Вакцини від COVID-19 на всіх не вистачить, - Скалецька
Коли у світі з'явиться вакцина від коронавірусу, Україна не закуповуватиме її відразу ж на все населення.
Про це заявила в ефірі каналу "Україна 24" екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, насамперед під вакцинацію потраплять люди, які найбільше контактують з іншими.
"Насправді, її ще немає, і ми не знаємо, коли дійсно вона буде затверджена провідними агентствами у світі як визнана вакцина до застосування. Питання - наскільки вона буде ефективною. Друге питання - наскільки виробники, яких у світі не так багато, виберуть Україну як одну з перших. Можливо, ми будемо в другому етапі на поставки", - розповіла екс-голова МОЗ.
Скалецька зазначила, що в Україні вакцини на всіх не вистачить.
"Ми повинні розуміти, що її кількість буде кілька мільйонів або кілька сотень тисяч. Її не вистачить на все населення України. Тоді необхідно буде визначити групи ризику. На сьогодні вже європейські країни визначають, кого в першу чергу будуть вакцинувати... Це медичні працівники, вчителі, поліція - ті, хто найбільше контактують із людьми... До цих першочергових повинні належати люди, які мають хронічні серйозні захворювання", - зазначила Скалецька.
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Перший чип, у спинний мозок, а другий, у міжушний ганглій.
Отакетомалята...
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Бразилія розпочала тестування китайської вакцини від коронавірусу. Препарат виготовила біофармацевтична компанія Sinovac. Випробувати ймовірну вакцину на собі зголосилися 9 тисяч добровольців із п'яти штатів.
Розробку китайських науковців тестують за кордоном, бо в самому Китаї недостатньо хворих на COVID-19. Натомість Бразилія - друга у світі за кількістю заражених: понад 2 мільйони 160 тисяч інфікованих. Від недуги померла більш як 81 тисяча людей.
Якщо результати будуть успішними, то препарат почнуть випускати вже на початку наступного року. https://www.5.ua/suspilstvo/u-brazylii-pochaly-testuvaty-na-liudiakh-kytaisku-vaktsynu-vid-koronavirusu-219966.html
- «палка» колбасьі, по 2:20
- шапочка із фольгі.
на що тобі та отрута?
Вона ж тебе не примушує робити це щеплення?
так само не примушуватимуть, як не примушують робити тест, коли лягаєш в лікарню?
А от дєніх на всіх не вистачить.
Їх і хлопцям з пацанами на всіх давно не вистачає.
1. З ким "чепко" зв"язана була Скалецька, коли була МОЗ?... З Радуцьким...
2. Хто такий Радуцький?... Спекулянт в області медицини...
3. Який самий дієвий метод спекуляції?... Наявність ажіотажу...
4. Як створить ажіотаж?... Піднять шум у загальній черзі...
5. Як піднять шум?... Пустить слушок, що всім не вистачить, роздають своїм, з "чорного ходу"...
Люди, ви що, забули "совок"?
Кто больше всех бабаок заплатит - того и доза.
По примеру Малюськи, он ВИП-камерами приторговывает.
какой Слуга Народа на чем 'сидит" - тем и торговать должен.
Это называется к
оррупциякоммерция.
Панове, в Україну завезли партію вакцини від коронавірусу,............., розходьтесь по хатам.