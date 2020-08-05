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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 82 дітей і 53 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 82 дітей і 53 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу на COVID-19 захворіли 82 дитини і 53 медичні працівники.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. Упродовж минулої доби захворіла 1271 особа. З них 82 дитини, а також 53 медичні працівники. Черговий антирекорд зафіксовано і за кількістю госпіталізованих - 293 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 24 летальні випадки", - сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужали 914 пацієнтів.

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"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 75 тис. 490 осіб. З них 5318 дітей, а також 8918 медичних працівників", - додав Степанов.

За його словами, в цілому одужали 41 527 осіб, а летальних випадків - 1788.

"За минулу добу загалом було здійснено 35 тис. 902 тестування. З них 17 тис. 519 досліджень методом ПЛР, а також 18 тис. 383 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.

Автор: 

діти (5157) карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Больницы пустые,а у медработников пандемия , 2154 человека за сутки и маски не спасают,в чём причина?.
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05.08.2020 09:54 Відповісти
Сравни размер вируса и размер сетки в маске.
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05.08.2020 10:01 Відповісти
Нужно признать, что у Степанова есть достижения на короновирусном фронте. Только с приставкой "анти".
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05.08.2020 09:56 Відповісти
я вот постарался его брифинг посм. ...... б*же, он либо инвалид, либо даун либо кацап - єєєє, мммм, бееее - блеет на камеру какой-то лісый м.дак
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05.08.2020 11:21 Відповісти
 
 