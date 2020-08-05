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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцины от COVID-19 на всех не хватит, - Скалецкая

Вакцины от COVID-19 на всех не хватит, - Скалецкая

Когда в мире появится вакцина от коронавируса, Украине не будет закупать ее сразу же на все население.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в первую очередь под вакцинацию попадут люди, которые больше всего контактируют с другими.

"На самом деле, ее еще нет, и мы не знаем, когда действительно она будет утверждена ведущими агентствами в мире как признанная вакцина к применению. Вопрос, насколько она будет эффективной. Второй вопрос - насколько производители, которых в мире не так много, выберут Украину как одну из первых. Возможно, мы будем во втором этапе на поставки", - рассказала экс-глава Минздрава.

Читайте на Цензор.НЕТ: Около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина в следующем году, - Ляшко

Скалецкая отметила, что в Украине вакцины на всех не хватит.

"Мы должны понимать, что ее количество будет несколько миллионов или несколько сотен тысяч. Ее не будет на все население Украины. Тогда необходимо будет определить группы риска. На сегодня уже европейские страны определяют, кого в первую очередь будут вакцинировать... Это медицинские работники, учителя, полиция - те, кто больше всех контактируют с людьми... К этим первоочередным должны относиться люди, имеющие хронические серьезные заболевания", - отметила Скалецкая.

Также на Цензор.НЕТ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Зоряна Скалецкая (116) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Вакцины от COVID-19 на всех не хватит, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7500
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05.08.2020 21:02 Ответить
+17
Главное спасти бубочку и Игорь Валерича. Ну и еще кого - Арахамию, Дубинского, д`Дермака и "суддю" Вовка...
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05.08.2020 20:57 Ответить
+12


