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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцини від COVID-19 на всіх не вистачить, - Скалецька

Вакцини від COVID-19 на всіх не вистачить, - Скалецька

Коли у світі з'явиться вакцина від коронавірусу, Україна не закуповуватиме її відразу ж на все населення.

Про це заявила в ефірі каналу "Україна 24" екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, насамперед під вакцинацію потраплять люди, які найбільше контактують з іншими.

"Насправді, її ще немає, і ми не знаємо, коли дійсно вона буде затверджена провідними агентствами у світі як визнана вакцина до застосування. Питання - наскільки вона буде ефективною. Друге питання - наскільки виробники, яких у світі не так багато, виберуть Україну як одну з перших. Можливо, ми будемо в другому етапі на поставки", - розповіла екс-голова МОЗ.

Скалецька зазначила, що в Україні вакцини на всіх не вистачить.

"Ми повинні розуміти, що її кількість буде кілька мільйонів або кілька сотень тисяч. Її не вистачить на все населення України. Тоді необхідно буде визначити групи ризику. На сьогодні вже європейські країни визначають, кого в першу чергу будуть вакцинувати... Це медичні працівники, вчителі, поліція - ті, хто найбільше контактують із людьми... До цих першочергових повинні належати люди, які мають хронічні серйозні захворювання", - зазначила Скалецька.

Також на Цензор.НЕТ: Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус

вакцина (4419) карантин (18172) Зоряна Скалецька (122) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Вакцины от COVID-19 на всех не хватит, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7500
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05.08.2020 21:02 Відповісти
+17
Главное спасти бубочку и Игорь Валерича. Ну и еще кого - Арахамию, Дубинского, д`Дермака и "суддю" Вовка...
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05.08.2020 20:57 Відповісти
+12


