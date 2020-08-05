Россия преследует все неподконтрольные Москве религиозные общины в оккупированном Крыму, - МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило выселение общины Православной Церкви Украины из Кафедрального собора в оккупированном Симферополе.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего неделю назад российская оккупационная администрация вручила архиепископу ПЦУ Клименту постановление о сносе храма в Евпатории. В прошлом году в марте оккупационная администрация безосновательно задерживала самого архиепископа Климента, в апреле отказалась зарегистрировать местную религиозную организацию по его заявлению, в июне приняла решение расторгнуть договор аренды помещений, в которых располагался действующий кафедральный собор, в июле под видом ремонта здания были похищены все церковная утварь епархиального управления этого собора", - говорится в сообщении.

"Преследование украинского православного сообщества в Крыму направлено на стирание украинской идентичности на временно оккупированных территориях и является частью политики притеснений всех религиозных общин в Крыму, неподконтрольных Москве", - отметили МИД Украины.

Украинские дипломаты подчеркнули, что масштабные преследования развернулись против крымских мусульман. В частности, по данным правозащитников, 71 крымчанин мусульманского вероисповедания находится за решеткой в ​​рамках сфабрикованных дел.

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Кроме того, вопреки нормам международного гуманитарного права РФ распространила на украинский Крым действие своего законодательства, что поставило вне закона около 8 тыс. верующих "Свидетелей Иеговы". Двое членов этого сообщества осуждены оккупационной администрацией за религиозные убеждения.

В МИД акцентировали, что российская оккупационная администрация в Крыму злоупотребляет законодательством в сфере борьбы с экстремизмом и применяет административное законодательство для борьбы с религиозными сообществами.

"Свободными от препятствий в своей религиозной деятельности остаются только православные церкви, подконтрольные московскому патриарху", - констатировали в МИД.

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Украинские дипломаты призвали РФ как государство-оккупанта соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права и прекратить притеснения Православной Церкви Украины и других религиозных общин в Крыму.