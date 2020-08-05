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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия преследует все неподконтрольные Москве религиозные общины в оккупированном Крыму, - МИД

Россия преследует все неподконтрольные Москве религиозные общины в оккупированном Крыму, - МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило выселение общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора в оккупированном Симферополе.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего неделю назад российская оккупационная администрация вручила архиепископу ПЦУ Клименту постановление о сносе храма в Евпатории. В прошлом году в марте оккупационная администрация безосновательно задерживала самого архиепископа Климента, в апреле отказалась зарегистрировать местную религиозную организацию по его заявлению, в июне приняла решение расторгнуть договор аренды помещений, в которых располагался действующий кафедральный собор, в июле под видом ремонта здания были похищены все церковная утварь епархиального управления этого собора", - говорится в сообщении.

"Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили МИД Украины.

Украинские дипломаты подчеркнули, что масштабные преследования развернулись против крымских мусульман. В частности, по данным правозащитников, 71 крымчанин мусульманского вероисповедания находится за решеткой в ​​рамках сфабрикованных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК

Кроме того, вопреки нормам международного гуманитарного права РФ распространила на украинский Крым действие своего законодательства, что поставило вне закона около 8 тыс. верующих "Свидетелей Иеговы". Двое членов этого сообщества осуждены оккупационной администрацией за религиозные убеждения.

В МИД акцентировали, что российская оккупационная администрация в Крыму злоупотребляет законодательством в сфере борьбы с экстремизмом и применяет административное законодательство для борьбы с религиозными сообществами.

"Свободными от препятствий в своей религиозной деятельности остаются только православные церкви, подконтрольные московскому патриарху", - констатировали в МИД.

Также читайте: Мир не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина и цензуру истории в России, - МИД

Украинские дипломаты призвали РФ как государство-оккупанта соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права и прекратить притеснения Православной Церкви Украины и других религиозных общин в Крыму.

Автор: 

Крым (26427) МИД (7011) россия (96267) церковь (1325) архиепископ Климент (43) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+4
А на місці знесеного храму ПЦУ поставлять самий великий пень для поклоніння. Рано ще наросіянам прививати культуру, ой рано...
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05.08.2020 16:52 Ответить
+4
Вполне возможно, ихняя секта гундяевская, в Украине прекрасно себя чувствует, все лавры под ними, и половина приходов, а сами могут и пню кремлевскому молиться.
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05.08.2020 17:13 Ответить
+2
Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили МИД Украины..."

А ви як хотіли? Окупант він і в Африці окупант. А тепер скажіть, скільки храмів Московського патріархату у відповідь ви закрили?
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05.08.2020 17:07 Ответить
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А на місці знесеного храму ПЦУ поставлять самий великий пень для поклоніння. Рано ще наросіянам прививати культуру, ой рано...
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05.08.2020 16:52 Ответить
Вполне возможно, ихняя секта гундяевская, в Украине прекрасно себя чувствует, все лавры под ними, и половина приходов, а сами могут и пню кремлевскому молиться.
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05.08.2020 17:13 Ответить
это конечно перегиб, не стоит так делать. Пусть украинцы приходят и молятся в свою церковь если хотят. Закрывать не нужно. Хотя может быть мы что-то и не знаем для оценки этой информации.
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05.08.2020 16:57 Ответить
эта ж скока мачи у крысман ушло как гаварица ф песок, в никуда ...с момента рейхферендума, а могли же апреснять...
ну были бы кремлёвскими жопошниками-предателями, но не такими ж дурными...
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05.08.2020 16:59 Ответить
Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили МИД Украины..."

А ви як хотіли? Окупант він і в Африці окупант. А тепер скажіть, скільки храмів Московського патріархату у відповідь ви закрили?
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05.08.2020 17:07 Ответить
Де адекватна відповідь "українських" керманичів ??))
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05.08.2020 17:19 Ответить
росіянє - то психічно ненормальна нація.
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05.08.2020 17:11 Ответить
Спільноту психічно хворих істот важко назвати нацією !!)))
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05.08.2020 17:17 Ответить
+100%
Скажемо так - росіянє то недонація, вони ще в наці. не сформувалися, бо вони психічно хворі.
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05.08.2020 17:21 Ответить
Росєяне, це мутовані істоти московської селекціі,потвори без роду та племені !! Колишня назва-савєцкий народ !!!))
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05.08.2020 17:25 Ответить
вони банальні закінчені спадкові дегенерати.
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05.08.2020 17:37 Ответить
Московити сторіччями жили під впливом панівної ідеологіі Московіі, параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!)))
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05.08.2020 17:21 Ответить
починайте переслідувати і знищувати мацковцьку церкву в Україні, і тоді кацапи припинять переслідувати українську церкву на расєє.
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05.08.2020 17:36 Ответить
В Киеве татар много появилось последнее время. Мечети начали открывать. Всё из-за преследований в Крыму. Хорошо что украинцы гостеприимные. Кстати знакомый татарин из Крыма, делает полировку фар в Киеве.(https://auto-service.org.ua/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%80 клик )
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05.08.2020 17:42 Ответить
Ну вот ще раз...Веру принёс в Киев князь Володимир,коли на Мордоре,ще жаби квакали та и продовжують квакати в лице Захаровой и подпевал....Крестился он в Крыму,бога душу мать.....Какого хера вы москали,не имеющие никакого отношения ни к князю ни к крещению,закрываете церковь которой дал начало Володимир?Ви не понимаете,що ви дол.обы?Или понимаете и гордитесь этим установив памятник нашему князю у себя в Мордоре?
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05.08.2020 20:32 Ответить
 
 