Це ж зараз яка істерика почнеться !
Нічо, особливо затяті дістануть, таварісч Звьоздная.
Вони ж уже дочекатися не можуть: і в скафандрах готові ходили самі та інших примусити вдягти ...
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05.08.2020 20:56 Відповісти
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Ну конечно не хватит.Сначала золотой миллион вмажется,а уж потом мы
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05.08.2020 21:30 Відповісти
Вакцина - це перепустка... кудись... в Європу, наприклад. Вакцина - це не про здоров'я. Срати вони хотіли на наше здоров'я: спробуй попасти в лікарню на планове лікування без тесту за власні гроші. Пєнси вимруть, та не от корони.
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05.08.2020 21:37 Відповісти
правда, з вересня паспорти імунізації
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05.08.2020 21:38 Відповісти
Шо, вже не балачки?
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05.08.2020 21:39 Відповісти
Плюс чип.
Їх буде два.
Перший чип, у спинний мозок, а другий, у міжушний ганглій.
Отакетомалята...
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05.08.2020 23:45 Відповісти
Чувак у нас другие проблемы.Узнай врага https://youtu.be/-0wjcgPyH7w
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05.08.2020 21:41 Відповісти
Нашо мені твої кацапські пісні? В нас свої є.
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
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05.08.2020 21:53 Відповісти
А ты не понял?Твой клип гарний,но мне он не нужен.Узнай врага https://youtu.be/-0wjcgPyH7w
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05.08.2020 21:59 Відповісти
Не хочу кацапщину слухати.
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05.08.2020 22:01 Відповісти
Я тебе кажу врага узнай.Это приказ
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05.08.2020 22:04 Відповісти
У БРАЗИЛІЇ ПОЧАЛИ ТЕСТУВАТИ НА ЛЮДЯХ КИТАЙСЬКУ ВАКЦИНУ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Бразилія розпочала тестування китайської вакцини від коронавірусу. Препарат виготовила біофармацевтична компанія Sinovac. Випробувати ймовірну вакцину на собі зголосилися 9 тисяч добровольців із п'яти штатів.
Розробку китайських науковців тестують за кордоном, бо в самому Китаї недостатньо хворих на COVID-19. Натомість Бразилія - друга у світі за кількістю заражених: понад 2 мільйони 160 тисяч інфікованих. Від недуги померла більш як 81 тисяча людей.
Якщо результати будуть успішними, то препарат почнуть випускати вже на початку наступного року. https://www.5.ua/suspilstvo/u-brazylii-pochaly-testuvaty-na-liudiakh-kytaisku-vaktsynu-vid-koronavirusu-219966.html
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05.08.2020 21:33 Відповісти
От проблема - недостатньо хворих. Вакцинували і відправили в Бразилію чи ще кудись. Так ні, на собі не хочуть.
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05.08.2020 22:51 Відповісти
Це вона почала передвиборчу агітацію: "у чергу сукіни діти". Розрахунок на совків і ковбасу по 2:20
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05.08.2020 21:35 Відповісти
- пакет гречки 1,0 кг;
- «палка» колбасьі, по 2:20
- шапочка із фольгі.
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05.08.2020 21:46 Відповісти
На "дорогу" нашу владу вистачить, а нас чем меньше, тим їм легше.
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05.08.2020 21:48 Відповісти
Бро, їм *****.
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05.08.2020 21:54 Відповісти
казав глухий почуємо, казав сліпий побачимо...
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05.08.2020 21:55 Відповісти
тепер можна бути спокійними за кловунів, їхніх личинок, баба-да, бровістів, п'яткополірувальників, урінотерапевтістів, любителів велюрів тощо... а нарід почекає! У зебілів, наприклад, межа болю 73%, так шо ковтайте соду, зебілята, і повторюйте: "Китайська ху"ня, омини мєня"))
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05.08.2020 22:01 Відповісти
дурненька, це прекрасно, що вакцини вистачить лише на кловунів
на що тобі та отрута?
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05.08.2020 22:08 Відповісти
А тобі, яке до цього діло?
Вона ж тебе не примушує робити це щеплення?
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05.08.2020 22:13 Відповісти
так само не примушуватимуть, як не примушують надягати маску в магазин тощо?
так само не примушуватимуть, як не примушують робити тест, коли лягаєш в лікарню?
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06.08.2020 16:14 Відповісти
Продам свою дозу за 1500 грн. Гроші перерахувати на карту номер 5475 2368 5478 2514. Будьте здорові.
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05.08.2020 22:02 Відповісти
Приєднуюсь. Тіки безкоштовно віддам.
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05.08.2020 22:06 Відповісти
Я безкоштовно не можу, бо тоді буде не той ефект. Плацебо має працювати, а ті хто його продають заробляти. На цьому світ тримається.... Вірніше на цих.
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05.08.2020 22:16 Відповісти
Ахахаха, хоч хтось мені очі відкрив. Віддам тобі - продавай.
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05.08.2020 22:23 Відповісти
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05.08.2020 22:48 Відповісти
Вакцини від COVID-19 на всіх не вистачить, - Скалецька - Цензор.НЕТ 3424
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05.08.2020 22:06 Відповісти
В общем, сразу вакцинировать будут нардепов и гомосеков; остальные - как-нибудь потом.
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05.08.2020 22:10 Відповісти
ця експериментальна поспіхом виготовлена отрута на основі нової РНК-технології нахрін не потрібна людям, нехай олігархи в себе колють по 100 доз одразу
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06.08.2020 16:16 Відповісти
Вміють вони заспокоїти людей.
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05.08.2020 22:13 Відповісти
Ага,добре.Собі можеш дві вколоти,одну в голову а другу в задницю,щоб точно не захворіти.
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05.08.2020 22:18 Відповісти
Вакцини вистачить. Якщо вона, звісно, з'явиться...
А от дєніх на всіх не вистачить.
Їх і хлопцям з пацанами на всіх давно не вистачає.
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05.08.2020 22:19 Відповісти
ха, от заливає, от заливає......першими вакцину отримають олігархи київського і місцевого рівні та наближені їх слуги - це і дурню зрозуміло......
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05.08.2020 22:20 Відповісти
Зєбіл, шо ти верзеш? Для паніки? Не вийде. Не завжди наш мудрий нарід можна на...пати.
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05.08.2020 22:25 Відповісти
ха, та хватить локшину вішати.....а панів своя шкура ближче до тіла.....давай вже правді в очі дивитись
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05.08.2020 22:28 Відповісти
ця експериментальна поспіхом виготовлена отрута на основі нової РНК-технології нахрін не потрібна людям, нехай олігархи в себе колють по 100 доз одразу
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06.08.2020 16:16 Відповісти
Вот что значит побывать на должности! Дама уже возомнила себя крутым спецом в медицине и фармацевтике. Рассуждает, что там Украина будет покупать, а что не будет. И что вряд ли продадут, а, может, не продадут. И будет утверждена "она будет утверждена ведущими агентствами в мире" (?!), а может, и не будет "утверждена ведущими агентствами". Кстати, а что такое "ведущие агентства" в мире? Х*й его знает что там у нее в балде. М.б. ее с мужиком познакомить?
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05.08.2020 22:20 Відповісти
Влада это наркотик когда ее получают назначением по случаю а не карьерой и лишившись ее наступает ломка вот откуда такие глубокомысленые высказывания бывших несистемных экс-властьимущих.
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06.08.2020 03:18 Відповісти
Вот и хорошо, ширяйтесь ею сами
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05.08.2020 22:44 Відповісти
от дебілка.. Наче фраза з низькобюджетного фільму-катастрофи..
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05.08.2020 22:53 Відповісти
Ох і розверещалися!!!... А тепер сядемо, і подумаємо:
1. З ким "чепко" зв"язана була Скалецька, коли була МОЗ?... З Радуцьким...
2. Хто такий Радуцький?... Спекулянт в області медицини...
3. Який самий дієвий метод спекуляції?... Наявність ажіотажу...
4. Як створить ажіотаж?... Піднять шум у загальній черзі...
5. Як піднять шум?... Пустить слушок, що всім не вистачить, роздають своїм, з "чорного ходу"...
Люди, ви що, забули "совок"?
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06.08.2020 03:21 Відповісти
А вы аукцины вакцины устраивайте.
Кто больше всех бабаок заплатит - того и доза.
По примеру Малюськи, он ВИП-камерами приторговывает.

