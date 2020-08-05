Мінкульт категорично засудив ліквідацію громади ПЦУ в окупованому Сімферополі

Міністерство культури та інформаційної політики України категорично засуджує дії Російської Федерації в анексованому нею Криму, спрямовані на ліквідацію громади Православної церкви України на півострові.

"4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Таке рішення фактично означає повну ліквідацію місцевої української православної громади, що межує з геноцидом", - сказано в заяві Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим Міністерство культури спільно з Міністерством закордонних справ, представництвом президента України в Криму і прокуратурою Криму вживатиме всіх можливих заходів для захисту українських громадян на території окупованого півострова.

Зазначають, що приміщення, в якому розташований Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги ще 16 травня 2001 року постановою Верховної ради АР Крим було передано Кримському єпархіальному управлінню УПЦ КП у безоплатне користування до 2050 року.

У червні 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив проект постанови про передачу собору в держвласність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ закликає владу України і міжнародну спільноту захистити Кримську єпархію від знищення окупантами, - заява

Раніше в середу Київська митрополія Української православної церкви (ПЦУ) звернулася до Української держави, міжнародних організацій і демократичних країн із закликом захистити кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію і релігійну громаду від знищення Росією.

Зокрема, в ПЦУ закликають Українську державу і міжнародних партнерів постійно ставити питання захисту прав української православної громади в анексованому Криму під час контактів із Російською Федерацією.

"Ми також підтримуємо впровадження, продовження і розширення санкцій проти Російської Федерації як держави-окупанта і персонально проти співучасників релігійних гонінь - чиновників окупаційної адміністрації, суддів, співробітників поліції, судових виконавців та інших", - ідеться в заяві пресслужби Київської митрополії УПЦ ( ПЦУ).