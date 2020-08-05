Вакцини від COVID-19 на всіх не вистачить, - Скалецька

Коли у світі з'явиться вакцина від коронавірусу, Україна не закуповуватиме її відразу ж на все населення.

Про це заявила в ефірі каналу "Україна 24" екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, насамперед під вакцинацію потраплять люди, які найбільше контактують з іншими.

"Насправді, її ще немає, і ми не знаємо, коли дійсно вона буде затверджена провідними агентствами у світі як визнана вакцина до застосування. Питання - наскільки вона буде ефективною. Друге питання - наскільки виробники, яких у світі не так багато, виберуть Україну як одну з перших. Можливо, ми будемо в другому етапі на поставки", - розповіла екс-голова МОЗ.

Скалецька зазначила, що в Україні вакцини на всіх не вистачить.

"Ми повинні розуміти, що її кількість буде кілька мільйонів або кілька сотень тисяч. Її не вистачить на все населення України. Тоді необхідно буде визначити групи ризику. На сьогодні вже європейські країни визначають, кого в першу чергу будуть вакцинувати... Це медичні працівники, вчителі, поліція - ті, хто найбільше контактують із людьми... До цих першочергових повинні належати люди, які мають хронічні серйозні захворювання", - зазначила Скалецька.

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