Це ж зараз яка істерика почнеться !
Нічо, особливо затяті дістануть, таварісч Звьоздная.
Вони ж уже дочекатися не можуть: і в скафандрах готові ходили самі та інших примусити вдягти ...
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05.08.2020 20:56 Ответить
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Ну конечно не хватит.Сначала золотой миллион вмажется,а уж потом мы
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05.08.2020 21:30 Ответить
Вакцина - це перепустка... кудись... в Європу, наприклад. Вакцина - це не про здоров'я. Срати вони хотіли на наше здоров'я: спробуй попасти в лікарню на планове лікування без тесту за власні гроші. Пєнси вимруть, та не от корони.
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05.08.2020 21:37 Ответить
правда, з вересня паспорти імунізації
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05.08.2020 21:38 Ответить
Шо, вже не балачки?
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05.08.2020 21:39 Ответить
Плюс чип.
Їх буде два.
Перший чип, у спинний мозок, а другий, у міжушний ганглій.
Отакетомалята...
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05.08.2020 23:45 Ответить
Чувак у нас другие проблемы.Узнай врага https://youtu.be/-0wjcgPyH7w
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05.08.2020 21:41 Ответить
Нашо мені твої кацапські пісні? В нас свої є.
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
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05.08.2020 21:53 Ответить
А ты не понял?Твой клип гарний,но мне он не нужен.Узнай врага https://youtu.be/-0wjcgPyH7w
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05.08.2020 21:59 Ответить
Не хочу кацапщину слухати.
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05.08.2020 22:01 Ответить
Я тебе кажу врага узнай.Это приказ
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05.08.2020 22:04 Ответить
У БРАЗИЛІЇ ПОЧАЛИ ТЕСТУВАТИ НА ЛЮДЯХ КИТАЙСЬКУ ВАКЦИНУ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Бразилія розпочала тестування китайської вакцини від коронавірусу. Препарат виготовила біофармацевтична компанія Sinovac. Випробувати ймовірну вакцину на собі зголосилися 9 тисяч добровольців із п'яти штатів.
Розробку китайських науковців тестують за кордоном, бо в самому Китаї недостатньо хворих на COVID-19. Натомість Бразилія - друга у світі за кількістю заражених: понад 2 мільйони 160 тисяч інфікованих. Від недуги померла більш як 81 тисяча людей.
Якщо результати будуть успішними, то препарат почнуть випускати вже на початку наступного року. https://www.5.ua/suspilstvo/u-brazylii-pochaly-testuvaty-na-liudiakh-kytaisku-vaktsynu-vid-koronavirusu-219966.html
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05.08.2020 21:33 Ответить
От проблема - недостатньо хворих. Вакцинували і відправили в Бразилію чи ще кудись. Так ні, на собі не хочуть.
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05.08.2020 22:51 Ответить
Це вона почала передвиборчу агітацію: "у чергу сукіни діти". Розрахунок на совків і ковбасу по 2:20
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05.08.2020 21:35 Ответить
- пакет гречки 1,0 кг;
- «палка» колбасьі, по 2:20
- шапочка із фольгі.
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05.08.2020 21:46 Ответить
На "дорогу" нашу владу вистачить, а нас чем меньше, тим їм легше.
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05.08.2020 21:48 Ответить
Бро, їм *****.
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05.08.2020 21:54 Ответить
казав глухий почуємо, казав сліпий побачимо...
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05.08.2020 21:55 Ответить
тепер можна бути спокійними за кловунів, їхніх личинок, баба-да, бровістів, п'яткополірувальників, урінотерапевтістів, любителів велюрів тощо... а нарід почекає! У зебілів, наприклад, межа болю 73%, так шо ковтайте соду, зебілята, і повторюйте: "Китайська ху"ня, омини мєня"))
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05.08.2020 22:01 Ответить
дурненька, це прекрасно, що вакцини вистачить лише на кловунів
на що тобі та отрута?
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05.08.2020 22:08 Ответить
А тобі, яке до цього діло?
Вона ж тебе не примушує робити це щеплення?
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05.08.2020 22:13 Ответить
так само не примушуватимуть, як не примушують надягати маску в магазин тощо?
так само не примушуватимуть, як не примушують робити тест, коли лягаєш в лікарню?
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06.08.2020 16:14 Ответить
Продам свою дозу за 1500 грн. Гроші перерахувати на карту номер 5475 2368 5478 2514. Будьте здорові.
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05.08.2020 22:02 Ответить
Приєднуюсь. Тіки безкоштовно віддам.
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05.08.2020 22:06 Ответить
Я безкоштовно не можу, бо тоді буде не той ефект. Плацебо має працювати, а ті хто його продають заробляти. На цьому світ тримається.... Вірніше на цих.
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05.08.2020 22:16 Ответить
Ахахаха, хоч хтось мені очі відкрив. Віддам тобі - продавай.
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05.08.2020 22:23 Ответить
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05.08.2020 22:48 Ответить
Вакцини від COVID-19 на всіх не вистачить, - Скалецька - Цензор.НЕТ 3424
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05.08.2020 22:06 Ответить
В общем, сразу вакцинировать будут нардепов и гомосеков; остальные - как-нибудь потом.
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05.08.2020 22:10 Ответить
ця експериментальна поспіхом виготовлена отрута на основі нової РНК-технології нахрін не потрібна людям, нехай олігархи в себе колють по 100 доз одразу
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06.08.2020 16:16 Ответить
Вміють вони заспокоїти людей.
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05.08.2020 22:13 Ответить
Ага,добре.Собі можеш дві вколоти,одну в голову а другу в задницю,щоб точно не захворіти.
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05.08.2020 22:18 Ответить
Вакцини вистачить. Якщо вона, звісно, з'явиться...
А от дєніх на всіх не вистачить.
Їх і хлопцям з пацанами на всіх давно не вистачає.
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05.08.2020 22:19 Ответить
ха, от заливає, от заливає......першими вакцину отримають олігархи київського і місцевого рівні та наближені їх слуги - це і дурню зрозуміло......
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05.08.2020 22:20 Ответить
Зєбіл, шо ти верзеш? Для паніки? Не вийде. Не завжди наш мудрий нарід можна на...пати.
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05.08.2020 22:25 Ответить
ха, та хватить локшину вішати.....а панів своя шкура ближче до тіла.....давай вже правді в очі дивитись
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05.08.2020 22:28 Ответить
ця експериментальна поспіхом виготовлена отрута на основі нової РНК-технології нахрін не потрібна людям, нехай олігархи в себе колють по 100 доз одразу
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06.08.2020 16:16 Ответить
Вот что значит побывать на должности! Дама уже возомнила себя крутым спецом в медицине и фармацевтике. Рассуждает, что там Украина будет покупать, а что не будет. И что вряд ли продадут, а, может, не продадут. И будет утверждена "она будет утверждена ведущими агентствами в мире" (?!), а может, и не будет "утверждена ведущими агентствами". Кстати, а что такое "ведущие агентства" в мире? Х*й его знает что там у нее в балде. М.б. ее с мужиком познакомить?
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05.08.2020 22:20 Ответить
Влада это наркотик когда ее получают назначением по случаю а не карьерой и лишившись ее наступает ломка вот откуда такие глубокомысленые высказывания бывших несистемных экс-властьимущих.
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06.08.2020 03:18 Ответить
Вот и хорошо, ширяйтесь ею сами
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05.08.2020 22:44 Ответить
от дебілка.. Наче фраза з низькобюджетного фільму-катастрофи..
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05.08.2020 22:53 Ответить
Ох і розверещалися!!!... А тепер сядемо, і подумаємо:
1. З ким "чепко" зв"язана була Скалецька, коли була МОЗ?... З Радуцьким...
2. Хто такий Радуцький?... Спекулянт в області медицини...
3. Який самий дієвий метод спекуляції?... Наявність ажіотажу...
4. Як створить ажіотаж?... Піднять шум у загальній черзі...
5. Як піднять шум?... Пустить слушок, що всім не вистачить, роздають своїм, з "чорного ходу"...
Люди, ви що, забули "совок"?
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06.08.2020 03:21 Ответить
А вы аукцины вакцины устраивайте.
Кто больше всех бабаок заплатит - того и доза.
По примеру Малюськи, он ВИП-камерами приторговывает.

какой Слуга Народа на чем 'сидит" - тем и торговать должен.
Это называется коррупция коммерция.
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06.08.2020 05:49 Ответить
ну, идиотов, побегущих колоться этой дрянью, тоже будет не 100%. так, примерно 73.
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06.08.2020 07:49 Ответить
Они еще не все тесты за собственные деньги скупили.
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06.08.2020 07:59 Ответить
украдут
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15.08.2020 17:00 Ответить
Чем меньше достается Зе-лохторату тем лучше!
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06.08.2020 07:52 Ответить
і що в цьому доброго, якщо вакциновані цією отрутою будуть здихати як свині?
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06.08.2020 16:17 Ответить
Товаріші, в село привезли три пари валянок, одна мені,друга жінці, третя дітям,....... ну чого *******,розходьтесь по хатам.....
Панове, в Україну завезли партію вакцини від коронавірусу,............., розходьтесь по хатам.
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06.08.2020 08:18 Ответить
Лягай на обсервацію, Дура.
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06.08.2020 09:41 Ответить
Першою будуть спасати зелену ОПУ, а вже потім інших. Дядько Білл і доктор Барик вже чешуть праву долоню.
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06.08.2020 10:54 Ответить
ця експериментальна поспіхом виготовлена отрута на основі нової РНК-технології нахрін не потрібна людям, нехай олігархи в себе колють по 100 доз одразу
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06.08.2020 16:17 Ответить
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