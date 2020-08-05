За добу COVID-19 виявили у 82 дітей і 53 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу на COVID-19 захворіли 82 дитини і 53 медичні працівники.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у нас черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. Упродовж минулої доби захворіла 1271 особа. З них 82 дитини, а також 53 медичні працівники. Черговий антирекорд зафіксовано і за кількістю госпіталізованих - 293 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 24 летальні випадки", - сказав Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужали 914 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 75 тис. 490 осіб. З них 5318 дітей, а також 8918 медичних працівників", - додав Степанов.
За його словами, в цілому одужали 41 527 осіб, а летальних випадків - 1788.
"За минулу добу загалом було здійснено 35 тис. 902 тестування. З них 17 тис. 519 досліджень методом ПЛР, а також 18 тис. 383 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.
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