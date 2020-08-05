Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания.
В оккупированном Крыму могут пересохнуть две реки, - ученые
Об этом говорится в отчете Гидрометцентра Крыма за июль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная – на грани пересыхания", – говорится в сообщении.
По данным экспертов, сильные дожди и ливни не способствовали улучшению гидрологической обстановки в бассейнах большинства рек.
Читайте на Цензор.НЕТ: 1800 человек остались без воды в оккупированном крымском селе: там пересохла скважина
Накануне в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пересыхания подземной скважины. А жители села Черноречье под Севастополем жаловались на дефицит воды в колодцах.
8 июля сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.
Также на Цензор.НЕТ: МИД России назвал "антигуманным" прекращение подачи воды в оккупированный Крым
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нужно готовиться !
воды в Крыму реально нет !
и это не засушливые годы, которые бывали и раньше.
изменился климат, зимой нет снега и нет запаса в карсте Горного Крыма, который питает реки и весь полуостров
мой знакомый из Крыма говорит, что попересыхали даже ставки, которые я помню с детства
и это в предгорьях !!!!!!!!!!
Крым без воды - ничто !
без воды Крым это тяжелый чемодан без ручки
Путин сделает все, чтобы решить проблему воды.
как, это мы хорошо знаем - ВОЙНОЙ
Пусть пьют мочу
Збігайте ще раз на рехверендум.
(дамы, пардон!)
Оборотка -- не засохнет.
В Київській області опадів теж давно нема. Річки міліють, колодязі пересихають.
Не бачу нічого гарного.