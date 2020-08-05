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Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання

Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання

За даними вчених, в окупованому Криму можуть пересохнути дві річки.

Про це йдеться в звіті Гідрометцентру Криму за липень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Через тривалий недобір опадів у верхів'ях більшості основних річок, на яких розташовані водосховища питного стоку, спостерігалися дуже низькі рівні води, а річки Альма і Чорна - на межі пересихання", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, сильні дощі та зливи не сприяли поліпшенню гідрологічної обстановки в басейнах більшості річок.

Також читайте: 1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина

Напередодні в Мирнівському сільському поселенні в Сімферопольському районі запровадили режим надзвичайної ситуації через пересихання підземної свердловини. А жителі села Чорноріччя під Севастополем скаржилися на дефіцит води в колодязях.

8 липня повідомлялося, що води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів.

Автор: 

Крим (14192) ріка (194) вода (1186)


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Топ коментарі
+22
Как то пофиг.

Пусть пьют мочу
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05.08.2020 14:30 Відповісти
+22
Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания. - Цензор.НЕТ 6520
Збігайте ще раз на рехверендум.
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05.08.2020 14:35 Відповісти
+22
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 1370
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05.08.2020 14:57 Відповісти
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По мосту пусть возят в баклажках и наполняют реки
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05.08.2020 14:28 Відповісти
ОСЕНЬЮ ОРКИ ПОПРУТ В ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА ВОДОЙ

нужно готовиться !

воды в Крыму реально нет !
и это не засушливые годы, которые бывали и раньше.
изменился климат, зимой нет снега и нет запаса в карсте Горного Крыма, который питает реки и весь полуостров

мой знакомый из Крыма говорит, что попересыхали даже ставки, которые я помню с детства
и это в предгорьях !!!!!!!!!!

Крым без воды - ничто !
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05.08.2020 15:27 Відповісти
я бы не стал так веселиться, как некоторые.
без воды Крым это тяжелый чемодан без ручки
Путин сделает все, чтобы решить проблему воды.
как, это мы хорошо знаем - ВОЙНОЙ
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05.08.2020 15:30 Відповісти
А зараз ми з ким воюємо?
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05.08.2020 16:45 Відповісти
Та неужели? Как же вы настохерели с этим атопутенападеть. Да только эта вошь в 14 обоссалась . ждем когда нападет. Пора этот сифилис выжигать.
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05.08.2020 20:59 Відповісти
так море же есть, че они ноют
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05.08.2020 14:29 Відповісти
Как то пофиг.

