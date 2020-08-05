За добу COVID-19 виявили у 82 дітей і 53 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу на COVID-19 захворіли 82 дитини і 53 медичні працівники.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. Упродовж минулої доби захворіла 1271 особа. З них 82 дитини, а також 53 медичні працівники. Черговий антирекорд зафіксовано і за кількістю госпіталізованих - 293 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 24 летальні випадки", - сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужали 914 пацієнтів.

Читайте також: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 704,4 тис. осіб, кількість інфікованих - 18,7 млн. ІНФОГРАФІКА

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 75 тис. 490 осіб. З них 5318 дітей, а також 8918 медичних працівників", - додав Степанов.

За його словами, в цілому одужали 41 527 осіб, а летальних випадків - 1788.

"За минулу добу загалом було здійснено 35 тис. 902 тестування. З них 17 тис. 519 досліджень методом ПЛР, а також 18 тис. 383 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.