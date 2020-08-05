Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания.

В оккупированном Крыму могут пересохнуть две реки, - ученые

Об этом говорится в отчете Гидрометцентра Крыма за июль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная – на грани пересыхания", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, сильные дожди и ливни не способствовали улучшению гидрологической обстановки в бассейнах большинства рек.

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Накануне в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пересыхания подземной скважины. А жители села Черноречье под Севастополем жаловались на дефицит воды в колодцах.

8 июля сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.

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