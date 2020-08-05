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Новини Репресії в окупованому Криму
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Мінкульт категорично засудив ліквідацію громади ПЦУ в окупованому Сімферополі

Мінкульт категорично засудив ліквідацію громади ПЦУ в окупованому Сімферополі

Міністерство культури та інформаційної політики України категорично засуджує дії Російської Федерації в анексованому нею Криму, спрямовані на ліквідацію громади Православної церкви України на півострові.

"4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Таке рішення фактично означає повну ліквідацію місцевої української православної громади, що межує з геноцидом", - сказано в заяві Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим Міністерство культури спільно з Міністерством закордонних справ, представництвом президента України в Криму і прокуратурою Криму вживатиме всіх можливих заходів для захисту українських громадян на території окупованого півострова.

Зазначають, що приміщення, в якому розташований Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги ще 16 травня 2001 року постановою Верховної ради АР Крим було передано Кримському єпархіальному управлінню УПЦ КП у безоплатне користування до 2050 року.

У червні 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив проект постанови про передачу собору в держвласність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ закликає владу України і міжнародну спільноту захистити Кримську єпархію від знищення окупантами, - заява

Раніше в середу Київська митрополія Української православної церкви (ПЦУ) звернулася до Української держави, міжнародних організацій і демократичних країн із закликом захистити кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію і релігійну громаду від знищення Росією.

Зокрема, в ПЦУ закликають Українську державу і міжнародних партнерів постійно ставити питання захисту прав української православної громади в анексованому Криму під час контактів із Російською Федерацією.

"Ми також підтримуємо впровадження, продовження і розширення санкцій проти Російської Федерації як держави-окупанта і персонально проти співучасників релігійних гонінь - чиновників окупаційної адміністрації, суддів, співробітників поліції, судових виконавців та інших", - ідеться в заяві пресслужби Київської митрополії УПЦ ( ПЦУ).

Міністерство культури (762) Сімферополь (221) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+8
Швидко Лаври в кацапів забирайте.
Ідійоти !
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05.08.2020 18:32 Відповісти
+6
наш сєпароьниш Зе на це не здатний.
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05.08.2020 18:32 Відповісти
+5
Осуждением делу не поможешь, только конкрентые ответные шаги. Иначе пациент не понимает
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05.08.2020 18:30 Відповісти
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Осуждением делу не поможешь, только конкрентые ответные шаги. Иначе пациент не понимает
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05.08.2020 18:30 Відповісти
Яка терапія, тількі радікальна хірургія !!))
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05.08.2020 18:32 Відповісти
Треба не теревенити, а адекватно відповідати !!Нищити залишки МП, розплідник сепарсько-колорадської пошесті !!))
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05.08.2020 18:31 Відповісти
наш сєпароьниш Зе на це не здатний.
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05.08.2020 18:32 Відповісти
Захворав сердешний,маніакально-депресивний психоз !!))
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05.08.2020 18:34 Відповісти
Швидко Лаври в кацапів забирайте.
Ідійоти !
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05.08.2020 18:32 Відповісти
+
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05.08.2020 18:49 Відповісти
Не виправдовуйте ЗеШмарклю , тепер вже зрозуміло , що він не дурень , а зрадник , як і всі попередники .
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05.08.2020 18:49 Відповісти
особливо кремлівся зозуля, яка так вже хутуну кукувала.
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05.08.2020 18:52 Відповісти
А козлина Усик ничего не хочет сказать по этому поводу?
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05.08.2020 18:49 Відповісти
Засудилили в якому суді , в Шмарклякому ?
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05.08.2020 18:50 Відповісти
Чесно кажучи, це саме і є "надІдеєю" християнства - страждання в ім"я віри. Саме в цьому перевіряється її істинність...
"В пещерах одержало победу слово божье. В позолоте куполов нуждаются идолы, а не истинный Бог...". (Приписують Фрациску Ассизьському, творцю ордену францісканців).
"Бог не брёвнах, а в рёбрах...". (Протопоп Аввакум).
Тепер будем дивиться, скільки у Криму "істинно віруючих"...
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05.08.2020 19:02 Відповісти
Киевская, Почаевская, Святогорская срок аренды еще не истёк?
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05.08.2020 19:05 Відповісти
я тоже проявил обеспокоенность, и наверное брошу пить. А где-то в африке нэгр идет по оазису и думает, наверное скушаю банан. Вывод - кому нужны такие новости
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05.08.2020 23:04 Відповісти
 
 