменшена, то Мінські домовленості втрачають сенс, - Кравчук

Глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що лист заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, в якому він поставив під сумнів доцільність комунікації радників лідерів країн нормандської четвірки, видається спробою зменшити значення Нормандського формату, але без нього втрачають сенс Мінські угоди.

"Коли я прочитав лист пана Козака, якого він надіслав радникам глав держав Німеччини, Франції та України, то я відчув там якісь ускладнення ситуації. Ну, принаймні, він точно пропонує вивести з Нормандського формату одну з ланок - радників глав держав. Він (Козак) каже, що не хоче брати участі у цьому "цирку" або "комедії", приблизно так він сказав. Я відчув, що йдться про те, щоб якось зменшити вагу Нормандського формату", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку Кравчука, якщо роль Нормандського формату буде зменшена, то Мінські домовленості втрачають сенс.

"Тому що Мінські домовленості діють не самі по собі. Мінська Тристороння група створена для того, щоб аналізувати, виконувати, імплементувати в життя домовленості, які досягаються там, на високому рівні", - наголосив він.

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