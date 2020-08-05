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Новини Окуповані території
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Росія переслідує всі непідконтрольні Москві релігійні громади в окупованому Криму, - МЗС

Росія переслідує всі непідконтрольні Москві релігійні громади в окупованому Криму, - МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило виселення громади Православної Церкви України з Кафедрального собору в окупованому Сімферополі.

Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише тиждень тому російська окупаційна адміністрація вручила архієпископу ПЦУ Клименту постанову про знесення храму в Євпаторії. У минулому році у березні окупаційна адміністрація безпідставно затримувала самого архієпископа Климента, у квітні відмовилась зареєструвати місцеву релігійну організацію за його заявою, у червні ухвалила рішення розірвати угоду оренди приміщень, в яких розташовувався діючий кафедральний собор, у липні під виглядом ремонту будівлі було викрадено весь церковний обладунок єпархіального управління цього собору", - йдеться в повідомленні.

"Переслідування української православної спільноти в Криму спрямоване на стирання української ідентичності на тимчасово окупованих територіях та є частиною політики утисків всіх релігійних спільнот в Криму, непідконтрольних Москві", - зазначили МЗС України.

Також читайте: Росія повністю ліквідує українську православну громаду в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

Українські дипломати підкреслили, що наймасштабніші переслідування розгорнулись проти кримських мусульман. За даними правозахисників, 71 кримчанин мусульманського віросповідання знаходиться за гратами у рамках сфабрикованих справ.

Крім того, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права РФ поширила на український Крим дію свого законодавства, що поставило поза законом близько 8000 вірян "Свідків Ієгови". Двоє членів цієї спільноти ув’язнені окупаційною адміністрацією за релігійні переконання.

У МЗС наголосили, що російська окупаційна адміністрація в Криму зловживає законодавством у сфері боротьби з екстремізмом і застосовує адміністративне законодавство для боротьби з релігійними спільнотами.

"Вільними від перешкод у своїй релігійній діяльності лишаються лише православні церкви, підконтрольні московському патріарху", - констатували в МЗС.

Українські дипломати закликали РФ як державу-окупанта дотримуватись норм міжнародного права, зокрема і міжнародного гуманітарного права, та припинити утиски Православної Церкви України та інших релігійних спільнот у Криму.

Автор: 

Крим (14192) МЗС (4183) росія (66175) церква (701) архієпископ Климент (40) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+4
А на місці знесеного храму ПЦУ поставлять самий великий пень для поклоніння. Рано ще наросіянам прививати культуру, ой рано...
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05.08.2020 16:52 Відповісти
+4
Вполне возможно, ихняя секта гундяевская, в Украине прекрасно себя чувствует, все лавры под ними, и половина приходов, а сами могут и пню кремлевскому молиться.
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05.08.2020 17:13 Відповісти
+2
Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили МИД Украины..."

А ви як хотіли? Окупант він і в Африці окупант. А тепер скажіть, скільки храмів Московського патріархату у відповідь ви закрили?
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05.08.2020 17:07 Відповісти
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А на місці знесеного храму ПЦУ поставлять самий великий пень для поклоніння. Рано ще наросіянам прививати культуру, ой рано...
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05.08.2020 16:52 Відповісти
Вполне возможно, ихняя секта гундяевская, в Украине прекрасно себя чувствует, все лавры под ними, и половина приходов, а сами могут и пню кремлевскому молиться.
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05.08.2020 17:13 Відповісти
это конечно перегиб, не стоит так делать. Пусть украинцы приходят и молятся в свою церковь если хотят. Закрывать не нужно. Хотя может быть мы что-то и не знаем для оценки этой информации.
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05.08.2020 16:57 Відповісти
эта ж скока мачи у крысман ушло как гаварица ф песок, в никуда ...с момента рейхферендума, а могли же апреснять...
ну были бы кремлёвскими жопошниками-предателями, но не такими ж дурными...
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05.08.2020 16:59 Відповісти
Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили МИД Украины..."

А ви як хотіли? Окупант він і в Африці окупант. А тепер скажіть, скільки храмів Московського патріархату у відповідь ви закрили?
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05.08.2020 17:07 Відповісти
Де адекватна відповідь "українських" керманичів ??))
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05.08.2020 17:19 Відповісти
росіянє - то психічно ненормальна нація.
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05.08.2020 17:11 Відповісти
Спільноту психічно хворих істот важко назвати нацією !!)))
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05.08.2020 17:17 Відповісти
+100%
Скажемо так - росіянє то недонація, вони ще в наці. не сформувалися, бо вони психічно хворі.
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05.08.2020 17:21 Відповісти
Росєяне, це мутовані істоти московської селекціі,потвори без роду та племені !! Колишня назва-савєцкий народ !!!))
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05.08.2020 17:25 Відповісти
вони банальні закінчені спадкові дегенерати.
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05.08.2020 17:37 Відповісти
Московити сторіччями жили під впливом панівної ідеологіі Московіі, параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!)))
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05.08.2020 17:21 Відповісти
починайте переслідувати і знищувати мацковцьку церкву в Україні, і тоді кацапи припинять переслідувати українську церкву на расєє.
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05.08.2020 17:36 Відповісти
В Киеве татар много появилось последнее время. Мечети начали открывать. Всё из-за преследований в Крыму. Хорошо что украинцы гостеприимные. Кстати знакомый татарин из Крыма, делает полировку фар в Киеве.(https://auto-service.org.ua/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%80 клик )
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05.08.2020 17:42 Відповісти
Ну вот ще раз...Веру принёс в Киев князь Володимир,коли на Мордоре,ще жаби квакали та и продовжують квакати в лице Захаровой и подпевал....Крестился он в Крыму,бога душу мать.....Какого хера вы москали,не имеющие никакого отношения ни к князю ни к крещению,закрываете церковь которой дал начало Володимир?Ви не понимаете,що ви дол.обы?Или понимаете и гордитесь этим установив памятник нашему князю у себя в Мордоре?
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05.08.2020 20:32 Відповісти
 
 