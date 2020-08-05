Росія переслідує всі непідконтрольні Москві релігійні громади в окупованому Криму, - МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило виселення громади Православної Церкви України з Кафедрального собору в окупованому Сімферополі.

Про це йдеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише тиждень тому російська окупаційна адміністрація вручила архієпископу ПЦУ Клименту постанову про знесення храму в Євпаторії. У минулому році у березні окупаційна адміністрація безпідставно затримувала самого архієпископа Климента, у квітні відмовилась зареєструвати місцеву релігійну організацію за його заявою, у червні ухвалила рішення розірвати угоду оренди приміщень, в яких розташовувався діючий кафедральний собор, у липні під виглядом ремонту будівлі було викрадено весь церковний обладунок єпархіального управління цього собору", - йдеться в повідомленні.

"Переслідування української православної спільноти в Криму спрямоване на стирання української ідентичності на тимчасово окупованих територіях та є частиною політики утисків всіх релігійних спільнот в Криму, непідконтрольних Москві", - зазначили МЗС України.

Також читайте: Росія повністю ліквідує українську православну громаду в окупованому Криму, - Представництво Президента в АРК

Українські дипломати підкреслили, що наймасштабніші переслідування розгорнулись проти кримських мусульман. За даними правозахисників, 71 кримчанин мусульманського віросповідання знаходиться за гратами у рамках сфабрикованих справ.

Крім того, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права РФ поширила на український Крим дію свого законодавства, що поставило поза законом близько 8000 вірян "Свідків Ієгови". Двоє членів цієї спільноти ув’язнені окупаційною адміністрацією за релігійні переконання.

У МЗС наголосили, що російська окупаційна адміністрація в Криму зловживає законодавством у сфері боротьби з екстремізмом і застосовує адміністративне законодавство для боротьби з релігійними спільнотами.

"Вільними від перешкод у своїй релігійній діяльності лишаються лише православні церкви, підконтрольні московському патріарху", - констатували в МЗС.

Українські дипломати закликали РФ як державу-окупанта дотримуватись норм міжнародного права, зокрема і міжнародного гуманітарного права, та припинити утиски Православної Церкви України та інших релігійних спільнот у Криму.