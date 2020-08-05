Вакцины от COVID-19 на всех не хватит, - Скалецкая
Когда в мире появится вакцина от коронавируса, Украине не будет закупать ее сразу же на все население.
Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, в первую очередь под вакцинацию попадут люди, которые больше всего контактируют с другими.
"На самом деле, ее еще нет, и мы не знаем, когда действительно она будет утверждена ведущими агентствами в мире как признанная вакцина к применению. Вопрос, насколько она будет эффективной. Второй вопрос - насколько производители, которых в мире не так много, выберут Украину как одну из первых. Возможно, мы будем во втором этапе на поставки", - рассказала экс-глава Минздрава.
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Скалецкая отметила, что в Украине вакцины на всех не хватит.
"Мы должны понимать, что ее количество будет несколько миллионов или несколько сотен тысяч. Ее не будет на все население Украины. Тогда необходимо будет определить группы риска. На сегодня уже европейские страны определяют, кого в первую очередь будут вакцинировать... Это медицинские работники, учителя, полиция - те, кто больше всех контактируют с людьми... К этим первоочередным должны относиться люди, имеющие хронические серьезные заболевания", - отметила Скалецкая.
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Їх буде два.
Перший чип, у спинний мозок, а другий, у міжушний ганглій.
Отакетомалята...
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
Бразилія розпочала тестування китайської вакцини від коронавірусу. Препарат виготовила біофармацевтична компанія Sinovac. Випробувати ймовірну вакцину на собі зголосилися 9 тисяч добровольців із п'яти штатів.
Розробку китайських науковців тестують за кордоном, бо в самому Китаї недостатньо хворих на COVID-19. Натомість Бразилія - друга у світі за кількістю заражених: понад 2 мільйони 160 тисяч інфікованих. Від недуги померла більш як 81 тисяча людей.
Якщо результати будуть успішними, то препарат почнуть випускати вже на початку наступного року. https://www.5.ua/suspilstvo/u-brazylii-pochaly-testuvaty-na-liudiakh-kytaisku-vaktsynu-vid-koronavirusu-219966.html
- «палка» колбасьі, по 2:20
- шапочка із фольгі.
на що тобі та отрута?
Вона ж тебе не примушує робити це щеплення?
так само не примушуватимуть, як не примушують робити тест, коли лягаєш в лікарню?
А от дєніх на всіх не вистачить.
Їх і хлопцям з пацанами на всіх давно не вистачає.
1. З ким "чепко" зв"язана була Скалецька, коли була МОЗ?... З Радуцьким...
2. Хто такий Радуцький?... Спекулянт в області медицини...
3. Який самий дієвий метод спекуляції?... Наявність ажіотажу...
4. Як створить ажіотаж?... Піднять шум у загальній черзі...
5. Як піднять шум?... Пустить слушок, що всім не вистачить, роздають своїм, з "чорного ходу"...
Люди, ви що, забули "совок"?
Кто больше всех бабаок заплатит - того и доза.
По примеру Малюськи, он ВИП-камерами приторговывает.
какой Слуга Народа на чем 'сидит" - тем и торговать должен.
Это называется к
оррупциякоммерция.
Панове, в Україну завезли партію вакцини від коронавірусу,............., розходьтесь по хатам.