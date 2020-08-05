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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 82 детей и 53 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 82 детей и 53 медработников, - Степанов

За минувшие сутки COVID-19 заболели 82 ребенка и 53 медицинских работника.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки заболел 1 271 человек. Из них 82 ребенка, а также 53 медицинских работника. Очередной антирекорд зафиксирован и по количеству госпитализированных - 293 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 24 летальных случая", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 914 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 75 тыс. 490 человек. Из них 5318  детей, а также 8918 медицинских работников", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире превысило 704,4 тыс. человек, количество инфицированных - 18,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По его словам, в целом вздоровели 41 527 человек, а летальных случаев - 1788.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 35 тыс. 902 тестирования. Из них 17 тыс. 519 исследований методом ПЦР, а также 18 тыс. 383 исследования методом ИФА", - отметил Степанов.

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Больницы пустые,а у медработников пандемия , 2154 человека за сутки и маски не спасают,в чём причина?.
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05.08.2020 09:54 Ответить
Сравни размер вируса и размер сетки в маске.
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05.08.2020 10:01 Ответить
Нужно признать, что у Степанова есть достижения на короновирусном фронте. Только с приставкой "анти".
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05.08.2020 09:56 Ответить
я вот постарался его брифинг посм. ...... б*же, он либо инвалид, либо даун либо кацап - єєєє, мммм, бееее - блеет на камеру какой-то лісый м.дак
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05.08.2020 11:21 Ответить
 
 