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Міносвіти вибачилося перед незрячим спортсменом, якого не пустили в басейн

Міносвіти вибачилося перед незрячим спортсменом, якого не пустили в басейн

Міністерство освіти і науки України вибачилося перед незрячим спортсменом Русланом Рубелем, якого не пустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

"МОН (міністерство освіти і науки. - Ред.) і НУ - Національний університет. - Ред.) фізичного виховання і спорту України, структурним підрозділом якого є спортивний комплекс "Олімпійський стиль", просять у пана Руслана Рубеля вибачення за ситуацію, що склалася вчора, 4 серпня 2020 року. 5 серпня відбулася зустріч в.о. міністра Сергія Шкарлета і ректора НУФВСУ Євгена Імаса, під час якої з'ясовані всі обставини ситуації, а також напрацьовано протокол роботи персоналу", - заявили в міністерстві.

Спортсмену нададуть безкоштовний абонемент на пів року і супроводжуючого, зазначили в Міносвіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн: "Сказали, що сліпому в басейн не можна"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, незрячого спортсмена Руслана Рубеля відмовилися пустити в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль", мотивувавши це тим, що басейн - об'єкт підвищеної небезпеки. Перед цим спортсмен 4 роки відвідував різні басейни, і ніде у нього не виникало ніяких проблем.

Автор: 

дискримінація (43) Міносвіти (1421) інвалідність (278)


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Топ коментарі
+2
ну, ведь он прав!
Зеленский вьіграл вьіборьі только благодаря НЕИМОВЕРНОМУ ВРАНЬЮ!!!
А за врань' Зеленский вс' равно отвечать будет.
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05.08.2020 17:19 Відповісти
+1
Минобразование извинилось. Интерстно, а зеля когда-нибудь извиниться перед 73% детей за то, что их наивных поимел?!
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05.08.2020 16:16 Відповісти
+1
это не извинения...хай чвэртку зарплаты всем министерством пустят на абонементы незрячим...иначе то понты дешёвые.
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05.08.2020 16:18 Відповісти
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Минобразование извинилось. Интерстно, а зеля когда-нибудь извиниться перед 73% детей за то, что их наивных поимел?!
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05.08.2020 16:16 Відповісти
Перед тобой разве не извинились ещё? Вот гад поимел и не извинился
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05.08.2020 17:15 Відповісти
ну, ведь он прав!
Зеленский вьіграл вьіборьі только благодаря НЕИМОВЕРНОМУ ВРАНЬЮ!!!
А за врань' Зеленский вс' равно отвечать будет.
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05.08.2020 17:19 Відповісти
Коли і хто в Україні відповідав за публічну брехню ??))
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05.08.2020 18:10 Відповісти
погодьтесь, що так брехати і виливати такий БРУД на Порошенка, як справа Свинарчуків, що Порошенко вбив брата - за це Зеленський БУДЕ відповідати перед судом.
Зеленського судити будуть, це просто справа часу.
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05.08.2020 18:12 Відповісти
Щиро сподіваюсь що так воно і буде !!))
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05.08.2020 18:22 Відповісти
так і буде.
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05.08.2020 18:23 Відповісти
это не извинения...хай чвэртку зарплаты всем министерством пустят на абонементы незрячим...иначе то понты дешёвые.
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05.08.2020 16:18 Відповісти
Напрасно, дань моде не отменяет ответственности за жизнь и безопасность инвалида. Администрация бассейна приняло верное и разумное решение!
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05.08.2020 16:18 Відповісти
зеадмін на посту!
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05.08.2020 16:27 Відповісти
И конечно, ему стало сразу легче.
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05.08.2020 17:05 Відповісти
 
 