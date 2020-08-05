Вакцины от COVID-19 на всех не хватит, - Скалецкая

Когда в мире появится вакцина от коронавируса, Украине не будет закупать ее сразу же на все население.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в первую очередь под вакцинацию попадут люди, которые больше всего контактируют с другими.

"На самом деле, ее еще нет, и мы не знаем, когда действительно она будет утверждена ведущими агентствами в мире как признанная вакцина к применению. Вопрос, насколько она будет эффективной. Второй вопрос - насколько производители, которых в мире не так много, выберут Украину как одну из первых. Возможно, мы будем во втором этапе на поставки", - рассказала экс-глава Минздрава.

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Скалецкая отметила, что в Украине вакцины на всех не хватит.

"Мы должны понимать, что ее количество будет несколько миллионов или несколько сотен тысяч. Ее не будет на все население Украины. Тогда необходимо будет определить группы риска. На сегодня уже европейские страны определяют, кого в первую очередь будут вакцинировать... Это медицинские работники, учителя, полиция - те, кто больше всех контактируют с людьми... К этим первоочередным должны относиться люди, имеющие хронические серьезные заболевания", - отметила Скалецкая.

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