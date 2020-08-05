Міносвіти вибачилося перед незрячим спортсменом, якого не пустили в басейн

Міністерство освіти і науки України вибачилося перед незрячим спортсменом Русланом Рубелем, якого не пустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

"МОН (міністерство освіти і науки. - Ред.) і НУ - Національний університет. - Ред.) фізичного виховання і спорту України, структурним підрозділом якого є спортивний комплекс "Олімпійський стиль", просять у пана Руслана Рубеля вибачення за ситуацію, що склалася вчора, 4 серпня 2020 року. 5 серпня відбулася зустріч в.о. міністра Сергія Шкарлета і ректора НУФВСУ Євгена Імаса, під час якої з'ясовані всі обставини ситуації, а також напрацьовано протокол роботи персоналу", - заявили в міністерстві.

Спортсмену нададуть безкоштовний абонемент на пів року і супроводжуючого, зазначили в Міносвіти.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, незрячого спортсмена Руслана Рубеля відмовилися пустити в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль", мотивувавши це тим, що басейн - об'єкт підвищеної небезпеки. Перед цим спортсмен 4 роки відвідував різні басейни, і ніде у нього не виникало ніяких проблем.