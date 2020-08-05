За сутки COVID-19 выявили у 82 детей и 53 медработников, - Степанов

За минувшие сутки COVID-19 заболели 82 ребенка и 53 медицинских работника.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки заболел 1 271 человек. Из них 82 ребенка, а также 53 медицинских работника. Очередной антирекорд зафиксирован и по количеству госпитализированных - 293 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 24 летальных случая", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 914 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 75 тыс. 490 человек. Из них 5318 детей, а также 8918 медицинских работников", - добавил Степанов.

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По его словам, в целом вздоровели 41 527 человек, а летальных случаев - 1788.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 35 тыс. 902 тестирования. Из них 17 тыс. 519 исследований методом ПЦР, а также 18 тыс. 383 исследования методом ИФА", - отметил Степанов.