Якщо роль Нормандського формату буде зменшена, то Мінські домовленості втрачають сенс, - Кравчук
Глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що лист заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, в якому він поставив під сумнів доцільність комунікації радників лідерів країн нормандської четвірки, видається спробою зменшити значення Нормандського формату, але без нього втрачають сенс Мінські угоди.
"Коли я прочитав лист пана Козака, якого він надіслав радникам глав держав Німеччини, Франції та України, то я відчув там якісь ускладнення ситуації. Ну, принаймні, він точно пропонує вивести з Нормандського формату одну з ланок - радників глав держав. Він (Козак) каже, що не хоче брати участі у цьому "цирку" або "комедії", приблизно так він сказав. Я відчув, що йдться про те, щоб якось зменшити вагу Нормандського формату", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На думку Кравчука, якщо роль Нормандського формату буде зменшена, то Мінські домовленості втрачають сенс.
"Тому що Мінські домовленості діють не самі по собі. Мінська Тристороння група створена для того, щоб аналізувати, виконувати, імплементувати в життя домовленості, які досягаються там, на високому рівні", - наголосив він.
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Нажились только барыги кагала за 29 лет.
Продано и разворовано секретарем цк кпу с 25 летним стажем все ЧМП (Черноморское Морское Пароходство) - 330 морских кораблей , включая новые круизные лайнеры , весь торговый флот и рыболовную флотилию , которая снабжала не дорогой рыбной продукцией всю Украину .Сел за все только директор ЧМП Кудюкин .
Организация СП (совместных предприятий) по утилизации всех ликвидных предприятий ВПК в Украине. В результате Украина осталась без новейших вооружений в армии при начале войны с РФ.
Обнуление всех вкладов Украинцев Сбербанке.
Сдача всех активов Украины во внешторгбанке РФ.
Отказ от золотого запаса и Внешних Активов за границей Украины в пользу РФ.
Введение в оборот страны ничего не стоящих купонов с инфляцией 3 000 %.
Сдача еще на совещании в Москве в 1992 году стратегического и тактического оружия.
Кучма только закончил начатую сдачу ЯО.( В обмен на Гарантию территориальной целостности Украины. И где эти гарантии ?
За каждую взорванную шахту лампасники получали $ 1.2 млн долларов USA.
Сдача в аренду на 20лет РФ Севастопольской морской базы, что послужило через 25 лет аннексии Крыма ...
И еще много чего ...
Даже очевидный факт для них- ничто
легионпетики.
Офіційної позиції за минулі роки і до цього часу, як не було, так і немає.
Чи дипломатичність понад усе?
лучше бы сидел на даче, зарю коммунизма выглядывал
- Що воно зробило гарного ? - отримую мовчазну злість.
Коли питаю, що їм поганого зробив Порошенко, що він вкрав? - чую нервовий скрегіт кликами. Ось вам картинка, лохи дорогенькі, роздруковуйте і насолоджуйтесь кінцем епохи бідності та брехні.
Чого ж ти повну інформацію не навів- що ВВП України за часів Порошенко навіть не вийшов на довоєнні показники?