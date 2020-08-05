Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання
За даними вчених, в окупованому Криму можуть пересохнути дві річки.
Про це йдеться в звіті Гідрометцентру Криму за липень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Через тривалий недобір опадів у верхів'ях більшості основних річок, на яких розташовані водосховища питного стоку, спостерігалися дуже низькі рівні води, а річки Альма і Чорна - на межі пересихання", - йдеться в повідомленні.
За даними експертів, сильні дощі та зливи не сприяли поліпшенню гідрологічної обстановки в басейнах більшості річок.
Напередодні в Мирнівському сільському поселенні в Сімферопольському районі запровадили режим надзвичайної ситуації через пересихання підземної свердловини. А жителі села Чорноріччя під Севастополем скаржилися на дефіцит води в колодязях.
8 липня повідомлялося, що води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів.
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нужно готовиться !
воды в Крыму реально нет !
и это не засушливые годы, которые бывали и раньше.
изменился климат, зимой нет снега и нет запаса в карсте Горного Крыма, который питает реки и весь полуостров
мой знакомый из Крыма говорит, что попересыхали даже ставки, которые я помню с детства
и это в предгорьях !!!!!!!!!!
Крым без воды - ничто !
без воды Крым это тяжелый чемодан без ручки
Путин сделает все, чтобы решить проблему воды.
как, это мы хорошо знаем - ВОЙНОЙ
Пусть пьют мочу
Збігайте ще раз на рехверендум.
(дамы, пардон!)
Оборотка -- не засохнет.
В Київській області опадів теж давно нема. Річки міліють, колодязі пересихають.
Не бачу нічого гарного.