какой Слуга Народа на чем 'сидит" - тем и торговать должен.
Это называется коррупция коммерция.
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06.08.2020 05:49 Відповісти
ну, идиотов, побегущих колоться этой дрянью, тоже будет не 100%. так, примерно 73.
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06.08.2020 07:49 Відповісти
Они еще не все тесты за собственные деньги скупили.
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06.08.2020 07:59 Відповісти
украдут
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15.08.2020 17:00 Відповісти
Чем меньше достается Зе-лохторату тем лучше!
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06.08.2020 07:52 Відповісти
і що в цьому доброго, якщо вакциновані цією отрутою будуть здихати як свині?
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06.08.2020 16:17 Відповісти
Товаріші, в село привезли три пари валянок, одна мені,друга жінці, третя дітям,....... ну чого *******,розходьтесь по хатам.....
Панове, в Україну завезли партію вакцини від коронавірусу,............., розходьтесь по хатам.
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06.08.2020 08:18 Відповісти
Лягай на обсервацію, Дура.
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06.08.2020 09:41 Відповісти
Першою будуть спасати зелену ОПУ, а вже потім інших. Дядько Білл і доктор Барик вже чешуть праву долоню.
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06.08.2020 10:54 Відповісти
ця експериментальна поспіхом виготовлена отрута на основі нової РНК-технології нахрін не потрібна людям, нехай олігархи в себе колють по 100 доз одразу
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06.08.2020 16:17 Відповісти
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