Пусть пьют мочу
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05.08.2020 14:30 Відповісти
Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания. - Цензор.НЕТ 1123
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05.08.2020 14:31 Відповісти
Навіть природа відторгує окупантів !
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05.08.2020 14:32 Відповісти
тёпленькая пошла!...
Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания. - Цензор.НЕТ 4772
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05.08.2020 14:32 Відповісти
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 7041
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05.08.2020 15:00 Відповісти
Совсем не Понятно , реки Сохнут или в Украине сохнут , что не могут Успокоится.В Крыму говорят , что у их Все в Порядке.
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05.08.2020 14:33 Відповісти
А режим нс в симферопольскому районі американці ввели, якщо все добре?
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Кагебісти совдеповського вишколу , все в тайні покритому Мраком , так і Згниють як і Живуть , а хоронять , щоб і ніхто і не Знав, а переймаються Наші, або може Наші. Один наш уже поїхав в Крим на зустріч з путіним , будуть святкувать, а наші у них води немає блін.
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05.08.2020 15:06 Відповісти
весь мир с нетерпением ждёт, когда эта кремлёвская падла расстанется навсегда с тем миром, который он хочет погубить...
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05.08.2020 14:35 Відповісти
Это ничего не изменит .
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05.08.2020 15:54 Відповісти
это изменит и почти всё
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05.08.2020 17:01 Відповісти
*****!
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05.08.2020 14:35 Відповісти
Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания. - Цензор.НЕТ 6520
Збігайте ще раз на рехверендум.
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05.08.2020 14:35 Відповісти
бунтуют, подлецы
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Камни с неба были или ждут?
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05.08.2020 14:36 Відповісти
Хоть камни с неба, главное ***** у них теперь вечное😂🤣😁
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05.08.2020 14:37 Відповісти
Флору и фауну - жалко, крысчан - ни капельки!
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05.08.2020 14:38 Відповісти
Удивили.У лаптей и в Сажхаре бы песок в дефиците был(с).
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05.08.2020 14:38 Відповісти
Воду можно добывать из настойки боярышника.
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05.08.2020 14:39 Відповісти
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 6298
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05.08.2020 15:02 Відповісти
А в Крыму реки были? Хм, не знал...
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05.08.2020 14:40 Відповісти
Готов посильно выслать некоторое количество камней.
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05.08.2020 14:43 Відповісти
хотели камней? нате.
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05.08.2020 14:43 Відповісти
Эти новости с острова Крыс действительно нужны украинцам?
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05.08.2020 14:44 Відповісти
не хотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !
(дамы, пардон!)
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05.08.2020 14:44 Відповісти
Вывешивать в Крыму рососийский флаг - все равно , что вывешивать на своем балконе грязные соседские трусы !!!!
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05.08.2020 15:03 Відповісти
Крым будет солончаковой пустыней!!!
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05.08.2020 14:44 Відповісти
Так он такой пустыней и был. Всё возвращается к истокам.Крым к пустыне, крысчане-к родной говени.
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05.08.2020 15:20 Відповісти
110 дней...а там зима...снег...не помрут...
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05.08.2020 14:44 Відповісти
а вдруг опять зима бесснежная?... придется и снег ввозить ...цистернами ))))
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05.08.2020 15:08 Відповісти
...Єдиний літак гідрометеорології на Росії прибув в Крим. При виявленні грозового фронту він буде обстрілювати хмари над півостровом.
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 1988
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05.08.2020 14:50 Відповісти
Шёл 2026 год....Окрестности Армянска...
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05.08.2020 14:55 Відповісти
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 3341
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05.08.2020 14:51 Відповісти
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 1370
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05.08.2020 14:57 Відповісти
Это хоть и не камни с небес ,но всё равно неплохо ...
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05.08.2020 14:59 Відповісти
Вернуть жидкость сливаемую канализацией Севастополя.
Оборотка -- не засохнет.
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05.08.2020 15:00 Відповісти
"Пусть мочу пьют" (с). Незабвенный Москаль
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05.08.2020 15:03 Відповісти
пока есть похмелиться с утра, москаль непобедим.
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05.08.2020 15:11 Відповісти
Не только могут , а обязательно пересохнут . Климат меняется , глобальное потепление , ледники тают , климатические зоны перемещаются к северу .
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05.08.2020 15:45 Відповісти
кацапы опресняйте море
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05.08.2020 15:52 Відповісти
крымские ребята- опреснята пробовали поить в жару друг друга, но говорят, что такая вода всё равно с солёным привкусом... и не поймут, зачем укропы так много соли всыпали, после того как выкопали своє Чорне море...
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05.08.2020 16:15 Відповісти
Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання - Цензор.НЕТ 4964
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05.08.2020 16:36 Відповісти
Ну яка ж сумна новина!!!
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05.08.2020 16:40 Відповісти
..мост то построили...а какие проблемы с постройкой водогона, с краснодарского края,там воды хватает и расстояние не большое..
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05.08.2020 16:45 Відповісти
Ну і фіг з ним, лиш би здохнути в Расєї.
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05.08.2020 16:46 Відповісти
Зате ніхто не забороняє гаваріть парускі.
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05.08.2020 17:39 Відповісти
Плакать хочется! Чума! При татарах, еще до суперканала, не было ни одной засухи - каждый ручей, каждый арык журчал ледяной, горной водой от верховья гор до самого моря. Пусть чукча лед завозит, может еще один мамонт всплывет.
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05.08.2020 17:41 Відповісти
Дарма ви так радієте!
В Київській області опадів теж давно нема. Річки міліють, колодязі пересихають.
Не бачу нічого гарного.
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05.08.2020 21:50 Відповісти
 
 