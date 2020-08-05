Річки Альма та Чорна в окупованому Криму зараз на межі пересихання

За даними вчених, в окупованому Криму можуть пересохнути дві річки.

Про це йдеться в звіті Гідрометцентру Криму за липень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Через тривалий недобір опадів у верхів'ях більшості основних річок, на яких розташовані водосховища питного стоку, спостерігалися дуже низькі рівні води, а річки Альма і Чорна - на межі пересихання", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, сильні дощі та зливи не сприяли поліпшенню гідрологічної обстановки в басейнах більшості річок.

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Напередодні в Мирнівському сільському поселенні в Сімферопольському районі запровадили режим надзвичайної ситуації через пересихання підземної свердловини. А жителі села Чорноріччя під Севастополем скаржилися на дефіцит води в колодязях.

8 липня повідомлялося, що води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів.